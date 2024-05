SV Gössendorf holt nach 0:3 Rückstand einen Punkt gegen Gratkorn

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:11

Im torreichen Aufeinandertreffen zwischen dem SV Gössendorf und dem FC Raiffeisen Gratkorn gelang es den Hausherren in letzter Sekunde, ein 0:3-Rückstand aufzuholen und ein Unentschieden zu erzwingen. Sandro Wolf war der Held des Abends, als er in der Nachspielzeit mit zwei Toren binnen weniger Augenblicke den Ausgleich für den SV Gössendorf sicherte. Das Spiel war ein echter Krimi und bot den Zuschauern reichlich Unterhaltung und Dramatik.

Das Team lebt vom Spirit und kletterte in der Tabelle auf den 9. Tabellenplatz

Gratkorn dominiert die erste Halbzeit - zur Pause führt der Tabellenletzte mit 2:0

Das Spiel begann nach einer guten Viertelstunde seinen Lauf zu nehmen, als FC Gratkorn in der 19. Minute durch Daniel Druckeschitz in Führung ging. Ein unhaltbarer Schuss ins linke untere Eck ließ dem Torwart des SV Gössendorf keine Chance. Nur drei Minuten später erhöhte Kian Kadkhodaei auf 2:0 für die Gäste. Nach einem Eckball stieg der Kapitän von FC Gratkorn am höchsten und köpfte den Ball ins Netz. Der frühe Doppelschlag setzte die Hausherren unter Druck.

Die Gastgeber versuchten, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, und hatten einige vielversprechende Chancen. Sandro Wolf und Edin Habibovic hatten in der 39. Minute zwei gute Möglichkeiten, doch der Torwart des FC Gratkorn parierte sowohl den ersten Schuss als auch den Nachschuss. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Sandro Wolf erneut eine Chance, aber sein Schuss ging über das Tor. Somit ging es mit einem 0:2 in die Kabinen. In den letzten Minuten vor der Pause war Gössendorf besser ins Spiel gekommen,

3:0 für die Gäste, Aufholjagd und Last-Minute-Drama

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte der FC Gratkorn seine Dominanz fort. In der 46. Minute erhöhte David Lugonjic auf 3:0. Die Gäste schienen das Spiel fest im Griff zu haben und steuerten einem sicheren Sieg entgegen. Doch SV Gössendorf zeigte Kampfgeist und gab nicht auf.

In der 67. Minute gelang dem SV Gössendorf der erste Treffer des Abends durch Stefan Rinner. Ein gut getretener Eckball führte zu einem Kopfballtor und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel und der SV Gössendorf verkürzte auf 1:3.

Sandor Wolf - Man of the match!

In den letzten Minuten des Spiels wurde es dann richtig dramatisch. Sandro Wolf, der bereits in der ersten Halbzeit einige Chancen vergeben hatte, trat in der 90. Minute in Erscheinung und erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3. Die knapp 250 Zuschauer waren nun der 12. Mann für das Heimteam.

Und tatsächlich, nur wenige Augenblicke später, erneut in der 92. Minute, war es wieder Sandro Wolf, der den Ball im Netz versenkte und den Ausgleich für seine Mannschaft erzielte. Der Jubel der Heimfans und des Teams kannte keine Grenzen mehr, und das Spiel endete mit einem dramatischen 3:3-Unentschieden.

Mit diesem Ergebnis bewies der SV Gössendorf großen Kampfgeist und Moral, während der FC Gratkorn realisierte, die Führung aus der Hand gegeben zu haben. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, und die Zuschauer wurden mit einem packenden Fußballabend belohnt.

Stimme zum Spiel

Daniel Hofer - Trainer Gössendorf

„Wir sind unglaublich nervös ins Spiel gestartet und plötzlich stand es 0:3. Was dann passierte war wieder mal großer Charakter von unseren Jungs. Wir haben alles in der eigenen Hand und bereiten uns nun intensiv auf das Spiel in Frohnleiten vor.“

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Amer Habibovic, Fabian Fleck, Sandro Wolf, Marco Langer, Fabian Riegler, Dominik Degen, Stefan Rinner, Anel Hukic

Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, Martin Kolb, David Julian Slavec, Jakob Velikogne, Jakob Urlep

Trainer: Daniel Hofer

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl, Jonah Burgsteiner, Kian Kadkhodaei (K), Ardit Krasniqi, Mergim Krasniqi, Daniel Druckeschitz, Oliver Egger, David Lugonjic, Adnan Hajdarevic, Max Zettler, Gideon Binfor

Ersatzspieler: Andreas Grossegger, Florian Felix Maier, Michael Pressl, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann, Adnan Devedzic

Trainer: Michael Zisser

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Gössendorf : Gratkorn - 3:3 (0:2)

92 Sandro Wolf 3:3

90 Sandro Wolf 2:3

68 Stefan Rinner 1:3

46 David Lugonjic 0:3

22 Kian Kadkhodaei 0:2

19 Daniel Druckeschitz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.