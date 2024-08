Torfestival in Gleinstätten - Werndorf gewinnt mit 4:1

Details Sonntag, 18. August 2024 18:06

Der Auftakt in die neue Saison der Oberliga Mitte hielt für die Fans von SV Gleinstätten und SK Werndorf einiges bereit. In einem torreichen Spiel konnte sich SK Werndorf mit einem klaren 4:1 gegen die Gastgeber durchsetzen. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste in Führung und legten in der zweiten Hälfte eindrucksvoll nach, während Gleinstätten nur ein Ehrentreffer gelang.

Werndorf geht früh in Führung - Führung zur Pause

Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. In der 19. Minute gelang SK Werndorf der erste Treffer des Abends. Kliton Stavri Bozgo erzielte das 0:1 und sorgte damit für die erste große Freude bei den Gästen.

Zur Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel . Gleinstätten mit dem höheren ballbesitz. Sani, Ticker-Reporter

Gleinstätten versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, und kam in der 39. Minute zu einer Großchance. Der Ball ging jedoch einige Zentimeter am Pfosten vorbei, und so blieb es beim 0:1 zur Halbzeit. Gleinstätten hatte sich für diesen Auftakt viel vorgenommen, eine gute Vorbereitung absolviert, merkte im Spielverlauf, dass dieses Spiel eine harte Nuss sein würde.

Mit der Führung der Gäste ging es in die Kabinen.

Kurz nach Wiederbeginn fällt schon das 2:0 für Werndorf

Der Pausentee schien SK Werndorf neuen Schwung verliehen zu haben, denn bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff traf David Sapljivi zum 0:2. Die Gastgeber aus Gleinstätten zeigten sich geschockt und hatten Mühe, wieder ins Spiel zu finden. Trotz höheren Ballbesitzes fehlte ihnen die Durchschlagskraft in der Offensive, um die gut stehende Abwehr der Gäste ernsthaft zu gefährden.

Der Gastgeber mühte sich vor über

Ramic macht den Deckel drauf - 3:0 und Werndorf holt die Punkte

In der 79. Minute erhöhte Mirza Ramic für SK Werndorf auf 0:3, was die Vorentscheidung bedeutete. Doch nur zwei Minuten später gelang Andreas Fejan der Ehrentreffer für SV Gleinstätten zum 1:2. Diese kurze Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde jedoch schnell zunichte gemacht, als Hansjörg Alter in der 86. Minute den vierten Treffer für SK Werndorf erzielte. Mit dem 1:4-Endstand war das Spiel entschieden, und die Gäste konnten einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Die letzten Minuten vergingen ohne weitere Höhepunkte, und als der Schlusspfiff ertönte, jubelten die Spieler von SK Werndorf über ihren gelungenen Saisonauftakt.

Stimme zum Spiel

Samir Jasarevic- Trainer Gleinstätten

"Wir sind gut in das Spiel gestartet, hatten viel Ballbesitz aber leider ohne Erfolg. Werndorf hat seine Hausübung gut gemacht, sie haben auf einen Fehler gelauert und diesen dann für sich genutzt.

Wir haben zwar dann in der 2 HZ taktisch umgestellt und den Anschluss zum 1:2 gefunden, doch leider durch Eigenfehler wieder zwei Tore bekommen. Das Resultat ist meiner Meinung nach definitiv höher als vom Gegner selbst verdient. Unsere Manschaft sucht sich noch, der Druck beim 1. Spiel war hoch, dennoch sehe ich in jedem einzelnen Spieler viel Potential und unsere Zeit wird noch kommen."

Aufstellungen:

SVU Tondach Gleinstätten: Anej Milic - Luca Cuscito, Leon Koller, Benedikt Sackl - Yannick Koinegg, Igor Tkalcic, Sebastian Zier (K), Aldo Llambi - Uwayemi Emwenghare, Diter Duricic, Lukas Pichler

Ersatzspieler: Enej Ornik, Eldin Hodzic, Felix Kager, Gabriel Martin Katzbeck, Mirza Ramic, Florian Weber

Trainer: Samir Jasarevic

- Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - David Sapljivi, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Mario Sommer, Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Daniel Pinnitsch, Christof Hamma, Fabian Seichter - Kliton Stavri Bozgo

Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, David Lindner, Tobias Andreas Plattner, Andreas Fejan, Maximilian Elroy Schark

Trainer: Christoph Maurer Bericht Florian Kober - Foto SK Werndorf

Oberliga Mitte: Gleinstätten : Werndorf - 1:4 (0:1)

86 Hansjörg Alter 1:4

81 Andreas Fejan 1:3

79 Mirza Ramic 1:2

49 David Sapljivi 0:2

19 Kliton Stavri Bozgo 0:1

Details

