Unentschieden im Oberliga-Spitzenspiel zwischen USV Mooskirchen und SV Pachern

Im Spiel USV Hoome Mooskirchen gegen Pachern trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Auf einer gut gefüllten Josef-Tanzer Sportanlage versprach das Aufeinandertreffen ein spannendes Duell auf Augenhöhe zu werden. Die beiden Teams, nur wenige Punkte voneinander entfernt, waren heiß darauf, sich gegenseitig die Stirn zu bieten und wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsplätze zu sichern.

Mooskirchen hat in der Saison viel Grund zum Jubeln - man verbuchte bereits zwölf Siege

Zunächst kam Pachern gut ins Spiel, dann dominierte Mooskirchen

Das Spiel begann intensiv, mit beiden Mannschaften, die von Anfang an alles gaben, um die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der 6. Minute bot sich Mooskirchen die erste gute Chance, als Pascal Wallner zur Möglichkeit kam, aber Pachern-Torhüter Pripfl parierte gekonnt. In der 12. Minute antwortete Pachern mit einem gefährlichen Schuss von Christoph Fuchs, der nur knapp das Ziel verfehlte.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen hatten, aber keine Mannschaft die Oberhand gewinnen konnte. In der 17. Minute gelang Pachern jedoch der erste Treffer des Spiels.

0:1 - Flanke ins lange Eck - aufgekommen - eingenetzt Martin Ulmer Bolzplatzprinzessin, Ticker-Reporter

Mooskirchen ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte unermüdlich weiter. Ihr Einsatz zahlte sich aus, als Felix Schmied in der 28. Minute nach einem Freistoß von Almin Veladzic zum Ausgleich per Kopf verwandelte. Die Fans auf den Rängen jubelten, als Mooskirchen wieder ins Spiel zurückfand. Nun wurde der Gastgeber von Minute zu Minute präsenter auf dem Platz. Die Gäste hatten komplett den Faden verloren - die Heimmannschaft hatte gute Gelegenheiten um in Führung zu gehen. Zur Pause stand es 1:1 als Schiedsrichter Popovic zum Gang in die Kabinen pfiff.

Intensive zweite Halbzeit - ein Spitzenspiel, aber keine weiteren Tore

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste, mit beiden Mannschaften, die sich nichts schenkten. Pachern war nun wieder besser im Spiel, mit zunehmender Dauer erhöhte der Gastgeber jedoch wieder das Tempo. Mooskirchen drängte auf die Führung, aber Pachern verteidigte geschickt und lauerte auf Konterchancen.

In den letzten 25 Minuten vergab das Eccher Team mehrere ausgezeichnete Chancen - Pachern hätte sich über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Trotz weiterer Chancen blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:1-Unentschieden vor 300 Zuschauern. Beide Mannschaften hatten alles gegeben, aber am Ende reichte es nicht für einen Sieg.

Die Zuschauer erlebten ein packendes und mitreißendes Spiel, das geprägt war von Spannung und Emotionen. Trotz des Unentschiedens behält Mooskirchen den zweiten Tabellenplatz, während Pachern weiterhin auf dem vierten Platz verweilt.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV Hoome Mooskirchen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. In der Defensive der Heimmannschaft griffen die Räder ineinander, sodass USV Mooskirchen im bisherigen Saisonverlauf erst 16-mal einen Gegentreffer einsteckte. Man verbuchte insgesamt zwölf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für USV Mooskirchen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 35 gesammelten Zählern hat Pachern den vierten Platz im Klassement inne. Elf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SV Pachern momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Pachern konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Freitag trifft USV Hoome Mooskirchen auf USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, SV Pachern spielt am selben Tag gegen TuS Installationen Beranek Rein.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros

"Großes Kompliment an meine Mannschaft, meine Spieler haben alles gegeben. Das war ein sehr gutes und sehr faires Spiel - für mich war das Unentschieden gerecht!"

Aufstellungen:

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K) - Wolfgang Taucher, Jürgen Walch, Nico Scharler - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Sebastian Knaus



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Daniel Resch, Julian Eccher, Michael Paier, Lukas Dengg, Niclas Grinschgl



Trainer: Walther Eccher , BEd

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl, Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Christian Czerny, Martin Ulmer



Ersatzspieler: Sandor Bischof, Sami Ribo, Laurin Grünbichler, Merlin Mühlberger, Manuel Sidar, Lukas Matasovic



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – SV Pachern, 1:1 (1:1)

23 Felix Schmied 1:1

13 Martin Ulmer 0:1

