Es geht weiter bergauf: Strass überholt SK Werndorf in der Tabelle

Details Montag, 22. April 2024 21:35

SV Strass sicherte sich mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SK Fliesen Garber Werndorf wichtige drei Punkte. Die Erwartungen waren hoch, als Strass auf Werndorf traf, und das Spiel enttäuschte nicht. Bereits das Hinspiel hatte ein spannendes Unentschieden (2:2) geliefert, und auch dieses Mal boten beide Teams einen mitreißenden Schlagabtausch.

In der ersten Hälfte hielten sich die Hausherren noch zurück

Kurz vor der Halbzeitpause brachte Rayen Ficzko mit einem präzisen Treffer SV Strass in Führung (41. Minute). Dieses Tor markierte den entscheidenden Unterschied zur Pause. Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend: Edin Colic erhöhte für Strass auf 2:0 (51. Minute), doch nur eine Minute später verkürzte Simeone Schönet auf 1:2 für Werndorf (52. Minute). Doch Strass ließ sich nicht beirren und baute seine Führung durch Domagoj Beslic zum 3:1 aus (71. Minute). Mit dem Schlusspfiff jubelte Strass über einen verdienten Heimsieg und einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

So steht es um die Teams

In der ersten Hälfte der Saison hielt sich SV Strass auf dem 13. Tabellenplatz zurück, doch in der Rückrunde kämpft sich das Team nun an die Spitze. Mit diesem Sieg klettert Strass auf den siebten Tabellenplatz und präsentiert sich mit acht Siegen, zwei Remis und neun Niederlagen in starker Form. In den letzten fünf Spielen verbuchte das Team vier Siege und ein Remis.

Für den SK Fliesen Garber Werndorf bleibt die Abwehr weiterhin eine Baustelle, denn das Team kassiert im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem neunten Platz in der Tabelle und insgesamt sieben Siegen, drei Remis und neun Niederlagen, muss Werndorf dringend an seiner Form arbeiten. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein, um sich zu verbessern.

SV Strass tritt am kommenden Samstag gegen SV Gössendorf an, während der SK Werndorf einen Tag zuvor FC Diesel Kino Großklein empfängt.

Oberliga Mitte: SV Strass – SK Fliesen Garber Werndorf, 3:1 (1:0)

71 Domagoj Beslic 3:1

52 Simeone Schönet 2:1

51 Edin Colic 2:0

41 Rayen Ficzko 1:0

Aufstellungen:

SV Straß: Christoph Kübek - Thomas Preschern (K), Rayen Ficzko, Petar Miokovic, Matej Mijoc, Edin Colic - Doris Kelenc, Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Miha Leskovar - Domagoj Beslic



Ersatzspieler: Elvedin Dzinic, Nermin Sijamhodzic, Dominik Ettl, Paul Lausegger



Trainer: Elvedin Dzinic

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Michael Holzapfel - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Mario Sommer, Hansjörg Alter (K), Simeone Schönet, Gjin Gjinaj, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Andreas Trummer, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Andreas Fischer, Nico Früstük



Trainer: Christoph Maurer

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher

