Nächste Klatsche: Straß avanciert zum Prügelknaben - Frauental gewinnt mit 5:0

Im dritten Spiel der Oberliga Mitte zeigte der SV Ceram Austria Frauental eine herausragende Leistung und besiegte den SV Steiner Transporte Straß mit 5:0. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen auf dem Platz und ließen dem Gegner keine Chance. Mit präzisen Angriffen und einer soliden Defensive sicherte sich der SV Frauental einen klaren Sieg vor heimischem Publikum. Mutiert der SV Straß vom Titelaspiranten zum Abstiegskandidaten?

Frühe Führung für den SV Frauental

Nach dem Anpfiff des Spiels dauerte es nur wenige Minuten, bis das erste Tor fiel. In der 15. Minute erzielte Matej Mijoc das 1:0 für den SV Frauental. Nach einem druckvollen Angriff der Heimischen gelangte eine Flanke in den Fünfmeterraum - der Innenverteidiger wollte den Ball mit der Brust zum Torhüter zurückspielen - ein Plan der schiefging. Dies setzte den Grundstein für den weiteren Verlauf des Spiels, in dem die Hausherren die Kontrolle übernahmen und das Tempo bestimmten.

Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, konnte Martin Lanz per Kopfball auf 2:0 erhöhen. Nach einem Freistoß von Alexander Eder sprang der Torschütze am höchsten und nickte ein. Mit dieser komfortablen Führung ging der SV Frauental in die Halbzeitpause und ließ dem SV Straß kaum Möglichkeiten, ins Spiel zurückzufinden.

Trainer Dzinic wechselte den Torhüter nach 45 Minuten aus

Der Strasser Spielertrainer veränderte die Startelf und holte den unverletzten Tormann Oliver Neuhold raus - für ihn kam Urgestein Manuel Trummer. In der zweiten Halbzeit setzte der SV Frauental seinen Druck fort - die rund 400 Besucher sahen das selbe Bild wie im ersten Durchgang. Die Heimischen ließen keine Zweifel am Siegeswillen aufkommen. In der 76. Minute erhöhte Christian Dengg - nach einer Flanke von Martin Gosch - auf 3:0, womit der Widerstand des SV Straß endgültig gebrochen war. Sein Treffer war ein typisches Dengg-Tor. Er setzten einen Kopfball als Aufsitzer ins lange Eck. Das Team von SV Frauental zeigte eine beeindruckende Leistung und nutzte seine Chancen konsequent.

Nur fünf Minuten später, in der 81. Minute, traf Thomas Fauland zum 4:0. Nach einem Lochpass von Gosch schob er den Ball gekonnt neben dem Torhüter ein. Die Hausherren zeigten weiterhin eine starke Performance und machten es den Gästen schwer, überhaupt ins Spiel zu finden. In der 84. Minute setzte Jan-Peter Koch den Schlusspunkt mit dem Tor zum 5:0. Er stand nach einem Eckball an der zweiten Stange mutterseelenallein und brauchte die Kugel nur mehr über die Linie drücken. Mit diesem Ergebnis war die Partie endgültig entschieden.

Jan-Peter Koch traf zum 5:0

Nur zwei Österreicher waren bei den Gästen in der Startelf

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute, und das Spiel endete mit einem überzeugenden 5:0-Sieg für den SV Frauental. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Teamleistung und ließ den SV Straß zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen. Die Strasser Legionärstruppe (nur zwei österreichische Spieler waren in der Startelf) bleibt hinter den Erwartungen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Das war ein hochverdienter Sieg. Wir haben gegen den Ball keine einzige Torchance des Gegners zugelassen und im Ballbesitz sehr dominant und klar gespielt. Das war ein toller Auftritt meiner Jungs."

Oberliga Mitte: Frauental : SV Straß - 5:0 (2:0)

84 Jan-Peter Koch 5:0

81 Thomas Fauland 4:0

76 Christian Dengg 3:0

47 Martin Lanz 2:0

15 Eigentor durch Matej Mijoc 1:0

