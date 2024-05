Vucic-Festspiele: Frohnleiten dominiert in einem Spiel voller Tore in Rebenland

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:22

Beim Aufeinandertreffen zwischen SU Rebenland und SV Frohnleiten statt, bei dem die Gäste mit einer beeindruckenden Leistung einen 4:1-Sieg errangen. Der frühe Vorsprung durch Bono Vucic setzte den Ton für das gesamte Spiel, und trotz eines kurzen Aufbäumens von Rebenland in der ersten Hälfte, behielt Frohnleiten die Oberhand und führte zur Halbzeit mit 3:1.

Ein stürmischer Start für Frohnleiten

Das Spiel begann furios für die Gäste von SV Frohnleiten, die bereits in der 6. Minute durch ihren dynamischen Stürmer Bono Vucic in Führung gingen. Vucic, der an diesem Abend eine herausragende Form zeigte, ließ den gegnerischen Torwart mit einem präzisen Schuss keine Chance. Der frühe Rückstand schockierte die Hausherren sichtlich, und bevor sie sich erholen konnten, verdoppelte Vucic in der 16. Minute die Führung für Frohnleiten. Beide Torabschlüsse wurden mit absoluter Perfektion über die rechte Seite eingeleitet. Das muntere Bestschiessen setzte sich fort, Jonas Rainer durchbrach in der 26. Minute die Pressinglinie und schloss diese Aktion mustergültig mit einem Schuss ins lange Eck ab und brachte sein Team mit 0:3 in Führung.

Bono Vucic (Archivbild) steuerte drei Treffer bei

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich SU Rebenland nicht auf und kämpfte um jeden Ball. Ihr Bemühen wurde in der 31. Minute belohnt - allerdings half hier der Assistent mit - er überredete seinen Chef einen fragwürdigen Elfmeter zu pfeifen. Diesen brachte Tsogtbayar Batbayar im Netz der Frohnleitener unter und korrigierte den Spielstand auf 1:3. Dieses Tor gab den Gastgebern kurzzeitig Hoffnung - sie hatten jetzt eine Drangphase - bei den Gästen war der Faden gerissen - dennoch endete die erste Halbzeit mit einem klaren Vorsprung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Frohnleiten sichert den Sieg

Frohnleiten war in Hälfte zwei sofort wieder präsent. Somit zeigte die zweite Halbzeit ein ähnliches Bild, wie der erste Durchgang. Frohnleiten trat weiterhin effizient und zielstrebig auf. In der 60. Minute dämpfte Bono Vucic alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Wende, als er nach einem Elfmeter seinen dritten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 1:4 schraubte. Vucic, der fast im Alleingang das Schicksal des Spiels entschied, zeigte eine außergewöhnliche Leistung und war der unangefochtene Mann des Spiels.

Insgesamt war es ein Spiel, das von der Effizienz und taktischen Überlegenheit von SV Frohnleiten geprägt war. SU Rebenland, trotz eines guten Moments und dem Elfer von Batbayar, konnte die konsequente Leistung der Gäste nicht kontern und musste sich letztendlich deutlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir waren ab Minute 1 die klar bessere Mannschaft. Wir haben die ersten beiden Tore über die Seite rausgespielt - das ganze mit einer unglaublichen Qualität. Nach dem fragwürdigen Elfmeter war Rebenland kurz am Drücker. Mit Beginn der zweiten Hälfte waren wir die dominierende Mannschaft. Mit unserem Elfer war die Partie dann entschieden."

Oberliga Mitte: Rebenland : Frohnleiten - 1:4 (1:3)

60 Bono Vucic 1:4

31 Tsogtbayar Batbayar 1:3

26 Jonas Rainer 0:3

16 Bono Vucic 0:2

6 Bono Vucic 0:1

by René Dretnik

Fotos: SV Frohnleiten

