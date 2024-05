Spannung bis zur letzten Minute: SV Frohnleiten sichert knappen Sieg gegen FC Großklein

Details Freitag, 10. Mai 2024 23:10

In einer mitreißenden Partie der 22. Runde in der Oberliga Mitte (STMK) konnte sich der SV Frohnleiten mit einem knappen 2:1 gegen den FC Großklein durchsetzen. Der Heimsieg wurde durch Tore von Niclas Gogg und Dominik Traxler gesichert, während Antonio Medic für die Gäste traf. Die Zuschauer erlebten ein Spiel, das erst in den letzten Minuten seine Entscheidung fand.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Beide Teams zeigten von Beginn an Engagement, doch es war der SV Frohnleiten, der den ersten Schlag landete. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, brachte Niclas Gogg die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Nach einem perfekt ausgeführten Konter über die rechte Angriffseite konnte Gogg sich durchsetzen und den Ball unhaltbar im Netz des Gegners unterbringen. Dieser Treffer gab dem Spiel eine klare Richtung und setzte die Gäste aus Großklein unter Druck.

Zweites Tor erhöht den Druck auf Großklein

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste endete. SV Frohnleiten, weiterhin motiviert durch ihre Führung, verstärkte ihren Angriffsdruck. Dies führte in der 56. Minute zum zweiten Treffer für die Gastgeber. Dominik Traxler, der nach einer Flanke von links am richtigen Ort stand und per Kopf auf 2:0 für Frohnleiten erhöhte. Dieses Tor schien eine Vorentscheidung im Spiel zu sein, da Großklein nun zwei Tore Rückstand aufholen musste.

FC Großklein zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ihr Bemühen wurde in der 83. Minute belohnt, als Antonio Medic nach einem Gestocher im Sechzehner den Anschlusstreffer erzielten und auf 2:1 verkürzte.Die Schlussminuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt, da Großklein alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen.

Großklein trat sehr hart und aggressiv auf

Trotz der intensiven Bemühungen von FC Großklein gelang es SV Frohnleiten, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Das Spiel endete nach 90 intensiven Minuten mit einem 2:1 Heimsieg für SV Frohnleiten. Dieser Sieg stärkt die Position von Frohnleiten in der Liga, während Großklein wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen lässt.

Der Schlusspfiff markierte nicht nur das Ende eines aufregenden Spiels, sondern auch einen verdienten Sieg für SV Frohnleiten, die mit einer soliden Teamleistung und effektiver Chancenverwertung überzeugen konnten. Antonio Medic und sein Team aus Großklein müssen sich nun auf die nächsten Spiele konzentrieren, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"In Summe waren wir die bessere Mannschaft mit den klareren Tormöglichkeiten. Man hat gemerkt, dass Großklein gegen den Abstieg spielt. Die Jungs haben sehr hart attackiert, man hat gewusst, um was es bei ihnen geht."

Oberliga Mitte: Frohnleiten : Großklein - 2:1 (1:0)

83 Antonio Medic 2:1

56 Dominik Traxler 2:0

40 Niclas Gogg 1:0

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten

