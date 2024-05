SU Rebenland und USV Gabersdorf trennen sich 3:3 - Ausgleich in der 92. Minute

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:30

In einem torreichen Oberliga Mitte Spiel trennten sich SU Rebenland und USV Gabersdorf mit einem 3:3-Unentschieden. Die Spannung hielt die Fans von Anfang bis Ende in Atem. Beide Teams zeigten beeindruckende Leistungen und sorgten für ein dramatisches Finale, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Der Tabellenfünfte startete energisch in das Spiel, die Heimmannschaft erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Es ging gleich umkämpft los - schnelle Führung der Gäste

Die ersten Minuten zeigten sofort, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Bereits in der fünften Minute gelang USV Gabersdorf das erste Tor des Spiels durch Philipp Federer, der war knapp nicht im Abseits und traf nervenstark vorbei an Keeper Pungartnik. Das schnelle 0:1 setzte SU Rebenland zusätzlich unter Druck, man ließ sich jedoch kaum davon beeindrucken und verteidigte tapfer gegen die voll motivierte Offensive der Gäste.

In der 12. Minute kam es zum Ausgleichstreffer des Außenseiters durch Luka Vindis, der eine vielversprechende Chance souverän verwandelte. Die Partie blieb weiterhin offen und ausgeglichen, die knapp 300 Zuschauer sahen ein intensives Spiel. Es folgten Eckbälle auf beiden Seiten, die jedoch alle nicht einbrachten. Nach einer guten halben Stunde hatte Rebenland binnen Sekunden zwei Möglichkeiten, aber die Abwehr der Gäste zeigte sich gewohnt stabil. Es folgten Chancen der Gäste - schließlich endete die erste Halbzeit mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1, wie es auch die Leistung beider Teams widerspiegelte.

Spannende zweite Halbzeit mit dramatischem Finale - Ausgleich in letzter Sekunde

Der Beginn der zweiten Halbzeit versprach weiterhin Spannung und Action. In der 55. Minute gelang David Hrastnik der Treffer zum 2:1 für SU Rebenland, was die Heimmannschaft in eine gute Ausgangsposition brachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn USV Gabersdorf antwortete nur drei Minuten später mit einem Tor von Martin Holler, wieder gab es eine knappe Abseitsentscheidung - Schiedsrichter Grasser gab den Treffer. So stand es wieder 2:2 und das Spiel war erneut völlig offen.

Die 68. Minute brachte eine erneute Wendung, als Jure Tertinek USV Gabersdorf mit einem weiteren Treffer in Führung brachte. Mit dem 2:3 sah es nun so aus, als ob die Gäste das Spiel für sich entscheiden könnten. Doch SU Rebenland gab nicht auf und kämpfte bis zur letzten Minute. Dies zahlte sich in der 92. Minute aus, als Zan Horvat den entscheidenden Treffer zum 3:3 erzielte und das Stadion in Arnfels zum Beben brachte. Gabersdorf war in der Vorwärtsbewegung, vertendelte die Aktion und so kam die Heimmannschaft zum Ausgleich und zum Endstand.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für die Zuschauer war es ein aufregendes Spiel, das alles bot, was man sich von einem Fußballspiel nur wünschen kann: Viele Tore, dramatische Wendungen und einen spannenden Schlussakkord. SU Rebenland und USV Gabersdorf zeigten beide eine starke Leistung. Gabersdorf ist nun auf dem 5. Tabellenplatz gereiht. Dies ist auch die Platzierung in der Frühjahrstabelle. In der nächsten Woche trifft man daheim auf Gleinstätten.

SU Rebenland hat eine schwere Rückserie hinter sich, nur sieben Punkte holte man im Frühjahr. Der 12. Platz ist die aktuelle Position. In der letzten Runde trifft man auswärts auf den direkten Konkurrenten aus Bärnbach.

Stimmen zum Spiel

Roland Kerpicz - Trainer Rebenland

"Das war ein sehr intensives Spiel - Gabersdorf hätte schon früher höher in Führung gehen können. Es gab dann auf beiden Seiten viele gute Chancen und viele Torraumszenen. Das hat bei beiden Teams schon gut ausgeschaut. Mein Team hat alles gegeben und am Ende wurden wir belohnt!"

Jochen Zadravec - Trainer Gabersdorf

"Die Tore, die man vorne nicht macht, die bekommt man hinten rein. In der 92. Minute führten wir 3:2, gehen in den Angriff, machen kein Tor - Sekunden später steht es 3:3. Unsere Einstellung hat absolut gepasst, wir wollten hier drei Punkte holen. Mein Team hat alles gegeben."

Aufstellungen:

SU Rebenland: Aljaz Pungartnik - Luka Vindis, Pascal Jaunegg (K) - David Hrastnik, Tsogtbayar Batbayar, Martin Aldrian, Roland Weber, Rudolf Martin Kraner - Zan Horvat, Rok Koren, Nejc Gabrsek

Ersatzspieler: Dominik Krainer, Simon Sternad, Sascha Pressnitz, Simon Weiland, Tobias Oswald, Junior Nelson Tresore Nzogang

Trainer: Roland Kerpicz

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Paul Lechner - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Matic Golob, Jan Jammernegg -

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Florian Jeusenak, Florian Atschko, Minas Koren, Konstantin Satzer, Jan Wolf

Trainer: Jochen Zadravec

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Rebenland : Gabersdorf - 3:3 (1:1)

92 Zan Horvat 3:3

68 Jure Tertinek 2:3

58 Martin Holler 2:2

55 David Hrastnik 2:1

12 Luka Vindis 1:1

5 Philipp Federer 0:1

