Dean Slisko erledigt den SK Werndorf - Pachern gewinnt auswärts

Am Freitagabend gewann der SV Pachern auswärts gegen den SK Werndorf mit 2:0. Trotz eines ausgeglichenen Starts und einem gehaltenen Elfmeter in der ersten Halbzeit, gelang es Dean Slisko, SV Pachern zum Sieg zu führen. Beide Treffer erzielte er in der zweiten Halbzeit und sicherte somit seiner Mannschaft die drei Punkte.

Ein spannender Beginn ohne Tore - verschossener Elfmeter

Der Anpfiff erfolgte und beide Mannschaften starteten konzentriert in die Partie. Der Platz war schwer zu bespielen, was einen gewissen Einfluss auf das Spielgeschehen hatte.

In der 23. Minute ereignete sich die erste aufregende Szene: Der Torwart von Werndorf, THomas Maierhofer, konnte einen Elfmeter parieren und hielt seine Mannschaft damit im Spiel.

Diese Situation schien das Heimteam zu beflügeln, da sie weiterhin engagiert verteidigten und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Trotz dieser Bemühungen gingen beide Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Sliskos Doppelpack entscheidet das Spiel - die Punkte gehen nach Pachern

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste aus Pachern stärker aus der Kabine. In der 52. Minute erzielte Dean Slisko das erste Tor des Spiels, indem er die Abwehr von Werndorf überwinden konnte und den Ball im Netz versenkte. Dieses Tor schien den SV Pachern zu beflügeln, und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Der SK Werndorf versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. Während die Minuten verstrichen, wurde das Spiel zunehmend intensiver und körperbetonter. Die Zuschauer sahen viele Zweikämpfe im Mittelfeld, aber es gelang keiner der beiden Mannschaften, die Oberhand zu gewinnen.

Erst in der 73. Minute konnte erneut Dean Slisko für den SV Pachern zuschlagen. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:0 und setzte damit ein deutliches Zeichen. Dieses zweite Tor nahm dem SK Werndorf den Wind aus den Segeln, und es gelang ihnen nicht mehr, sich entscheidend gegen die drohende Niederlage zu stemmen.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich nach 90 Minuten Spielzeit, und der SV Pachern konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern. Der doppelte Torschütze Dean Slisko avancierte zum Mann des Spiels und sicherte seiner Mannschaft mit seinem Einsatz wichtige Punkte in der Liga.

Der SK Werndorf reist nächste Woche zum SC Unterpremstätten, Pachern empfängt den TUS Rein.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Das Spiel heute war eine echte Herausforderung, sowohl für uns als auch für den Gegner. Der Rasen war in einem wirklich schlechten Zustand, was das Spiel für beide Seiten brutal schwer gemacht hat. Offenbar hat Werndorf hier ein Problem, das mir bisher nicht bekannt war. Unter diesen Bedingungen wurde viel mit hohen Bällen agiert, was das Spiel zusätzlich für beide Teams erschwerte.

In der ersten Halbzeit haben wir einen Elfmeter vergeben, was natürlich unglücklich war. Doch nach der Pause sind wir richtig gut ins Spiel gekommen. Besonders erfreulich war der Auftritt unseres Neuzugangs Dean Slisko, bei dem heute endlich der Knoten geplatzt ist. Genau für solche Momente haben wir ihn geholt – er brachte uns auf die Siegerstraße. Mit seiner Hilfe gingen wir mit 2:0 in Führung und haben den Vorsprung anschließend souverän verteidigt, ohne Gegentor. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft.

Jetzt gilt es, sich auf die nächste Woche vorzubereiten. Mit TuS Rein wartet die nächste Aufgabe auf uns, und wir werden alles daran setzen, den positiven Trend fortzusetzen."

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - David Sapljivi, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Mario Sommer, Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Andreas Fejan, Daniel Pinnitsch, Fabian Seichter - Kliton Stavri Bozgo

Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, David Lindner, Simeone Schönet, Tobias Andreas Plattner, Maximilian Elroy Schark, Nico Früstük

Trainer: Christoph Maurer

- SV SMB Pachern: Marcel Volinz - Oliver Weitzer (K), Marco Foda, Elias Moser, Manuel Sidar - Klemens Grabler, Sebastian Skaper, Florian Pinnitsch - Christoph Fuchs, Paul Jury, Dean Slisko

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Philipp Kasch, Enis Bashotaj, Mykola Tomich, Hillary Chisom Umedi, Leonit Krasniqi

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober Fotos SV Pachern

Oberliga Mitte: Werndorf : Pachern - 0:2 (0:0)

73 Dean Slisko 0:2

52 Dean Slisko 0:1

