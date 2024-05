Frohnleiten holt die geforderten Punkte in Werndorf - nun folgt das Finale gegen Gössendorf

Details Freitag, 31. Mai 2024 23:23

In einem umkämpften Duell zwischen dem SK Fliesen Garber Werndorf und dem SV MM Frohnleiten setzte sich der Gast letztlich souverän mit 2:0 durch. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit, was das Spiel frühzeitig in eine Richtung lenkte. Trotz einiger Bemühungen, vor allem nach der Pause, von Werndorf gelang es den Gastgebern nicht, das Blatt zu wenden. Frohnleiten hat es nun selbst in der Hand den Meistertitel einzufahren

Das Team von Trainer Wolf holt am Freitagabend weitere drei Punkte

Ein früher Rückschlag für Werndorf - zur Pause führte der Gast mit 2:0

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Werndorf startete flott in die Partie und zeigte in den ersten Minuten viel Engagement. Wie jede Runde wenn Frohnleiten antritt, möchte der Gegner sich von seiner guten Seite zeigen.

Doch in der 22. Minute kam der erste Rückschlag für die Hausherren. Patrik Lukacs vom SV Frohnleiten erzielte das erste Tor der Partie und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. Nach einer Ecke von der linken Seite flog die Kugel in den Fünfer, dort waren einige Spieler und der Torschütze drückte das Spielgerät aus Kurzer Distanz über die Linie. Es folgten zwei weitere Möglichkeiten für die Gäste, man wirkte in dieser Phase stets etwas schneller und wacher am Platz.

Es folgte ein gefährlicher Freistoss der Gäste, wenige Minuten später forderte Frohnleiten einen Elfmeter, den Schiedsrichter Reiter jedoch zu Recht nicht gab. In der 36. Minute stürmte Gjinjai gefährlich über die rechte Flanke, Puregger rettete in dieser Siuation jedoch großartig für den Tabellenführer. Drei Minuten später kam Werndorf zu einer weiteren Möglichkeit, die jedoch ebenso ungenützt blieb,

Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, erzielte Marc Wagner, der kurz zuvor eingewechselt wurde, das 2:0 für Frohnleiten. Werndorf war im Spielaufbau, man vertendelte den Ball in der gegnerischen Hälfte und dann ging es ganz schnell. Bono Vucic spielte einen langen und platzierten Pass und der Schütze schob den Ball lässig über die Linie.

Es war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für Werndorf, ein weiteres Gegentor zu kassieren - mit diesem Stand ging es vor 200 Zuschauern in die Kabinen.

Vergebliches Bemühen der Werndorfer und die drei Punkte gehen an den Tabellenführer

Nach der Halbzeit versuchte Werndorf, mit frischen Kräften zurück ins Spiel zu finden. In der 49. Minute wechselten sie Andreas Fischer aus und brachten Gianluca Kassler ins Spiel. Doch die erste große Chance der zweiten Hälfte hatte wieder der Gastgeber: In der 57. Minute verpasste Andreas Bauer eine Topchance, was die Möglichkeiten der Hausherren weiter einschränkte.

Frohnleiten agierte klug und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 63. Minute tauschten sie erneut Spieler aus und brachten frische Beine ins Spiel. Werndorf versuchte weiterhin alles und nahm in der 74. Minute zwei weitere Wechsel vor: Simeone Schönet und Andi Bauer verließen das Feld, während Alex Plhak und Stefan Sperdin neu ins Spiel kamen. Doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg. Frohnleiten kam noch zu einem gefährlichen Freistoss und nun begann eine gute Phase der Werndorfer. Immer wieder trieb Kienleitner seine Mannschaft in die Offensive.

Es zeigte sich jedoch immer mehr, dass Frohnleiten das Spiel souverän zu Ende spielen wollte. Ihre defensive Stabilität und kluge Spielweise ließen Werndorf letztlich keine Chance mehr, ins Spiel zurückzukommen. In der 80. Minute sorgte ein Kopfball von Gianluca Kassler für Aufsehen, landete jedoch nur an der Stange und wurde wegen Abseits abgepfiffen.

Am Ende standen alle Anstrengungen der Gastgeber im Schatten der taktischen Überlegenheit des SV Frohnleiten. Als der Schiedsrichter in der 90. Minute das Spiel beendete, stand der 2:0 Sieg für die Gäste fest. Ein verdienter Erfolg für den SV Frohnleiten, der damit wichtige Punkte im Kampf um den Titel einfahren konnte. Man trifft in der letzten Runde auf Gössendorf und kann dann daheim den Meistertitel fixieren.

Stimme zum Spiel

Patrick Wolf - Trainer Frohnleiten

"Wir haben unsere Pflicht erfüllt - wir haben ja gewusst, dass wir gewinnen müssen. Jetzt läuft tatsächlich alles auf die letzte Partie raus. Das schaut alles klar aus, aber bei einem Anschlusstreffer der Werndorfer in der 2. Halbzeit schaut das schon wieder anders aus. Nun wartet Gössendorf und wir werden die letzten drei Punkte holen, wir wissen aber auch, dass sich jedes Team gegen uns immer besonders bemüht."

Aufstellungen:

Sportklub Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Andreas Bauer, Daniel Pinnitsch - Hansjörg Alter (K), Simeone Schönet, Gjin Gjinaj, Mario Fina, Thomas Heine, Christof Hamma - Andreas Fischer

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, David Lindner, Gianluca Kassler, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak

Trainer: Christoph Maurer

SV Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Anto Culap - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Philipp Maschinegg, Jonas Rainer, Bono Vucic - Patrik Lukacs

Ersatzspieler: Dominik Egger, Nazareno Leonel Prügger, Lukas Derler, Rene Tippl, Marc Wagner, Noah Friedl

Trainer: Patrick Wolf

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Werndorf : Frohnleiten - 0:2 (0:2)

44 Marc Wagner 0:2

22 Patrik Lukacs 0:1

