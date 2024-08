Leibnitz-Obmann-Gudenus: "Wir wollen in der Oberliga Fuß fassen und unsere Nachwuchsabteilung weiter verbessern!"

Details Donnerstag, 15. August 2024 23:55

Vor drei Jahren wurde der 1. FC Leibnitz aus der Taufe gehoben. In der vergangenen Saison holte der Klub aus der Bezirkshauptstadt insgesamt fünf Meistertitel. Die Kampfmannschaft spielt jetzt in der Oberliga. Ein weiterer Aufstieg ist derzeit aber schwer möglich, die Infrastruktur ist nicht für eine höhere Liga tauglich. Dementsprechend hielten sich die Verantwortlichen am Transfermarkt etwas zurück und stellen den Fokus auf den Einbau der eigenen Spieler in die erste Mannschaft. Ligaportal fragte bei Obmann Markus Gudenus nach.

Leibnitz könnte aufgrund der Qualität den Durchmarsch schaffen - die Infrastruktur spielt aber leider nicht mit

Interview mit Obmann Markus Gudenus:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Markus Gudenus: "Ich bin hoch zufrieden mit der abgelaufenen Saison. Fünf Meistertitel in einer Saison nach drei Jahren 1. FC Leibnitz sind schon ein Statement. Nicht nur der sportliche Erfolg machte die Saison einzigartig, auch der permanente Zustrom an Spielern in den Nachwuchsbereichen widerspiegelt, dass unsere kontinuierliche und ruhige Arbeit honoriert und belohnt wird. Aber auch unsere Damenmannschaft konnte durch die Saison hindurch sehr gute Ergebnisse einfahren, leider fehlte es aber einige Male am nötigen Glück, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Markus Gudenus: "Die fünf Meistertitel von der U13 bis zur Kampfmannschaft Herren."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Markus Gudenus: "Wir starteten Anfang Juli in die neue Saison. Unser Hauptaugenmerk haben wir vorab darauf gelegt, die neuen Spieler in den Kader einzubinden sowie die Trainingsintensität an die Oberliga anzupassen."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Markus Gudenus: "Ja, unsere langjährige Nummer Eins, Aldin Malagic, hat uns Richtung Allerheiligen verlassen, Tin Karamatic, Dominik Glavina, David Wünscher und Emil Novi wurden ebenfalls nicht verlängert. Hinzugekommen sind mit Marco Paulitsch, Edin Ibric und Filip Lojen drei Spieler, die charakterlich sowie sportlich perfekt zu uns passen. Dazu stoßen auch der eine oder andere Eigenbauspieler aus der U18 in die Kampfmannschaft."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Markus Gudenus: "Wir stellen auch heuer wieder neben dem Fußball Kindergarten elf Nachwuchsmannschaften in den Bereichen U7-U18. In der U18 treten wir mit unserem Kooperationspartner FC Großklein in der Leistungsklasse an. Des Weiteren planen wir die Ausbildung der Nachwuchs-Spieler individueller zu gestalten, d.h. zusätzliche polysportive Einheiten einzubinden sowie vermehrte, vom Haupt-Training abgekoppelte individuelle Trainings anzubieten und durchzuführen."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Markus Gudenus: "Das Hauptziel für die KM Herren ist es, in der Oberliga Fuss zu fassen und der Erhalt der Liga. Bei den Nachwuchsmannschaften liegt die fußballerische Ausbildung im Vordergrund sowie die Weiterentwicklung unserer Eigenbauspieler der U18, um den Sprung in unsere KM zu schaffen. "

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Markus Gudenus: "Frauental und Mooskirchen"

by René Dretnik

Fotos: FC Leibnitz/Gudenus

