Doppelpack durch Hartmann - Premstätten gewinnt in Gabersdorf

In einer Spitzenpartie der 22. Runde in der Oberliga Mitte setzte sich SC Unterpremstätten mit einem letztlich klaren 2:0 gegen USV Gabersdorf durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor, insbesondere dank zweier Treffer von Roland Hartmann in der zweiten Hälfte, die den Unterschied in einem ansonsten hart umkämpften Match machten. Vor der Pause wusste Gabersdorf durchwegs zu gefallen.

weitere drei Punkte für den Aufsteiger, man ist weiterhin im Aufstiegskampf

Erste Hälfte ohne Tore, aber nicht ohne Spannung, es wurde hart gekämpft

Der Anstoß in Gabersdorf versprach eine energetische Auseinandersetzung beider Teams. Die Anfangsphase verlief relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, wobei keine der Mannschaften es schaffte, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen.

Gabersdorf war nun richtig stark im Spiel, man hatte wesentlich mehr Spielanteile und der Aufsteiger aus Premstätten fand kaum Zugriff in die Spielsituationen. Nach einer halben Stunde hatte der SCU eine Möglichkeit, der Schuss ging jedoch weit über das Tor von Keeper Steirer.

Die Gastgeber scheiterten vor dem Tor entweder an sich selbst oder an Keeper Lorber im SCU Tor. So ging es torlos in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Roland Hartmann entscheidet das Spiel

Trotz einiger guter Möglichkeiten, insbesondere einer Chance von USV Gabersdorf in der 48. Minute durch Koren, der jedoch den Ball über das Tor schoss, blieben auch nach dem Wiederbeginn zunächst die Tore aus. Nun wechselte Trainer Neuhold und brachte den schnellen Ahmed aufs Feld und Ammar Parlic.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 67. Minute, als Roland Hartmann das erste Tor erzielte und SC Unterpremstätten mit 1:0 in Führung brachte - aus mittlerer Distanz traf der Torschütze zur Führung der Gäste. Dieser Treffer gab den Gästen sichtlich weiteres Selbstvertrauen, und sie kontrollierten von da an das Spielgeschehen.

Die Vorentschiedung fiel, als ein Elfmeter für SC Unterpremstätten gepfiffen wurde - in der 75. Minute zeigte Roland Hartmann erneut keine Nerven und erzielte das zweite Tor für sein Team. Mit einem Doppelpack erhöhte er somit für den Aufsteiger auf 2:0.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte USV Gabersdorf, das Spiel zu wenden, aber die Defensive der Gäste stand sicher. SC Unterpremstätten nahm noch weitere Wechsel vor, um frische Beine ins Spiel zu bringen und den Sieg über die Zeit zu spielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:0 Sieg für die Gäste aus Unterpremstätten, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelten.

Die Partie zeigte einmal mehr, wie entscheidend die Chancenverwertung im Fußball sein kann. Während USV Gabersdorf in der 1. Halbzeit Möglichkeiten ungenutzt ließ, nutzte SC Unterpremstätten seine Chancen effektiv und musste die drei Punkte an den Gast abgeben.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gabersdorf spielt ein starke Saison und hält aktuell bei zehn Siegen, nur vier Niederlagen musste das Team bisher hinnehmen. Man ist der Tabellenfünfte in der Oberliga Mitte. Auch in der Frühjahrstabelle ist man ähnlich gereiht, dies zeigt wie konstant die Leistung des Teams ist.

SC Unterpremstätten kam als Aufsteiger in die Liga und wirbelt seitdem gehörig durch die Meisterschaft. Aktuell ist man auf dem 3. Platz, jedoch immer noch mit Möglichkeiten in die Landesliga zu marschieren. Nächster Prüfstein für Gabersdorf ist der SV Strass auswärts - das ist die Mannschaft der Stunde in der Liga. Unterpremstätten empfängt ATUS Bärnbach.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SC Unterpremstätten

"Für mich war der Doppeltausch von Trainer Neuhold entscheidend für dieses Spiel. Nach dem Tor wurden wir selbstbewusster, nachdem wir vor der Pause kaum Zugriff hatten. Roland Hartmann ist für mich der man of the match!"

Aufstellungen:

USV GABERSDORF: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Marco Luttenberger, Markus Schuster, Matic Golob, Jan Jammernegg - Minas Koren, Konstantin Satzer

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Jan Wolf, Philipp Federer, Paul Lechner

Trainer: Mag. Jochen Zadravec

SC UNTERPREMSTÄTTEN: Constantin Lorber - Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Sandro Hofer, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Roland Hartmann

Ersatzspieler: Marco Daniel, Ammar Parlic, Enis Pajalic, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Aleksander Domjanic

Trainer: Thomas Neuhold

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Gabersdorf : Unterpremstätten - 0:2 (0:0)

75 Roland Hartmann 0:2

67 Roland Hartmann 0:1

