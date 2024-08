Gabersdorf mit den ersten Punkten - Unterpremstätten mit Fehlstart

Details Samstag, 24. August 2024 23:22

In einem insgesamt recht einseitigen Duell der Oberliga Mitte setzte sich USV Gabersdorf am Freitagabend knapp mit 1:0 gegen SC Unterpremstätten durch. Die Gastgeber konnten sich dabei auf ihren Torschützen Marco Luttenberger verlassen, der in der 50. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Erste Halbzeit: Chancen bleiben ungenutzt - es geht mit einem 0:0 in die Kabinen

Das Spiel zwischen USV Gabersdorf und SC Unterpremstätten ließ ein ausgeglichenes Spiel erwarten. Wirklich in Form war jedoch bei dieser Partie nur die Heimmannschaft und so starteten beide Teams motiviert in die Partie. Die Zadravec-Elf versuchten früh, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Gastgeberhatten schnell mehr Spielanteile und setzten dabei auf eine kompakte Defensive und schnelle Überbrückung im Mittelfeld, während die Gäste aus Unterpremstätten Lücken in der Abwehr von Gabersdorf suchte, diese aber kaum fand.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Mittelfeldgeplänkel, bei dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte. Die Gastgeber erspielten sich einige Chancen, die jedoch entweder vom aufmerksamen Torhüter Daniel Stoiser vereitelt oder durch ungenaue Abschlüsse vergeben wurden. Trotz der engagierten Spielweise der Gastgeber ging es torlos in die Halbzeitpause. Noch hielt die Abwehr des SCU.

Zweite Halbzeit: Luttenberger sorgt für die Entscheidung - die Punkte bleiben in Gabersdorf

Die zweite Halbzeit begann mit einer offensiveren Ausrichtung der Gastgeber, die nun verstärkt immer mehr Druck auf die Defensive von SC Unterpremstätten ausübten. Die Bemühungen von USV Gabersdorf sollten sich bereits kurz nach Wiederanpfiff auszahlen: In der 50. Minute war es Marco Luttenberger, der nach einem gut herausgespielten Angriff zum 1:0 für die Gastgeber traf. Ein präziser Abschluss ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance und sorgte für Jubel unter den Anhängern von Gabersdorf.

Nach dem Führungstreffer konzentrierte sich USV Gabersdorf darauf, die Defensive zu stabilisieren und den knappen Vorsprung zu verteidigen. SC Unterpremstätten versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Abwehrreihe der Gastgeber stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen der Gäste zu.

In den letzten Minuten der Partie wurde es nochmals spannend, als SC Unterpremstätten alles nach vorne warf und auf den Ausgleich drängte - wirklich zwingend wirkte das in dieser Partie jedoch nicht.

USV Gabersdorf verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Nachspielzeit von drei Minuten verlief ebenfalls ohne nennenswerte Ereignisse, sodass der Schiedsrichter das Spiel schließlich beim Stand von 1:0 für die Gastgeber beendete.

Mit diesem wichtigen Sieg sicherte sich USV Gabersdorf die ersten drei Punkte der Saison.

SC Unterpremstätten hingegen muss sich nach dieser zweiten Niederlage neu sortieren und versuchen, im nächsten Spiel die ersten Punkte der Saison einzufahren.

Stimmen zum Spiel

Jochen Zadravec - Trainer Gabersdorf

"Es war ein knapper, aber verdienter Sieg. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir 3-4 sehr gute Möglichkeiten und zusätzlich aufs ganze Spiel gesehen, hatte unser Gegner fast keine Torchance."

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

"Leider starten wir mit der heutigen Niederlage extrem holprig in die Saison. Die Mannschaft hat leider nicht alles umsetzen können, was von ihr verlangt wurde -dennoch ist die Saison noch jung und wir müssen einfach konzentriert weiterarbeiten, um die ersten Punkte einfahren zu können.

Aufstellungen:

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Konstantin Satzer, Jürgen Götz, Lukas Neubauer - Jure Tertinek, Martin Holler, David Katzianschütz, Marco Luttenberger, Marko Ferk - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Jacob Kühner, Markus Schuster, Jan Jammernegg, Paul Lechner

Trainer: Jochen Zadravec

- SC PORR Unterpremstätten: Daniel Stoiser - Moritz Beck, Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger (K), Ammar Parlic, Fabian Maurice Neuhold, Roland Hartmann, Philipp Pagger - Amer Habibovic

Ersatzspieler: Constantin Lorber, Enis Pajalic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Adrian Ofner

Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Gabersdorf : Unterpremstätten - 1:0 (0:0)

50 Marco Luttenberger 1:0

