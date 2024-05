SK Werndorf sichert sich knappen Sieg gegen FC Gratkorn - für die Gäste wird die Situation immer schwieriger

Details Samstag, 18. Mai 2024 15:54

Ein knappes Match lieferten sich der SK Fliesen Garber Werndorf und der FC Raiffeisen Gratkorn in der 23. Runde der Oberliga Mitte. In einem Spiel, das erst in der Schlußviertelstunde entschieden wurde, sicherte sich SK Werndorf einen knappen 2:1 Sieg. Besonders in der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse und sorgten für spannungsgeladene Momente - Tore in der Endphase und verschossener Elfmeter vor knapp 200 Zuschauern.

Hansjörg Alter ist der Antreiber der Werndorfer und am Freitagabend auch der Torschütze zum 1:0

Erste Halbzeit ohne Tore - man hoffte auf Treffer nach der Pause

Die erste Halbzeit des Spiels verlief relativ ausgeglichen, wobei beide Teams hart um den Ballbesitz kämpften. Beide Teams agierten zunächst ohne viel Risiko zu gehen.

Trotz einiger guter Chancen in der Folge blieb das Torerlebnis aus. Bereits in der 27. Minute hatte Gianluca Kassler von Werndorf die Möglichkeit, seine Mannschaft in Führung zu bringen, scheiterte jedoch spektakulär. Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur steigerte.

Am Ende holt Werndorf drei Punkte und spielt eine solide Saison

Die zweite Halbzeit begann dynamisch mit einem herausragenden Freistoß von Hansjörg Alter, dem Kapitän des SK Werndorf, der in der 55. Minute das erste Tor des Abends erzielte. Sein präziser Schuss ins lange Eck ließ dem Torwart von Gratkorn keine Chance und brachte Werndorf mit 1:0 in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SK Fliesen Garber Werndorf zum 1:0 Herrlicher Freistoss von Kapitän Hansjörg Alter. Der Ball schlägt im langen Eck ein. Robert Passenegg, Ticker-Reporter

Doch die Freude währte nicht lange, denn der FC Gratkorn schlug in der 70. Minute zurück. Michael Pressl gelang es, den Ausgleich zu erzielen und die Spannung auf dem Platz noch weiter zu erhöhen.

Als sich das Spiel dem Ende neigte, sorgte ein "satter Schuss" von Gianluca Kassler, der nur wenige Minuten später, in der 79. Minute, den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar ins Tor schoss und Werndorf erneut in Führung brachte. Diese 2:1 Führung konnte trotz des Drucks von Gratkorn bis zum Spielende gehalten werden, was den Sieg für Werndorf in einem atemberaubenden Match sicherte. In der Schlussphase hatte Andreas Fischer noch die Chance per Elfmeter zu erhöhen, verpasste jeoch die Möglichkeit.

Das Spiel endete mit einem 2:1 Sieg für SK Fliesen Garber Werndorf, dank einer starken Teamleistung und entscheidenden Momenten, die vor allem in der zweiten Halbzeit von den Spielern von Werndorf herbeigeführt wurden. Gianluca Kassler, mit seinem entscheidenden Tor, und Hansjörg Alter, mit seinem Freistoß, waren die Schlüsselfiguren dieses knappen Matches.

Lukas Hochfellner hütete gestern das Tor der Gastgeber und spielte eine gute Partie.

Das Team von FC Gratkorn zeigte ebenfalls eine solide Leistung, konnte aber die wenigen kritischen Momente nicht zu ihren Gunsten entscheiden.

Das intensiv geführte Spiel zeigte einmal mehr, wie unberechenbar und spannend die Oberliga Mitte heuer ist, wo jedes Spiel seine eigene Geschichte schreibt. Der Kampfgeist beider Teams, aber vor allem die Effektivität von SK Werndorf in den entscheidenden Momenten, führte zu diesem knappen, aber letztlich verdienten Sieg. Der Tabellenletzte kann sich davon nichts kaufen, wie man so schön sagt.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Gratkorn ist am Tabellenende gereiht und in absoluter Abstiegsgefahr. Das Team gewann in der gesamten Spielzeit bisher nur fünf Spiele. Nächste Woche empfängt man zu Hause TuS Rein - da sind drei Punkte Pflicht. Werndorf spielt nach der gewonnenen Relegation im Sommer gegen den GAK eine solide Saison und reist am nächsten Sonntag nach Gössendorf.

Die Zuschauer sahen eine Partie mit einem knappen Ausgang!

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Lukas Hochfellner - David Lindner, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Hansjörg Alter (K), Mario Fina, Thomas Heine - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Thomas Maierhofer, Alexander Franz Kienleitner, Simeone Schönet, Gjin Gjinaj, Andreas Fischer, Abdullah Yavuzer

Trainer: Christoph Maurer

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl, Jonah Burgsteiner, Kian Kadkhodaei (K), Stefan Moll, David Lugonjic, Mergim Krasniqi, Michael Pressl, Oliver Egger, Max Zettler, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann

Ersatzspieler: Kevin Friedl, Nico Mayer, Ardit Krasniqi, Florian Madrutner, Gideon Binfor, Adnan Devedzic

Trainer: Michael Zisser

Bericht Florian Kober

Fotos SK Werndorf, Ligaportal dankt!

Oberliga Mitte: Werndorf : Gratkorn - 2:1 (0:0)

77 Gianluca Kassler 2:1

70 Michael Pressl 1:1

55 Hansjörg Alter 1:0

