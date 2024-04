Unterpremstätten triumphiert über Gössendorf in knappem Duell

Details Freitag, 19. April 2024 23:44

SC PORR Unterpremstätten trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Gössendorf davon. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Gastgeber gefunden. Das Aufeinandertreffen am Freitagabend zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenzehnten war letztlich ein knappes Spiel mit einem einzigen Tor. Beide Teams betraten den Rasen mit dem klaren Ziel, die drei Punkte zu ergattern und ihre Position in der Tabelle zu festigen oder zu verbessern.

Drei hart erkämpfte Punkte gegen einen starken Gegner aus Gössendorf

Torlos ging es in die Pause - wenige Möglichkeiten und ein ausgeglichenes Spiel

Das Spiel begann ohne sehr viel Tempo, wobei Unterpremstätten von Anfang an versuchte, die Kontrolle über das Mittelfeld zu erlangen. In der Anfangsphase boten sich den Gastgebern einige vielversprechende Freistoßmöglichkeiten, die jedoch nicht in einen Torerfolg umgemünzt werden konnten. Gössendorf seinerseits verteidigte geschickt und lauerte auf Kontergelegenheiten. Die Gäste wirkten wie immer kampfbetont und mit einer guten Moral beim Auswärtsspiel.

Es entwickelte sich kein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften nur bemüht waren, ihre Angriffe zu orchestrieren. Auch blieben die Torchancen zunächst Mangelware, und die Zuschauer mussten geduldig auf den Durchbruch warten. Gössendorf kam nun immer besser ins Spiel und hatte mehr Ballanteile und dominierte den Aufsteiger in dieser Phase.

Die Spannung entstand in dieser ersten Halbzeit dadurch, dass die Spieler auf beiden Seiten mit vollem Einsatz um jeden Ball kämpften.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem torlosen Unentschieden, obwohl beide Mannschaften gute Ansätze zeigten, aber die Fans eher mit Oberliga - Schmalkost versorgt wurden.

Doch die Pausenansprache von Trainer Neuhold schien neuen Schwung in das Spiel zu bringen, als Unterpremstätten in der zweiten Halbzeit mit erhöhtem Druck und Entschlossenheit auf den Platz zurückkehrte.

Siegtreffer in der 75.Minute - Premstätten geht mit drei Punkten vom Platz

Zehn Minuten nach Wiederbeginn hatte Gössendorf eine gute Chance, die Martin Kolb jedoch vergab. Gössendorf belohnte sich nicht für seine Bemühungen und so kam der Gastgeber immer besser ins Spiel.

Topchance für Unterpremstätten nach einer guten Flanke per Kopf. Der Ball landet in den Händen des Gössendorfer Keeper. DerProfi, Ticker-Reporter

In der 75. Minute war es dann soweit als Unterpremstätten durch einen entscheidenden Treffer von Roland Hartmann in Führung ging. Ein Ballverlust der Gäste wurde sofort bestraft, und die Heimmannschaft nutzte die Gelegenheit durch einen technisch perfekten Treffer des Neuzugangs eiskalt aus.

Trotz des Rückstands kämpfte Gössendorf tapfer weiter und versuchte verzweifelt, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch die Abwehr von Unterpremstätten stand stabil und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Der Gastgeber kam nun selbst zu weiteren Möglichkeiten, aber das war nicht der Abend der Torjäger.

Gössendorfer sind bemüht noch ein Tor zu erzielen. DerProfi, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für Unterpremstätten, das damit wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsplätze sammelte, während Gössendorf enttäuscht den Platz verließ, jedoch mit dem Wissen, dass sie bis zum Schluss gekämpft hatten. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Unterpremstätten und Gössendorf aus.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC PORR Unterpremstätten bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Mit dem Sieg baute Unterpremstätten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte das Team zwölf Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Die letzten Resultate von SC PORR Unterpremstätten konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage belegt SV Gössendorf weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Nun mussten sich die Gäste schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten getrübt sind. Gössendorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

SC Unterpremstätten tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV MM Frohnleiten an. Einen Tag später empfängt SV Gössendorf SV Strass.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - SV Unterpremstätten

"Es war das erwartet harte Spiel gegen Gössendorf, da dieses Team immer physisch sehr präsent ist. Die erste Halbzeit war von beiden Teams nicht überragend - ab dem 1:0 waren wir dann überlegen und haben verdient gewonnen!"

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht - Dominic Summer, Aleksander Domjanic, Roland Hartmann



Ersatzspieler: Marco Daniel, Ammar Parlic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Felix Carstensen, Philipp Pagger



Trainer: Thomas Neuhold

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler, Marko Stojadinovic, Florian Schmied, Amer Habibovic, Martin Kolb, Marco Langer, Dominik Degen, David Ruchti, Anel Hukic, Jakob Urlep (K), Julian Selmeister



Ersatzspieler: Mladen Vasic, Elias Pötsch, Philipp Economou, Sandro Wolf, Fabian Riegler, Sascha-Martin Fischl



Trainer: Daniel Hofer Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SV Gössendorf, 1:0 (0:0)

75 Roland Hartmann 1:0

