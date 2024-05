SC Unterpremstätten besiegt TuS Rein mit 2:1 - Kaier trifft im letzten Heimspiel

Details Freitag, 31. Mai 2024 23:59

Im umkämpften Aufeinandertreffen zwischen SC Unterpremstätten und TuS Rein setzte sich die Heimmannschaft knapp mit 2:1 durch. Das Match in der 25. Runde der Oberliga Mitte bot spannende Momente und zwei Tore von Stefan Kaier, Stefan Kirchberger sowie Michael Stoimaier, die das Spielgeschehen maßgeblich prägten. Dank einer mannschaftlich geschlossenen Leistung holte die Neuhold Truppe den 15. Sieg im ersten Oberliga - Jahr. Eine beeindruckende Bilanz.

Frühe Führung und schneller Ausgleich - es ging rund in Premstätten

Das Spiel begann vielversprechend für den SC Unterpremstätten. Bereits in der sechsten Minute gelang es Stefan Kirchberger, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und sein Team früh in Führung zu bringen. Diese frühe Führung brachte allerdings keine Ruhe in das Spiel der Gastgeber. Vielmehr entwickelte sich in der Folge ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 23. Minute hatten die Gäste aus Rein ihre bis dahin größte Chance durch Görgl, doch sein Schuss ging knapp neben das Tor. Dies war jedoch nur ein Vorgeschmack auf das, was kurz darauf folgen sollte. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter in der 33. Minute auf Elfmeter für TuS Rein. Michael Stoimaier trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte dann den Gästen aus Rein. In der 42. Minute machten sie mehr Druck und in der 44. Minute rettete Beer nach einem schweren Fehler seiner Vorderleute auf der Linie. Die erste Hälfte endete mit einer einminütigen Nachspielzeit und einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1.

Spannung und Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Kaier "on fire"

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste endete. Beide Teams bemühten sich um den Führungstreffer, doch es sollte bis zur 73. Minute dauern, bis ein weiterer Torerfolg zu verzeichnen war. Zuvor war das Spiel von mehreren Wechseln geprägt, unter anderem verließ in der 64. Minute Parlic das Spielfeld für den SC Unterpremstätten, während Bauer bei TuS Rein Platz für Rauscher machte.

In der 73. Minute dann die Entscheidung: Nach einer Rettungsaktion auf der Linie und einem anschließenden Abschluss von Kaier traf der Ball die Stange und ging von dort ins Tor. Stefan Kaier brachte mit diesem Treffer den SC Unterpremstätten mit 2:1 in Führung - dies in seinem letzten Heimspiel für die Gastgeber.

Die Gäste aus Rein versuchten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 77. Minute hatte Straus Pech, als sein Schuss nur die Latte traf.

In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Summer vergab in der 87. Minute eine große Chance für Unterpremstätten, als er über das leere Tor schoss. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:1. Nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter schließlich das Spiel vor 150 Zuschauern.

Am Ende konnte der SC Unterpremstätten einen knappen 2:1 Sieg gegen TuS Rein feiern und sich wichtige Punkte in der Tabelle sichern.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Premstätten spielte als Aufsteiger eine tolle Saison und kann im schlechtesten Fall nur noch auf der dritten Position landen. In der letzten Runde reist das Team nach Gratkorn. TUS Rein rutschte durch die Niederlage auf die 11. Position zurück, am Freitag empfängt man den SV Strass.

Aufstellungen:

SC Unterpremstätten: Constantin Lorber - Florian Rupp, Andreas Hafellner - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Ammar Parlic, Stefan Kaier, Sandro Hofer, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Roland Hartmann

Ersatzspieler: Marco Daniel, Enis Pajalic, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Aleksander Domjanic, Safet Tadzic

Trainer: Thomas Neuhold

TuS Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Valentin Strommer, Kilian Teissl - Marko Mack, Moritz Görgl, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Jonas Bauer, Deni Straus - Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Erwin Rinner, Christopher Jantscher, Rauscher Paul, Fabian Glänzer, Michael Rückschloss, Patrick Moisenbichler

Trainer: Michael Rückschloss

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Unterpremstätten : TuS Rein - 2:1 (1:1)

73 Stefan Kaier 2:1

34 Michael Stoimaier 1:1

6 Stefan Kirchberger 1:0

