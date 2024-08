Aus 2:0 wurde ein 2:3: SU Rebenland dreht die Partie und siegt gegen TuS Rein

Details Montag, 19. August 2024 10:48

Die Partie zwischen TuS Rein und SU Rebenland in der Oberliga Mitte hielt, was sie versprach. In einem dramatischen Spiel setzte sich SU Rebenland letztlich mit 3:2 gegen TuS Rein durch. Nach einem starken Beginn der Gastgeber und einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, sorgte ein spektakuläres Tor von Marcel Pusnik für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Die SU Rebenland bewies Moral und bestach durch viel Leidenschaft

Blitzstart von TuS Rein

Die Gäste begannen sehr passiv und ängstlich. Deshalb konnten die Hausherren auch mit einem Doppelschlag in Führung gehen. Kilian Teissl nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SU Rebenland und traf zum 1:0. Die Fans von TuS Rein hatten kaum Zeit, diesen Treffer zu feiern, als Daniel Krenn nur eine Minute später nachlegte und das 2:0 markierte. Bei beiden Treffern merkte man der Gästedefensive die Unsicherheit - das Team von Markus Rosenberger ist sehr jung - an.

Doch jetzte wachte die SU Rebenland auf und antwortete prompt. In der 13. Minute gelang Rok Koren, nachdem er einen Gegenspieler im Zentrum gekonnt ausspielte, der Anschlusstreffer zum 2:1. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Die Gastgeber versuchten, ihren Vorsprung zu verteidigen, während SU Rebenland zunehmend versuchte mehr Druck auszuüben.

Das Spiel stand auf Messers Schneide

Nach einer spannenden Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas, ohne jedoch an Intensität zu verlieren. In der 26. Minute bot sich SU Rebenland bei einem Eckball eine weitere Chance, doch die Taktik, alle Spieler im Fünf-Meter-Raum zu positionieren, ging nicht auf. Dennoch blieb das Team gefährlich und drängte auf den Ausgleich.

In der 28. Minute war es dann so weit: Anej Horvat erzielte das 2:2 für SU Rebenland. Die Partie war nun wieder ausgeglichen, und die Zuschauer sahen ein packendes Duell, in dem beide Mannschaften auf Sieg spielten. Kurz vor der Halbzeit ergaben sich noch einige Chancen, aber keine der beiden Mannschaften konnte einen weiteren Treffer erzielen.

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls intensiv, doch keine der beiden Mannschaften konnte sich zunächst entscheidend durchsetzen. Das Wetter verschlechterte sich zunehmend, was das Spielgeschehen zusätzlich beeinflusste.

Marcel Pusnik traf mit einem Traumtor

Die Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute. Marcel Pusnik gelang ein spektakulärer Treffer der SU Rebenland mit 3:2 in Führung brachte. Der Rechtsverteidiger fing den Ball ab und überhob den Reiner Schlussmann aus der eigenen Hälfte. Ein Traumtor!

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand fest, dass SU Rebenland das Spiel mit 3:2 gewonnen hatte. Es war ein hart umkämpfter Sieg, der durch den späten Treffer von Marcel Pusnik besiegelt wurde. Für TuS Rein war es eine bittere Niederlage, nachdem sie so stark begonnen hatten. Die Fans beider Mannschaften konnten sich jedoch über ein packendes und unterhaltsames Spiel freuen, das alles bot, was man sich von einem Auftakt in der Oberliga Mitte erwarten konnte.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Tödtling, Trainer Rein:

"Wir haben super begonnen, sind schnell 2:0 vorne gelegen. Wir haben dann die Partie durch grobe Eigenfehler aus der Hand gegeben, damit war ich ganz und gar nicht einverstanden. Das müssen wir ab sofort in den Griff bekommen und schnellstens verbessern."

Markus Rosenberger, Trainer Rebenland:

"Das Spiel war gestern lang auf Messers Schneide und hätte in der zweiten Halbzeit auf beide Seiten kippen können. Nach zehn Minuten 0:2 in Rein die Partie noch zu drehen, zeigt welchen Charakter und Moral diese Mannschaft hat. Wir genießen den Sieg noch bis zum nächsten Training und dann gilt der volle Fokus auf die nächste Partie gegen Frauental. Wir wollen auch zuhause drei Punkte holen."

Oberliga Mitte: TuS Rein : Rebenland - 2:3 (2:2)

84 Marcel Pusnik 2:3

28 Anej Horvat 2:2

13 Rok Koren 2:1

11 Daniel Krenn 2:0

10 Kilian Teissl 1:0

by René Dretnik

Foto: SU Rebenland

