SV Gössendorf gewinnt in Gleinstätten und holt wichtige Punkte im Tabellenkeller

Im Rahmen der 23. Runde der Oberliga Mitte traf der SV Gleinstätten zu Hause auf den SV Gössendorf. In einer Partie, die von intensiven Duellen geprägt war, sicherten sich die Gäste einen verdienten 2:0-Sieg. Besonders hervorzuheben waren die entscheidenden Tore von Stefan Rinner und David Ruchti, die dem SV Gössendorf die Oberhand im Spiel verschafften. Für die Gäste sind diese drei Punkte extrem wichtig, da man sich damit im Abstiegskampf ein wenig Luft verschaffen konnte.

Das neue Führungstrio mit Robert Jerovsek in Gössendorf - man versucht die Klasse zu halten und plant parallel die nächste Saison

Frühe Führung setzt Gleinstätten unter Druck - Gössendorf effizient und führt mit 2:0

Der Startpfiff fiel und beide Teams schienen von der ersten Minute an hochmotiviert. Gleinstätten versuchte sofort, Akzente im Angriff zu setzen, doch der erste Abschluss wurde von Gäste-Torhüter Köhler sicher gehalten. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten und kam in der 8. Minute durch eine hervorragend ausgeführte Ecke. Stefan Rinner platzierte einen präzisen Kopfball nach einer kurz gespielten Ecke und brachte Gössendorf mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später stand es beinahe 2:0, als David Ruchti nach einem Freistoß von Hukic knapp das Ziel verfehlte.

Das Momentum blieb auf Seiten der Gäste, die ihre Überlegenheit in der 38. Minute erneut unter Beweis stellten. Nach einem weiteren Eckball war es wiederum David Ruchti, der mit einem schnellen Abschluss in die kurze Ecke den Torwart von Gleinstätten überwand und das 2:0 erzielte. Gössendorf zeigte sich effizient und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent aus.

Gleinstätten ohne zündende Ideen, Gössendorf verwaltet Vorsprung - es ändert sich nichts mehr vor 250 Zuschauern

In der zweiten Halbzeit erhöhte Gleinstätten den Druck, um ins Spiel zurückzufinden. Trotz einer aktiveren Spielgestaltung gelang es dem Heimteam jedoch nicht, klare Torchancen zu kreieren. Gössendorf hingegen konzentrierte sich auf eine solide Defensivarbeit und ließ kaum gefährliche Situationen zu. In der 72. Minute hatte das Auswärtsteam durch Rinner noch eine große Chance, das Ergebnis zu erhöhen, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel.

Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte konnte Gleinstätten die Abwehr der Gäste nicht durchbrechen. Die Mannschaft aus Gössendorf spielte diszipliniert weiter und hielt den Zwei-Tore-Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Bild, das bereits den gesamten Verlauf widerspiegelte: Gössendorf kämpfte um jeden Ball und sicherte sich einen verdienten Sieg mit einer soliden Teamleistung.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Endergebnis von 0:2 spiegelt die Effektivität und taktische Überlegenheit des SV Gössendorf wider, während der SV Gleinstätten trotz Heimvorteil und Einsatz nicht die Mittel fand, um die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden. Der Sieg in dieser Runde stärkt die Position von Gössendorf in der Liga, während Gleinstätten im gesicherten Mittelfeld platziert ist und für die nächste Saison planen kann.

Gössendorf empfängt am nächsten Wochenende den SV Werndorf zu einem Nachbarschaftsduell. Gleinstätten reist nach Frohnleiten.

Stimmen zum Spiel

Trainer Hofer Daniel - Gössendorf

„Man hat gemerkt, dass meine Mannschaft den Sieg unbedingt wollte und wir haben aufgrund einer kompakten Abwehrleistung und sehr viel Disziplin hoch verdient gewonnen.

Der erste Schritt ist gemacht und nächste Woche heißt es nach zu legen.“

Manuel Köhler Kapitän - Gössendorf

„Der Zusammenhalt bei uns im ganzen Verein ist einfach unbeschreiblich und die Jungs im Team haben einen tollen Charakter. Wir werden alles daran setzten damit wir in der Oberliga bleiben.“

Robert Jerovsek Sportlicher Leiter - Gössendorf

„Die Planung ist trotz der sportlich spannenden Situation für die kommende Saison bereits sehr weit fortgeschritten. So haben schon 14 Spieler ihre Verträge verlängert und mit 2 - 3 Spielern sollte es zeitnah eine Einigung geben. Weiters sind auch Gespräche mit einigen externen Wunschkanditaten in der finalen Phase.“

Aufstellungen:

SVU Tondach Gleinstätten: Enej Ornik - Leon Koller, Philipp Mally, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Aldo Llambi, Uwayemi Emwenghare, Manuel Hödl, Peter Puster - Lukas Pichler

Ersatzspieler: Antonio Paunescu, Destiny Afiangbosa Ekhae, Tomislav Kemfelja, Felix Kager, Gabriel Martin Katzbeck, Florian Weber

Trainer: Samir Jasarevic

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Marko Stojadinovic, Julian Selmeister, Elias Pötsch, Amer Habibovic, Marco Langer, Fabian Riegler, Dominik Degen, David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Felix Nöhrer, Martin Kolb, Fabian Fleck, Sascha-Martin Fischl, Jakob Urlep

Trainer: Daniel Hofer

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Gleinstätten : Gössendorf - 0:2 (0:2)

38 David Ruchti 0:2

10 Stefan Rinner 0:1

