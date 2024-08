Aufsteiger düpiert Absteiger: 1. FC Leibnitz gewinnt gegen Frauental

Details Montag, 19. August 2024 11:43

Der Aufsteiger 1. FC Leibnitz setzte sich in einer beeindruckenden Vorstellung gegen den Absteiger SV Ceram Austria Frauental klar mit 4:0 durch. Das Spiel war auch für die beiden Trainer etwas besonderes - denn Leibnitz-Coach Ewald Klampfer war zuvor in Frauental aktiv und Frauental-Trainer Patrick Rieger begann seine Trainer Karriere bei den Leibnitzern.

Leibnitzer Führung nach 20 Minuten

Beide Teams begannen sehr vorsichtig, die Gäste standen sehr tief und die Hausherren waren anfangs zu passiv in der Offensive. Trotzdem gelang es in der 20. Minute dem 1. FC Leibnitz, die Weichen auf Sieg zu stellen. Jaka Bizjak nutzte eine der ersten Chancen - ein schöne Pressingsituation war diesem Treffer vorausgegangen - der Partie und brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Die frühe Führung gab dem Team von Leibnitz Sicherheit und ließ sie das Spiel von da an kontrollieren.

Nur rund 15 Minuten später nagelte Klemen Bolha einen Ball an die Stange - das wäre es vermutlich gewesen. Die Gäste aus Frauental hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und mussten sich hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrieren - zu aggressiv traten die Heimischen jetzt auf. Mirza Malagic hatte noch zwei dicke Chancen vor den Beinen.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte der 1. FC Leibnitz den Druck weiter und wurde in der 51. Minute belohnt. Stjepan Horvat zeigte nach einer Kombination über die linke Seite seine Klasse und netzte mit dem Aussenrist zum 2:0 ein. Der Treffer schien den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln zu nehmen, denn von nun an dominierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz. Frauental versuchte jetzt nur noch mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen.

In der Schlussphase der Partie drehten die Gastgeber noch einmal auf und zeigten ihre ganze Offensivkraft. In der 87. Minute war es Dominik Divjak, der nach einem schnellen Angriff nach einem Konter den Ball zum 3:0 über die Linie drückte. Seine Ballmitnahme erinnerte an Robert Lewandowskis Glanzzeiten. Der Treffer war die endgültige Entscheidung und ließ keinen Zweifel mehr am Ausgang der Partie.

Bizjak ist wieder da und erzielt bei seinem Meisterschaftsdebüt einen Doppelpack

Die Heimischen wurden jetzt ein wenig nachlässig und ließen nach einer Unachtsamkeit eine gute Möglichkeit für Hannes Oswald zu - der Leibnitzer Keeper Miha Kristovic konnte diesen Ball aber sichern. Doch der 1. FC Leibnitz hatte noch nicht genug. Kurz vor dem Abpfiff setzte Jaka Bizjak in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt und stellte den 4:0-Endstand her. Marcel Musger setzte sich mustergültig durch, spielte einen Doppelpass mit Klemen Bolha und der anschließende Steckpass landete genau beim Torschützen. Der Stürmer krönte damit seine hervorragende Leistung und wurde zum Spieler des Spiels.

Mit diesem deutlichen Sieg schickt der 1. FC Leibnitz eine klare Botschaft an die Konkurrenz und unterstreicht seine Ambitionen für die neue Saison. Der SV Frauental hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage schnell wieder fangen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Das war ein ganz wichtiger Sieg zum Auftakt. Wir wissen jetzt wo wir stehen, sind in der Liga angekommen. Jetzt ist uns allen ein Druck von der Brust gegangen."

Oberliga Mitte: 1. FC Leibnitz : Frauental - 4:0 (1:0)

89 Jaka Bizjak 4:0

87 Dominik Divjak 3:0

51 Stjepan Horvat 2:0

20 Jaka Bizjak 1:0

by René Dretnik

Fotos: Foto und Design

