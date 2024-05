Eindeutiger 4:0 Sieg für Mooskirchen! Sie brennen, sie wollen!

Der USV Mooskirchen setzte seine beeindruckende Form in der Oberliga Mitte fort und besiegte den SV Strass in der 25. Runde mit einem klaren 4:0. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg und ließen dem Gastgeber keine Chance. Die Mooskirchner agierten über die gesamte Spielzeit druckvoll und konzentriert, während der SV Strass mit dem Tempo und der Intensität der Gäste nicht mithalten konnte.

Blitzstart der Mooskirchner

Die Partie begann für die Hausherren des SV Strass denkbar ungünstig. Bereits in der dritten Minute fiel das erste Tor für die Gäste. Raphael Rothschedl brachte den USV Mooskirchen nach einem tollen Assist von Almin Veladzic mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später legte Pascal Wallner nach und erhöhte auf 2:0, womit die Gäste schon früh im Spiel die Weichen auf Sieg stellten.

Die Gastgeber versuchten, sich von diesem frühen Doppelschlag zu erholen, doch Mooskirchen blieb weiterhin am Drücker. In der 15. Minute bekam Mooskirchen einen Elfmeter zugesprochen, den Daniel Resch souverän zum 3:0 verwandelte. Der SV Strass fand kein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste und hatte Mühe, ins Spiel zu finden. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch eine brenzlige Situation im Strafraum von Strass, als Louis-Christo Sallfeldner gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter konnte der Straßer Keeper jedoch parieren.

Mooskirchen bleibt dominant

Nach der Pause setzten die Gäste ihr druckvolles Spiel fort. Der SV Strass hatte Schwierigkeiten, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien und geriet immer wieder unter Beschuss. Mooskirchen zeigte sich in allen Belangen überlegen und ließ keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. In der 66. Minute nahm der Trainer der Gäste, Walther Eccher, gleich drei Wechsel vor: Wolfgang Taucher, Lukas Dengg und Michael Paier wurden durch Philipp Weinhandl, Julian Eccher und Felix Schmied ersetzt. Diese Wechsel brachten frischen Wind ins Spiel der Mooskirchner.

In der 87. Minute krönte Almin Veladzic seine starke Leistung mit dem Treffer zum 4:0. Nach einem Assist von Louis-Christo Sallfeldner netzte Veladzic ein und setzte den Schlusspunkt in dieser Partie. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, und der SV Strass hatte keine Chance mehr, das Ergebnis zu korrigieren. In der 90. Minute geriet der Torhüter der Gastgeber noch einmal in Bedrängnis, als er weit aus seinem Kasten herauskam, doch die Situation blieb ohne Folgen.

Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 96 Minuten. Der USV Mooskirchen sicherte sich mit diesem Sieg weiterhin die Chance auf den Titelgewinn in der Oberliga Mitte und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Der SV Straß hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage auf das verbleibende Spiele konzentrieren, um die Saison versöhnlich abzuschließen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bolzplatzprinzessin (500 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bolzplatzprinzessin mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.