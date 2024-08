Pachern Keeper Vollinz lässt Gabersdorf verzweifeln!

Details Samstag, 17. August 2024 02:06

In der ersten Runde der Oberliga Mitte trafen der SV Pachern und der USV Gabersdorf aufeinander. Beide Teams starteten mit ambitionierten Zielen in die neue Saison, wobei der SV Pachern schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg als Sieger vom Platz ging. Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente und zeigte die Entschlossenheit beider Mannschaften, die Liga zu dominieren.

Der SV Pachern startet mit drei Punkten in die neue Saison der Oberliga Mitte!

Frühe Führung, Ausgleich und 2:1 für Pachern zur Pause - Moser mit erstem Treffer im Pachern Trikot

Der SV Pachern begann das Spiel äußerst druckvoll und setzte die Gäste aus Gabersdorf von Beginn an unter Druck. Bereits in der 6. Minute hätte Paul Jury die Pacherner in Führung bringen können, doch er vergab die erste große Chance. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht entmutigen und nur drei Minuten später gelang ihnen der erste Treffer. Christoph Fuchs verwandelte nach einer guten Ablage von Dean Slisko und brachte den SV Pachern mit 1:0 in Führung.

Der USV Gabersdorf zeigte sich unbeeindruckt und versuchte, den schnellen Ausgleich zu erzielen. In der 14. Minute war es David Katzianschütz, der alleine aufs Tor zulief, doch Marcel Volinz im Tor des SV Pachern parierte mit den Fingerspitzen. Es folgte eine Phase intensiver Bemühungen von beiden Seiten, wobei die Pacherner weiterhin gefährlich blieben. In der 12. Minute knallte Manuel Sidar den Ball an die Latte und verpasste damit das mögliche 2:0.

Der USV Gabersdorf gelang schließlich in der 38. Minute der Ausgleich. Ein Freistoß von links ging durch alle hindurch und landete im rechten unteren Eck. Marco Luttenberger wurde als Torschütze gefeiert. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn nur zwei Minuten später schlug der SV Pachern erneut zu. Elias Moser verwandelte eine Flanke von Sebastian Skaper und stellte den Halbzeitstand von 2:1 für die Gastgeber her.

Diesmal Freistoß von der linken Seite der Pacherner ,Skaper schlägt Flanke ,die lang auf den herablaufenden Moser geht und der schiebt links unten ein Marcel Lambauer, Ticker-Reporter

Entscheidende zweite Halbzeit - Keeper Vollinz sichert Pachern die Punkte

Nach der Pause drängte der SV Pachern auf die Vorentscheidung. In der 57. Minute war es Paul Jury, der nach einer präzisen Flanke von Manuel Sidar zum 3:1 einköpfte. Doch der USV Gabersdorf gab nicht auf und suchte weiterhin nach Wegen, das Spiel zu drehen. In der 64. Minute kam es zu einem folgenschweren Abwehrfehler von Sebastian Skaber, der den Ball direkt zu David Katzianschütz spielte. Dieser nutzte die Gelegenheit und schob den Ball zum 3:2-Anschlusstreffer ins rechte untere Eck ein.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte der USV Gabersdorf mit aller Macht, den Ausgleich zu erzielen. Marco Luttenberger setzte in der 71. Minute zu einem guten Schuss an, doch Marcel Volinz im Tor des SV Pachern zeigte erneut eine starke Parade und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Der Torwart der Gastgeber avancierte mehr und mehr zum besten Mann auf dem Feld.

Die Schlussphase war von Spannung geprägt. In der 83. Minute zeigte Volinz erneut eine starke Parade und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatte Florian Pinnitsch die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch sein Schuss traf nur die Stange. Die Zuschauer mussten bis zur letzten Sekunde zittern, doch letztlich konnte der SV Pachern den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten endete das Spiel mit einem 3:2-Sieg für die Gastgeber.

Der SV Pachern zeigte in diesem aufregenden Spiel eine starke Leistung und konnte sich am Ende durchsetzen. Gabersdorf kann trotz der Niederlage optimistisch in die nächsten Spiele gehen.

Stimme zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Das war der erwartet schwere Auftakt für uns. Wir haben stark begonnen, hatten eine Phase in der es nicht so gut war, aber wir haben wieder in die Partie gefunden. Ich möchte unseren Tormann Marcel Volinz erwähnen, für mich war er der beste Spieler auf dem Feld. Auch Elias Moser ist eine echte Verstärkung und hat auch gleich ein Tor gemacht. Es freut mich, dass alle neuen Spieler so stark waren. Nächste Woche geht es nach Werndorf, jeder weiß wie schwer es dort ist. Wir haben jetzt einmal dieses schwere Spiel gewonnen und das freut mich!"

Aufstellungen:

SV SMB Pachern: Marcel Volinz - Oliver Weitzer (K), Marco Foda, Elias Moser, Manuel Sidar - Philipp Kasch, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury, Dean Slisko

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Hillary Chisom Umedi, Florian Pinnitsch, Martin Ulmer, Leonit Krasniqi

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

- USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Konstantin Satzer, Lukas Neubauer, Paul Lechner - Jure Tertinek, David Katzianschütz, Marco Luttenberger, Markus Schuster, Jan Jammernegg - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Martin Holler, Jürgen Götz, Marko Ferk

Trainer: Mag. Jochen Zadravec Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Pachern : Gabersdorf - 3:2 (2:1)

65 David Katzianschütz 3:2

57 Paul Jury 3:1

40 Elias Moser 2:1

38 Marco Luttenberger 1:1

9 Christoph Fuchs 1:0

