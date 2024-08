Duell der Aufsteiger: GAK 1902 Amateure triumphieren gegen Kainbach

Details Montag, 26. August 2024 20:46

Im ersten gegenseitigen Aufeinandertreffen in der Oberliga Mitte setzen sich die GAK 1902 Amateure gegen USV Kainbach I mit 3:1 durch. Nach einem frühen Eigentor der Gäste und einem umstrittenen Treffer gelang den Gastgebern in der Nachspielzeit ein weiteres Tor, das den Endstand besiegelte. Kainbach, das über weite Strecken des Spiels dominierte, konnte seine Chancen nicht effektiv nutzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Frühes Eigentor und ausgeglichener erster Durchgang

Die Partie begann intensiv - beide Teams wollten schnell zum Erfolg gelangen - und bereits in der dritten Minute fiel das erste Tor. Ein unglückliches Eigentor von Elias Mauz brachte jungen Roten in Führung. Dieser frühe Rückstand veranlasste die Kainbacher zu einer schnellen Reaktion, doch die Gastgeber verteidigten geschickt.

In der 15. Minute hatten die GAK 1902 Amateure eine gute Torchance, doch ein Verteidiger von Kainbach klärte zum Eckball. Vorallem über die Flügel waren die Jungs von Coach Michael Liendl immer sehr gefährlich.

Eine Trinkpause brachte die Wende

In der 22. Minute unterbrach Schiedsrichter Christian Omolec die Begegnung für eine Trinkpause. Ein Vorteil für die Gäste, die Gästesich danach fokussierter zeigten und in der 30. Minute durch Kevin Masser den verdienten Ausgleich erzielten. Der Neuzugang aus Pachern setzte sich mit einem Solo durch und überwand den bis dahin wenig geforderten GAK-Schlussmann Haris Mujanic.

Das Spiel gestaltete sich danach ausgeglichen, und die Kainbacher schienen nach dem Ausgleichstreffer die Oberhand zu gewinnen. Doch kurz vor der Halbzeit gelang GAK erneut die Führung. Tobias Rumpl überlupfte den Kainbacher Torhüter Lorenz Feldbaumer, der den Ball auf der Linie zu klären schien. Der Linienrichter entschied jedoch auf Tor, was zu großer Verwirrung und Diskussionen führte.

Kampfgeist und endgültige Entscheidung in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit begann ruhig, wobei die GAK 1902 Amateure gut aus der Kabine kamen. Die Partie wurde zunehmend zweikampfbetonter, und die Kainbacher versuchten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen. Trotz guter Freistoßmöglichkeiten und eines offensiveren Ansatzes mit einer Dreierkette blieb die Defensive der Gastgeber stabil.

In den letzten Minuten des Spiels warfen die Gäste alles nach vorne. Die Liendl-Truppe spielte geschickt auf Zeit. Die Schlussphase war dramatisch, besonders als Kainbach in der 88. Minute einen Freistoß erhielt - jetzt waren alle GAK-Spieler im eigenen Strafraum und halfen aus.

Sinon Kulovits mit dem ersten Tor in der Oberliga

In der 90. Minute kam es dann zur endgültigen Entscheidung. Während Kainbach alles nach vorne warf, nutzten die Amateure des Grazer Stadtklubs die Situation eiskalt aus. Sinon Kulovits erzielte das 3:1 und machte damit den Sieg perfekt. Das war das erste Oberliga-Tor des Sprösslings von Enrico Kulovits. Trotz einer intensiven Schlussphase und sechs Minuten Nachspielzeit blieb es beim 3:1-Endstand.

Insgesamt war es ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, in dem GAK 1902 Amateure die entscheidenden Momente für sich nutzen konnte. Kainbach zeigte sich kämpferisch und hätte mit etwas mehr Glück durchaus ein Unentschieden verdient gehabt, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Stimmen zum Spiel:

Michael Liendl, Trainer GAK Amateure:

"In Summe war das nicht so eine runde Geschichte, wie wir uns das vorgenommen haben. Es war aber dennoch eine sehr reife Leistung von uns. Am Ende des Tages haben wir aber verdient gewonnen."

Stefan Leitgeb, Sektionsleiter Kainbach:

"Die GAK Amateure haben eine starke Leistung gezeigt und hatten bis zur ersten Trinkpause das Spielgeschehen im Griff, führten durch ein unglückliches Eigentor. Nach der Trinkpause und dem Ausgleich wurden wir jedoch deutlich stärker und hatten mehrere Topchancen und hätten in Führung gehen müssen.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung zugunsten des GAK zum 2:1 führte. Das sehenswerte 3:1 in der Nachspielzeit entstand durch einen Fehler beim Herausspielen. Ein Unentschieden wäre für beide Teams verdient gewesen, aber so ist Fußball. Ich möchte der GAK-Mannschaft zu ihrem engagierten Spiel und dem Sieg gratulieren!"

Oberliga Mitte: GAK Amateure : Kainbach I - 3:1 (2:1)

94 Sinon Kulovits 3:1

44 Tobias Rumpl 2:1

30 Kevin Masser 1:1

3 Eigentor durch Elias Mauz 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos und GAK

