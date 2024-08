Torfestival in Straß: 1. FC Leibnitz siegt 5:3 gegen SV Steiner Transporte Straß

Details Samstag, 24. August 2024 22:32

In einem packenden Derby inder Oberliga Mitte triumphierte der 1. FC Leibnitz in einem torreichen Duell gegen den SV Steiner Transporte Straß. Mit insgesamt acht Toren und einem Endstand von 3:5 zugunsten der Gäste, bot die Partie den 250 Zuschauern zahlreiche spannende Momente und emotionale Höhepunkte. Insbesondere Jaka Bizjak und Mirza Malagic glänzten mit ihren Toren für die Gäste. Die Elf von Ewald Klampfer bleibt weiterhin ungeschlagen

Mischt der 1. FC Leibnitz auch die Oberliga auf? Der Aufsteiger ist noch ohne Punkteverlust

Blitzstart für die Gäste

Der 1. FC Leibnitz legte einen Traumstart hin und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Jaka Bizjak nutzte eine frühe Gelegenheit und netzte zum 0:1 ein. Nach einem sehr klugen Zuspiel von Klemen Bolha traf der Slowene ins kurze Eck. Der frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit. Nur 13 Minuten später war es erneut Mirza Malagic, der für die Gäste traf und auf 0:2 erhöhte. Sein Treffer resultierte aus einem Angriff über die linke Seite, aus dem Marcel Musger einen Stanglpass spielte - Bizjak schloss ab - der Strasser Torhüter Kevin Oliver Neuhold parierte - und Malagic staubte ab.

Doch die Heim-Mannschaft kämpfte sich zurück. In der 33. Minute erzielte Niko Tisaj das erste Tor für den SV Straß und verkürzte auf 1:2. Nach einem Pass in die Tiefe, legte sich der Stürmer den Ball zurecht und schloss die Aktion mit einem satten Schuss ins lange Eck ab. Mit diesem Treffer keimte Hoffnung bei den Gastgebern auf - die Gäste agierten nun ein wenig passiver - doch bis zur Halbzeitpause sollten keine weiteren Tore fallen. Die Teams gingen mit einem Halbzeitstand von 1:2 in die Kabinen.

Zweifacher Torschütze Mirza Malagic

Turbulente zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete ähnlich furios wie die erste. Der SV Straß kam entschlossen aus der Kabine und konnte in der 51. Minute durch Mico Lugonjic zum 2:2 ausgleichen. Nach einem Angriff brachte die Leibnitzer Verteidigung den Ball nicht richtig weg und der Strasser Angreifer ließ nicht zweimal bitten. Das Spiel war wieder offen und die Spannung stieg.

Doch der 1. FC Leibnitz antwortete prompt. Nur sechs Minuten später brachte Malagic die Gäste erneut in Führung und stellte auf 2:3. Sein Freistoß ging durch die Mauer ins kurze Eck - der Torhüter war nahezu chancenlos und konnte sich den Ball nur mehr selbst ins Tor schlagen. In der 64. Minute war es wieder Bizjak, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 2:4 erhöhte. Diesmal servierte ihm Dominik Divjak die Kugel mustergültig und der Leibnitzer Stürmer traf den Ball - wie aus einem Gewehrlauf - kerzengerade ins Kreuzeck.

Das Spiel blieb intensiv und in der 70. Minute musste der SV Straß einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Lugonjic erhielt die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. In Unterzahl wurde es für die Gastgeber nun noch schwieriger, das Spiel zu drehen.

Freud und Leid für Mico Lugonjic: Ausgleichstreffer und Ampelkarte

Der 1. FC Leibnitz nutzte die numerische Überlegenheit und erhöhte in der 73. Minute durch ein Traumtor von Bizjak auf 2:5. Die Kombination von Bolha, Kevin Pirker und Bizjak erinnerte an das erfolgreiche Tiki Taka der spanischen Nationalelf bei der WM 2010. Die Partie schien nun bereits entschieden, doch der SV Straß gab sich nicht auf. In der 79. Minute traf erneut Tisaj und verkürzte auf 3:5.

Trotz des letzten Aufbäumens gelang es dem SV Straß nicht mehr, das Blatt zu wenden. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den 3:5-Endstand. Mit diesem Sieg sicherte sich der 1. FC Leibnitz drei wichtige Punkte und demonstrierte seine Offensivstärke. Der SV Straß zeigte ebenfalls eine kämpferische Leistung, musste sich jedoch letztlich geschlagen geben.

Tormaschine Jaka Bizjak (im Duell mit Amar Ahmetovic) schlug dreimal zu

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, sind aber leider mit dem 0:2 Vorsprung passiver geworden. Wir haben unsere Schlagzahl erst mit dem Ausgleichstreffer wieder erhöht. Schlussendlich war der Sieg mehr als verdient."

Oberliga Mitte: SV Straß : 1. FC Leibnitz - 3:5 (1:2)

79 Niko Tisaj 3:5

73 Jaka Bizjak 2:5

64 Jaka Bizjak 2:4

57 Mirza Malagic 2:3

51 Mico Lugonjic 2:2

33 Niko Tisaj 1:2

15 Mirza Malagic 0:2

2 Jaka Bizjak 0:1

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

