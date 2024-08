Gleinstätten holt drei Punkte in Rein - Zier mit dem Tagestreffer

Details Samstag, 24. August 2024 15:44

In einem knappen Aufeinandertreffen der Oberliga Mitte konnte sich der SV Gleinstätten mit einem knappen 1:0-Sieg gegen TuS Rein durchsetzen. Das Spiel war von Anfang an intensiv und ausgeglichen, wobei beide Mannschaften mehrere Chancen hatten, das Ergebnis zu beeinflussen. Letztlich war es ein Tor in der ersten Halbzeit, das den Unterschied machte und den Gästen aus Gleinstätten den Sieg bescherte.

Ausgeglichene erste Hälfte - aber der Gast führt mit 1:0

Schon kurz nach dem Anpfiff versuchten beide Teams, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. In den ersten 15 Minuten tasteten sich die Mannschaften noch ab, wobei TuS Rein etwas bissiger wirkte und mehr probierte. Allerdings gelang es beiden Teams zunächst nicht, gefährliche Torchancen herauszuspielen.

In der 21. Minute dann der erste große Aufreger des Spiels: Sebastian Zier vom SV Gleinstätten gelang es, den Ball unhaltbar für TuS Rein-Torhüter Beer abzufälschen und damit seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieses Tor sollte am Ende entscheidend sein.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten, ihre Offensivbemühungen zu intensivieren. In der 34. Minute hatte der SV Gleinstätten eine riesige Chance, den Vorsprung auszubauen, aber Beer konnte den Ball gerade noch so retten und seine Mannschaft im Spiel halten.

Riesenchance Gleinstätten, Beer rettet stoi, Ticker-Reporter

Die Partie gestaltete sich weiterhin sehr ausgeglichen - beide Teams mühten sich, es fielen keine weiteren Tore bis zur Halbzeitpause. Trotz des Rückstands zeigte TuS Rein eine kämpferische Leistung und es war alles offen für den zweiten Durchgang.

Chancenreiche zweite Hälfte - am Ende nehmen die Gäste die Punkte mit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: In der 50. Minute erzielte TuS Rein ein Tor, das jedoch aufgrund eines Handspiels aberkannt wurde. Diese Entscheidung des Schiedsrichters sorgte für Aufregung auf dem Platz und bei den Fans, blieb aber bestehen.

TuS Rein erhöhte in der Folge den Druck und kam in der 55. Minute durch Stoimaier zu einer guten Schusschance, aber der Ball ging übers Tor. Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und suchten weiterhin nach dem Ausgleich.

In der 71. Minute hatten sie eine weitere Riesenchance durch Krenn, doch der Torhüter des SV Gleinstätten, Anej Milic, zeigte eine glänzende Parade und verhinderte den Treffer. Die Spannung war nun greifbar, und beide Teams kämpften mit vollem Einsatz um jeden Ball.

Stoimaier mit einem guten Schuss, aber der Ball geht übers Tor stoi, Ticker-Reporter

Die verbleibenden Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und trotz aller Bemühungen konnte TuS Rein den Ausgleich nicht mehr erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für SV Gleinstätten.

Dieser Erfolg bedeutet die ersten drei Punkte für den SV Gleinstätten, während TuS Rein trotz einer engagierten Leistung leer ausging. TUS Rein reist nächste Woche zum schweren Auswärtsspiel nach Pachern. Gleinstätten empfängt die SU Rebenland.

Stimme zum Spiel:

Samir Jasarevic - SVU Gleinstätten

"Es war eine sehr gute Manschaftsleistung, ich bin stolz auf meine Jungs. Der Sieg war für uns wichtig und wir haben ihn uns verdient erkämpft. Wir sind gut gestartet, haben diszipliniert und konzentriert unser Spiel gespielt.

Leider blieb das zweite Tor trotz einiger Chancen aus. Dennoch bin ich mit der Leistung und dem Ergebnis zufrieden und konzentriere mich auf das nächste Spiel."

Aufstellungen: TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Valentin Strommer, Kenan Iljazovic - Benjamin Hadzic, Rauscher Paul, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Deni Straus, Daniel Krenn - Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Sebastian Hannes Prettenhofer, Christopher Jantscher, Amar Mujanic, Tobias Glawogger, David Greimel, Felix Weber

Trainer: Gerald Tödtling

- SVU Tondach Gleinstätten: Anej Milic - Luca Cuscito, Leon Koller, Mirza Ramic, Julian Lamprecht - Yannick Koinegg, Igor Tkalcic, Sebastian Zier (K), Aldo Llambi - Diter Duricic, Lukas Pichler

Ersatzspieler: Enej Ornik, Sanel Hodzic, Uwayemi Emwenghare, Eldin Hodzic, Gabriel Martin Katzbeck, Benedikt Sackl

Trainer: Samir Jasarevic Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: TuS Rein : Gleinstätten - 0:1 (0:1)

21 Sebastian Zier 0:1

