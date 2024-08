GAK gewinnt überraschenderweise in Unterpremstätten - gelungener Start in die Oberliga

Details Samstag, 17. August 2024 00:17

Am Freitagabend trafen der SC Unterpremstätten und die GAK 1902 Amateure aufeinander. Die Zuschauer erwarteten ein spannendes Duell, und sie wurden nicht enttäuscht. Trotz der heißen Temperaturen von 32 Grad zeigten beide Mannschaften einen hohen Einsatz und lieferten sich ein packendes Spiel, das die GAK 1902 Amateure mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Der Aufsteiger holte somit drei Punkte, mit denen neutrale Beobachter nicht gerechnet haben.

Tobias Rumpl erzielte in seinem ersten Oberligaspiel gleich einen Doppelpack

Ein ausgeglichenes erstes Drittel - der SCU geht in Führung

Zu Beginn der Partie übernahm der GAK die Kontrolle und zeigte sich ballsicher. Dennoch konnte der SC Unterpremstätten erste gefährliche Aktionen verbuchen. In der 20. Minute setzte die Heimelf mit einer gefährlichen Ecke ein Zeichen. Trotz des hohen Ballbesitzes der Gäste blieb die Partie zunächst torlos.

Die Trinkpause in der 25. Minute verschaffte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause - es war schwül im Süden von Graz.

Doch danach nahm das Spiel Fahrt auf. In der 26. Minute erarbeitete sich der SC Unterpremstätten eine gute Flanke über links, die jedoch nicht verwertet werden konnte. Drei Minuten später, in der 29. Minute, machte der Gastgeber seine Sache besser: Florian Rupp köpfte nach einer Ecke zum 1:0 ein - es lief nach Plan für die Neuhold Truppe.

Der GAK dreht noch vor der Pause das Spiel und führt 2:1

Der Führungstreffer schien den GAK nicht zu beeindrucken. In der 39. Minute glich Thomas Schiestl nach einer Flanke von Eder aus kurzer Distanz zum 1:1 aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, gelang es Tobias Rumpl nach einem langen Ball von Schöggl, den Ball an Torhüter Stoieser vorbeizuspitzeln und zur 2:1-Führung für die Gäste zu treffen.

Nach dem Seitenwechsel drängte der GAK weiter auf den dritten Treffer. Doch der SC Unterpremstätten zeigte sich kämpferisch. In der 54. Minute konnte der Heimtorwart einen guten Abschluss der Gäste klären. Die Drangphase des GAK setzte sich fort, doch die Heimabwehr hielt zunächst stand.

In der 66. Minute gelang es Alhassan Ahmed, einen Fehler in der Abwehr der Gäste auszunutzen und den Ball zum 2:2-Ausgleich ins Netz zu befördern. Das Spiel blieb spannend und beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch. Der Aufsteiger zeigte, dass er durchwegs ambitioniert in die Sasion ging und wurde immer sicherer.

Entscheidung in der Schlussphase - Rumpl erneut und drei Punkte

In der 74. Minute nutzten die Rotjacken einen schnellen Konter, bei dem erneut Tobias Rumpl zur Stelle war und den Abpraller nach einem scharfen Schuss verwertete. Somit stand es 3:2 für die Gäste. Die Heimmannschaft mühte sich weiter um den Ausgleich zu erzielen, doch der GAK verteidigte die Führung geschickt.

In der 76. Minute hatte der GAK noch eine große Chance, als ein Schuss das Lattenkreuz traf. Trotz des unermüdlichen Anfeuerns ihres Trainers und der Bemühungen der Spieler konnte der SC Unterpremstätten den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 3:2-Auswärtssieg für die GAK 1902 Amateure. Die Zuschauer hatten ein torreiches Spiel gesehen, das Lust auf mehr macht in der noch jungen Saison der Oberliga Mitte. Der favorisierte SC Unterpremstätten startete somit mit einer Niederlage in die Spielzeit. Die junge Liendl-Truppe hingegen zeigte eine beherzte Leistung im ersten Oberligaspiel der Amateure.

Stimme zum Spiel

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

"Das war heute ein Satz mit "X"! Ich gratukiere dem GAK zum Sieg. Leider konnten wir an unsere gute Vorbereitung nicht anknüpfen. Heute war deutlich Luft nach oben. Wir werden das analysieren und nächste Woche geht es schon weiter. Dann spielen wir in Gabersdorf, eine Aufgabe!"

Aufstellungen:

SC PORR Unterpremstätten: Daniel Stoiser - Enis Pajalic, Moritz Beck, Florian Rupp, Andreas Hafellner - Stefan Kirchberger (K), Ammar Parlic, Fabian Maurice Neuhold, Adrian Ofner, Roland Hartmann - Amer Habibovic

Ersatzspieler: Constantin Lorber, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Aleksander Domjanic, Safet Tadzic

Trainer: Thomas Neuhold

- GAK 1902: Haris Mujanic, Tobias Schöggl, Gabriel Zirngast, Florijan Ibrahimi, Avdullah Shala, Niklas Szabo, Thomas Schiestl, Moritz Eder, Florian Reiner, Tobias Rumpl (K), Valentin Kopp

Ersatzspieler: Davis Kollmann, Erdonit Prestreshi, Arlind Azemi, Sinon Kulovits, Dominik Haring, Tobias Revelant

Trainer: Michael Liendl Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Unterpremstätten : GAK Amateure - 2:3 (1:2)

74 Tobias Rumpl 2:3

66 Alhassan Ahmed 2:2

43 Tobias Rumpl 1:2

39 Thomas Schiestl 1:1

31 Florian Rupp 1:0

