Später Sieg für FC Großklein gegen USV Mooskirchen - Kleier mit dem Tagestreffer

Details Montag, 26. August 2024 21:16

In einem umkämpften Duell der Oberliga Mitte sicherte sich der FC Großklein einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den USV Mooskirchen. Das Spiel war über weite Strecken hart umkämpft und blieb bis in die Schlussphase spannend, bevor Lukas Kleier mit einem Kopfballtreffer nach einem Eckball den entscheidenden Treffer markierte. Die Partie bot neben dem späten Tor zahlreiche Zweikämpfe, hielt die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem.

Die ersten Punkte der Saison sind für den FC Großklein eingetragen!

Defensive Stabilität in der ersten Halbzeit - man tastete sich ab

Die Begegnung zwischen dem FC Großklein und dem USV Mooskirchen begann sehr abwartend. Beide Teams legten großen Wert auf defensive Stabilität und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Das erste nennenswerte Ereignis gab es in der 31. Minute, als Mooskirchen den ersten Eckball der Partie erhielt, dieser aber ohne Erfolg blieb. Bis zu diesem Zeitpunkt fehlten die großen Highlights, alle Akteure waren jedoch mit großem Elan auf dem Platz.

Linienrichter steht sehr gut und erkennt ein knappes abseits von Mooskirchen, es bleibt beim 0 : 0 Info news, Ticker-Reporter

Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Mooskirchen in der 42. Minute. Pascal Wallner kam in eine gute Schussposition, wurde jedoch im letzten Moment noch entscheidend gestört, sodass der Ball knapp am Tor vorbeiging. Somit blieb es bis zum Halbzeitpfiff bei einem torlosen Unentschieden als Schiedsrichter Stockreiter in die Kabinen bat.

Spannende Schlussphase und entscheidender Treffer in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit setzten beide Mannschaften auf eine sichere Defensive und wollten kein Risiko eingehen. In der 62. Minute reagierte der Trainer von USV Mooskirchen und brachte zwei frische Angreifer, um mehr Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben. Diese Maßnahme sollte jedoch nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Als sich das Spiel bereits dem Ende entgegenneigte und alles auf ein torloses Unentschieden hinzudeuten schien, gelang dem FC Großklein der Lucky Punch. In der 88. Minute führte ein Eckball zur Entscheidung. Lukas Kleier stieg am höchsten und platzierte seinen Kopfball unhaltbar im Netz. Damit brachte er die 200 Fans des FC Großklein zum Jubeln und sicherte seiner Mannschaft die drei Punkte.

Nach dem späten Führungstreffer versuchte Mooskirchen noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des FC Großklein stand sicher. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 94 Minuten, und der knappe 1:0-Sieg für den FC Großklein war perfekt.

Der FC Großklein zeigte eine kämpferische Leistung und belohnte sich durch den späten Treffer von Lukas Kleier. In einer Woche haben beide Teams die Gelegenheit weitere Punkte in der Saison zu holen. Beide Teams halten aktuell bei drei Zählern nach der zweiten Runde.

Aufstellungen:

FC Diesel Kino Großklein: Dusan Gyergyek, Amadej Ribic, Antonio Medic, Nik Mrsic, Matija Rozman, Jure Perger, Tadej Lukman, Lukas Haring (K), Tim Ciganovic, Max Höller, Lukas Kleier

Ersatzspieler: Fabian Schober-Müller, Timo Wechtitsch, Sandro Habisch, Tobias Paar, Maik Watz, Jan Watz

Trainer: MA Haris Medjedovic

- USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K), Roland Schadl, Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Pascal Wallner, Joachim Jun. Koch, Michael Paier, Richard Gössler, Felix Schmied, Benjamin Pummer, Jürgen Walch

Ersatzspieler: Jakob Brunbauer, Barnabas Vecsey, Simon Schirgi, Maximilian Joel Bernsteiner, Sebastian Knaus, Paul Theodor Schaffler

Trainer: Walther Eccher Bericht Florian Kober Foto - FC Großklein

Oberliga Mitte: Großklein : USV Mooskirchen - 1:0 (0:0)

88 Lukas Kleier 1:0

