Angeschrieben: SV Frauental triumphiert mit 2:0 über SU Rebenland

Nach dem verpatzten Saisonstart setzte sich der SV Frauental mit einem 2:0 gegen SU Rebenland durch. Bereits in der ersten Halbzeit erzielte Christian Dengg die Führung für die Gäste, bevor Simon Lenz in der zweiten Halbzeit den Endstand besiegelte. Damit unterstrich SV Frauental seine Ambitionen in der noch jungen Saison, während SU Rebenland trotz guter Ansätze ohne Punkte blieb.

Frühe Führung durch Dengg

Beide Teams begannen das Spiel mit hohem Einsatz. Schon nach wenigen Minuten zeichnete sich ab, dass der SV Frauental sich für die Niederlage im letzten Spiel rehabilitieren wollte. In der 27. Minute dann die erste entscheidende Szene: Nach einem weiten Ball in den Strafraum - Torhüter Alexander Hofer sah dabei nicht ganz gut aus - schnappte sich Christian Dengg die Kugel und traf zur 1:0-Führung für die Gäste. Der Rebenland-Keeper machte seinen Fehler aber wieder gut und hielt danach zwei dicke Möglichkeiten für die Auswärtigen. Die Gäste aus Frauental konnten sich über eine verdiente Führung freuen, die sie durch eine solide Defensive und engagiertes Mittelfeldspiel bis zur Halbzeit verteidigten.

Die Hausherren von SU Rebenland hatten Schwierigkeiten, die kompakte Abwehr der Gäste zu durchbrechen. Mehrere Angriffsversuche blieben in den Reihen der Frauentaler hängen, und so ging es mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause. Trotz dieser Führung blieben die Gäste wachsam und hielten den Druck aufrecht, um ihren Vorsprung nicht leichtfertig zu verspielen.

Lenz sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchte SU Rebenland, das Spiel zu drehen und den Ausgleich zu erzielen. Die Truppe von Markus Rosenberger hatte dabei aber Pech - Anej Horvat traf zweimal nur die Stange. In der 69. Minute fiel dann die Entscheidung: Simon Lenz erhöhte aus kurzer Distanz per Kopfball auf 2:0 für den SV Frauental. Der Treffer zeigte erneut die Effizienz und Gefährlichkeit der Frauentaler bei Standardsituationen.

Trotz der Bemühungen der Heimmannschaft gelang es ihnen nicht, den Abwehrriegel des SV Frauental zu knacken. Die Gäste spielten ihre Führung souverän herunter und ließen kaum noch Möglichkeiten für die Gastgeber zu. Mit der 2:0-Führung im Rücken agierte der SV Frauental nun noch selbstbewusster und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz. Es war ein ausgeklügeltes Spiel der Frauentaler, das schließlich in einem verdienten Auswärtssieg mündete.

Großartige Schiedsrichterleistung

In den Schlussminuten des Spiels blieb der SV Frauental weiterhin konzentriert und verteidigte die Führung geschickt. Die Gastgeber aus Rebenland fanden kein Mittel, um die Abwehr der Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und besiegelte den 2:0-Erfolg für den SV Frauental. Damit sicherte sich die Mannschaft aus Frauental wichtige drei Punkte und zeigte eine beeindruckende Vorstellung, die ihre Ambitionen in der Oberliga Mitte untermauert. Abschließend darf noch erwähnt werden, dass das Schiedsrichtertrio rund um Tarik Sahbegovic eine hervorragende Leistung an den Tag lagte.

Stimmen zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Rebenland:

"Wir haben heute mit dem Absteiger und Mitfavorit sehr gut mitgehalten und phasenweise Druck erzeugten und gute Chancen kreiert. Der Spielverlauf war heute auch nicht glücklich für uns. Ein Unentschieden wäre auch nicht unverdient gewesen. So ist der Fußball. Ich kann meiner Mannschaft gar nichts vorwerfen, sie haben heute alles reingeworfen!"

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Es war das erwartet schwere Spiel nach der Auftaktniederlage aus der Vorwoche, aber wir haben unsere Intensität und Qualität gegen einen guten Gegner auf den Platz gebracht!"

Oberliga Mitte: Rebenland : Frauental - 0:2 (0:1)

70 Simon Lenz 0:2

27 Christian Dengg 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU

