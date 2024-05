Spannendes Unentschieden auf tiefem Boden in Unterpremstätten - Pachern holt einen Punkt beim Aufsteiger

Details Samstag, 04. Mai 2024 00:05

Am Freitagabend lieferten sich der SC PORR Unterpremstätten und der SV Pachern ein intensives Duell auf tiefem Geläuf. Beide Teams, punktgleich im oberen Tabellendrittel, hatten das klare Ziel, mit einem Sieg ihre Positionen im Aufstiegskampf zu festigen. Doch trotz der Ambitionen auf drei Punkte und einer Partie mit vielen Zweikämpfen mussten sich beide Mannschaften am Ende mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Der Platz war extrem tief, es hatte stundenlang vor dem Anpfiff geregnet

Erste Halbzeit: Ein Kampf um Dominanz - Pachern mit Vorteilen

Das Spiel begann mit hohem Tempo, beide Teams zeigten von Beginn an ihre Ambitionen. Die Gastgeber, angeführt von Hartmann, Pajalic und Rupprecht, und die Gäste mit Spielern wie dem sicheren Bischof im Tor, Weitzer und Skaper lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen gab es bereits in den ersten Minuten spannende Aktionen. Der SV Pachern startete mit einem frühen Schussversuch durch Fuchs, der jedoch von Lorber pariert wurde.

Die wohl größte Chance der ersten Hälfte hatte Sidar für den SV Pachern, dessen Schuss nur die Latte traf (19.)

Es folgte eine Reihe von Eckbällen für die Gäste, die jedoch allesamt nichts einbrachten. Nach einer halben Stunde schied der Pachener Kapitän Oliver Weitzer mit einer Knieverletzung aus, für ihn kam Attila Saro ins Spiel.

Auf der Gegenseite sorgten Hartmann und Kirchberger für Unruhe in der Defensive der Gäste, konnten jedoch keinen Treffer erzielen. Die Defensive der Gäste stand sicher und ließ wenig zu für den SCU. So ging es ohne Tore in die Pause, als Schiedsrichter Eberhard bei unfreundlichem Wetter zum Pausentee bat.

Umedi wird verwarnt, insgesamt sahen die 200 Zuschauer eine faire Partie

Zweite Halbzeit: Tore, Chancen und ein gerechtes Unentschieden

Nach dem torlosen Halbzeitstand waren es die Gäste, die zuerst jubeln durften. Sebastian Skaper erzielte in der 48. Minute das 0:1 für den SV Pachern, nachdem er perfekt auf der linken Seite angespielt wurde und den Ball ins lange Eck beförderte.

Tor, Toor, Tooor für SV Pachern zum 0:1 Skaper wird perfekt auf der linken Seite angespielt - der läuft noch fünf Meter und zieht ins lange Eck ab Florian Kober, Ticker-Reporter

Der SC Unterpremstätten reagierte auf den Rückstand mit erhöhtem Druck. Alhassan Ahmed, der in der 57. Minute eingewechselt wurde, machte sich sofort bemerkbar und war maßgeblich am Ausgleichstor beteiligt. In der 63. Minute kämpfte sich Ahmed über die rechte Seite durch und sein Querpass fand Patrick Rupprecht, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf. Insgesamt ein Wechsel der sich auszahlte, den nun war über die rechte Seite viel mehr Druck der Gastgeber vorhanden.

Beide Teams suchten in der verbleibenden Spielzeit nach der Entscheidung. Der SC Unterpremstätten hatte durch Pagger und Hartmann gute Gelegenheiten, den Führungstreffer zu erzielen, doch das Glück war nach der Pause nicht auf ihrer Seite.

Pagger läuft mach einem Abwehrfehler alleine aufs Tor - zieht ab , der muss drin sein - ist er aber nicht Florian Kober, Ticker-Reporter

Ebenso verpassten die Gäste aus Pachern durch Fuchs und einen Freistoß in den letzten Minuten die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das den hart umkämpften Verlauf der Partie widerspiegelt.

Chance für Pachern vor der Pause, nach dem Wiederanpfiff gelang dann die Führung - gegen Ende wurde der SCU immer stärker

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Unentschieden lässt beide Teams weiterhin im Rennen um die vorderen Plätze, obwohl sicherlich beide Seiten auf einen Sieg gehofft hatten, um ihre Position zu verbessern, denn der Tabellenführer Frohnleiten hat zeitgleich mit 0:3 verloren.

Doch an diesem ungemütlichen Abend im Süden von Graz teilten sich der SC PORR Unterpremstätten und der SV Pachern die Punkte gerecht.

Der SV Pachern trifft am nächsten Freitag um 19 Uhr auf den SV Strass. Zur gleichen Zeit tritt der SC Unterpremstätten in Gabersdorf an.

Stimmen zum Spiel

Hillary Umedi - SV Pachern

"In der ersten Halbzeit waren wir viel besser im Spiel. Da hätten wir schon die Führung erzielen müssen. Nach der Pause gelang es uns dann und ich muss dem Gegner ein Kompliment machen: sie haben sich zurück gekämpft. Das war kein besonders schönes Spiel, aber es war umkämpft. Ich bleibe in Pachern, das ist ein toller Verein und es macht mir große Freude!"

Thomas Neuhold - Trainer SC Unterpremstätten

"Aufgrund der zweiten Halbzeit gehen wir mit einem weinenden Auge aus der Partie. Ab der 65.Minute haben wir das Spiel in die Hand genommen - am Ende war das ein faires Spiel und ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten im letzten Abschnitt die besseren Chancen, aber das passt schon so!"

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Enis Pajalic, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Roland Hartmann

Ersatzspieler: Marco Daniel, Ammar Parlic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Aleksander Domjanic

Trainer: Thomas Neuhold

SV SMB Pachern: Sandor Bischof, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Klemens Grabler, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Manuel Sidar, Martin Ulmer

Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Felix Müller, Sami Ribo, Christian Czerny, Lukas Matasovic, Atilla Okan Saro

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober Fotos: Winfried Antretter

Oberliga Mitte: Unterpremstätten : Pachern - 1:1 (0:0)

63 Patrick Rupprecht 1:1

48 Sebastian Skaper 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.