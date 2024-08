Erster Sieg in der neuen Liga: USV Kainbach gewinnt gegen FC Großklein

Details Donnerstag, 15. August 2024 23:01

Der USV Kainbach I hat im ersten Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen den FC Großklein eingefahren. In einer Partie, die von Beginn an von intensiven Zweikämpfen und strategischen Spielzügen geprägt war, setzten sich die Gastgeber am Ende deutlich durch. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich Kainbach dominanter und konnte das Spiel klar für sich entscheiden.

Ein frühes Tor bringt die Führung

Eine Begegnung die mit Spannung erwartet wurde fand am vergangen Mittwoch in Kainbach statt. Der FC Großklein, der in der Vorbereitung oft glänzte, startete als Favorit gegen den Aufsteiger aus Kainbach. Die Großkleiner, denen Trainer Hannes Höller eine Woche vor Start abhanden kam - er wechselt nach St. Anna (Bericht) - wurden vom bisherigen Co-Trainer Damjan Lepaj gecoacht. Mit einer völlig neuen Formation und Taktik versuchte er sein Team zum Sieg zu bringen - er verzichtete auf das bisher erfolgreiche Pressing und stellte um auf eine Raute - der Plan ging nicht auf - den Großkleiner wurden ihre Grenzen aufgezeigt.

Das Spiel selbst begann spannend, als die Hausherren gleich in den ersten Minuten Druck auf die Gastgeber des FC Großklein ausübten. Bereits in der 16. Minute hatte Kainbach eine Topchance, als ein Schuss nach einer Ecke nur die Stange traf. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Gastgeber die Früchte ihrer Bemühungen ernteten. In der 23. Minute führte ein missglückter Querpass eines Verteidigers des FC Großklein direkt zum ersten Tor des Spiels. Kevin Masser nutzte die Gelegenheit und schob den Ball gekonnt am Torhüter vorbei - es stand nun 1:0 für Kainbach.

Die restliche erste Halbzeit verlief weiterhin zu Gunsten des USV Kainbach I, die scheinbar körperlich überlegen waren, die Zweikämpfe dominierten. Die Gegner agierten bisweilen ein wenig planlos, einige Akteure waren mit der Systemumstellung komplett überfordert. Bis zur Pause blieb es aber beim 1:0, eine verdiente Führung für die Gastgeber, die in der Defensive kaum etwas zuließen.

Kapitän und Torschütze Christoph Glashüttner mit dem Matchballspender Gemeindekassier und Vorstandsmitglied Alois Höfer

Kainbach baut Führung aus und siegt deutlich

Nach der Halbzeitpause startete der FC Großklein mit mehr Dampf in die zweite Hälfte. Die Gäste versuchten zwar, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Heimischen blieb weiter gefährlich und prüften den Gästetormann Dusan Gyergyek gleich zweimal ordentlich. In der 60. Minute verhinderte ein cleverer Körpereinsatz von Lukas Kleier, dass Kainbach das zweite Tor erzielte.

Nur zwei Minuten später jedoch gelang den Gastgebern das 2:0. Christoph Glashüttner traf in der 62. Minute und baute die Führung für Kainbach aus. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Gäste, die fortan Schwierigkeiten hatten, wieder ins Spiel zu finden.

Der USV Kainbach I dominierte das Geschehen weiter nach Belieben und ließ dem FC Großklein kaum Raum für eigene Angriffe. Die Gastgeber spielten souverän und erhöhten in der 89. Minute schließlich auf 3:0. Benjamin Schweighofer erzielte das letzte Tor des Abends und besiegelte damit den deutlichen Sieg für Kainbach. Ein erfreulicher Sieg für den Aufsteiger - Kainbach holte im ersten Spiel in der Oberliga gleich einen vollen Dreier.

Statement:

Obmann Johannes Tunner:

"Wir sind sehr froh mit einem Sieg in die neue Liga gestartet zu sein. Wie schauen von Spiel zu Spiel und möchten schnell in der Oberliga ankommen. Gratulation an das Team und die Trainer zum Auftaktsieg! Das Spiel wurde von uns dominiert und auch in der Höhe geht der Sieg in Ordnung. Wichtig für uns war einmal, dass wir in der Liga gleich angekommen sind und die ersten Punkte eingefahren haben. Wie freuen uns auf jedes Spiel, es ist (fast) alles neu. Auch wenn es heuer eine starke Oberliga-Saison sein wird möchten wir Punkt für Punkt sammeln und uns in der Liga etablieren."

Oberliga Mitte: Kainbach I : Großklein - 3:0 (1:0)

89 Benjamin Schweighofer 3:0

62 Christoph Glashüttner 2:0

23 Kevin Masser 1:0

by René Dretnik

Fotos: USV Kainbach/Donner

