USV Mooskirchen feiert gegen Straß verdienten Heimsieg

Der USV Mooskirchen feierte einen 3:1-Sieg gegen den SV Straß in der ersten Runde der Oberliga Mitte. In einem intensiven und hart umkämpften Match konnte Mooskirchen trotz widriger Bedingungen und einem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste die Oberhand behalten. Entscheidende Akzente setzten dabei Felix Schmied und Richard Gössler mit ihren Treffern.

Schirgi bringt Mooskirchen in Front

Das Spiel begann unter schwülen Bedingungen, die den Spielern einiges abverlangten. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, bevor Mooskirchen in der 16. Minute die erste nennenswerte Chance durch eine Ecke von Raphael Rothschedl hatte, die jedoch nicht verwertet wurde. Mooskirchen dominierte weiterhin und wurde in der 34. Minute belohnt, als Louis Sallfeldner eine brillante Einzelaktion zeigte und den Ball zu Simon Schirgi spielte, der aus einem Meter zum 1:0 einnetzte.

Doch die Freude währte nicht lange. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erzielte SV Straß den Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Joachim Koch. Ein abgefälschter Ball ließ dem USV-Torwart keine Chance und sorgte für den 1:1-Halbzeitstand.

Gössler macht den Deckel drauf

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Mooskirchen entschlossen, das Spiel wieder an sich zu reißen. Bereits in der 53. Minute gelang Felix Schmied ein Traumtor, als er den Ball mit einem kraftvollen Schuss ins Netz beförderte und die Heimelf erneut in Führung brachte. Dieser Treffer setzte neue Energie frei und Mooskirchen drückte weiter aufs Tempo.

Straß hatte es schwer, ins Spiel zurückzufinden, und erlitt in der 68. Minute einen weiteren Rückschlag, als Edin Colic nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot kassierte. In der Schlussphase des Spiels erhöhte Mooskirchen den Druck noch weiter. Straß versuchte es zwar mit einem Freistoß in der 90. Minute, der jedoch nicht gefährlich genug war, um den Mooskirchener Torwart zu überwinden. Schließlich war es Richard Gössler, der in der 94. Minute den Schlusspunkt setzte. Nach einem energischen Angriff traf Gössler zum 3:1 und sicherte Mooskirchen damit endgültig den verdienten Sieg.

