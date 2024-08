Großklein Coach-Höller: "Heuer wollen viele um den Titel mitspielen - uns muss man auch dazuzählen!"

Details Samstag, 10. August 2024 22:30

Der FC Diesel Kino Großklein hat in der Vorbereitungszeit durch hervorragende Leistungen in den Aufbauspielen die Fans und teilweise auch die Gegner begeistert. Durch die starken Transfers für die Offensive sieht es danach aus, dass die Großkleiner diesmal vorne ein Wörtchen mitreden wollen. Wir haben bei Coach Hannes Höller nachgefragt wie es um die Ziele und Visionen im Verein steht.

Interview mit Trainer Hannes Höller:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Hannes Höller: "Wir sind, durch den Erhalt der Klasse sehr zufrieden. Wir hatten einen sehr guten Herbst in dem wir sehr unglücklich Punkte liegen gelassen haben. Wir haben uns dann im Winter dazu entschlossen, teure Leistungsträger gegen junge Potentialspieler zu tauschen. Das Vorhaben schien Abfangs nach hinten los zu gehen. Aber die Jungs steigerten sich von Spiel zu Spiel, was am Ende dann den Klassenerhalt sicherte. Dadurch eine durchwachsene, aber am Ende doch zufriedenstellende Meisterschaft. Noch dazu kamen viele sehr junge Spieler zu Einsätzen und wichtigen Erfahrungen."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Hannes Höller: "Höhepunkt war sicher das erste Spiel in Rein - das war eine unglaubliche Explosion am Platz - dann das wichtige Spiel zu Hause gegen Pachern, und natürlich alles entscheidende und souveräne Spiel gegen Bärnbach."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Hannes Höller: "Die Sommervorbereitung ist, wie bei allen Vereinen, durch die Urlaube usw. sehr durchwachsen. Auch bei uns - sehr guten Spielen folgen wieder weniger zufriedenstellende Spiele. Zählen wird das es dann zum Start."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Hannes Höller: "Wir haben versucht, uns vor allem in der Offensive zu verstärken."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Hannes Höller: "Da sind wir in Großklein sehr gut aufgestellt und bestimmt ein Vorzeigeverein im Gebiet!"

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Hannes Höller: "Ziel soll es sein, dass wir uns im vorderen Drittel einreihen, und die vermeintlichen Favoriten ärgern."

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Hannes Höller: "Das wir wahrscheinlich die beste Oberliga-Saison die es bisher gegeben hat. Mit sehr vielen Mannschaften, die um den Titel spielen wollen. Der 1. FC Leibnitz, GAK und Frauental bereichern nicht nur die Liga, sondern sie wollen bestimmt eine Rolle spielen. Dazu kommen dann natürlich Mooskirchen, Pachern, Unterpremstätten, Gabersdorf, Strass und Kainbach die ja eine Mission haben - und natürlich muss man da dann auch Großklein dazu zählen. Eine spannende Saison steht vor uns, und ich wünsche allen viel Erfolg. Und - mögen alle Spieler verletzungsfrei bleiben!"

by René Dretnik

Foto: FC Großklein (zur Verfügung gestellt von Hannes Höller)

