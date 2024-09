Spannende Partie: Gabersdorf verschiesst zwei Elfmeter und Kainbach gewinnt

Details Samstag, 31. August 2024 14:37

Im dritten Rundenspiel der Oberliga Mitte trafen der USV Kainbach und der USV Gabersdorf aufeinander. In einem packenden und hochdramatischen Spiel konnte sich der Gastgeber USV Kainbach schlussendlich mit 3:2 durchsetzen. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, und die Zuschauer erlebten ein wahres Fußball-Spektakel mit vielen Torchancen und Wendungen.

Erste Halbzeit: Gabersdorf vergibt zwei Elfer - einmal gehalten, einmal verschossen

Das Spiel begann mit hohem Tempo und ersten Torchancen für beide Mannschaften. Bereits in der 6. Minute konnte der Torhüter der Gastgeber, Lorenz Feldbaumer, eine Großchance der Gäste vereiteln. USV Gabersdorf drängte weiter auf das erste Tor und bekam in der 11. Minute einen Elfmeter zugesprochen, Marco Luttenberger scheiterte jedoch an Goalie Feldbaumer, der den Strafstoß sensationell pariert. Die Gäste ließen sich aber nicht entmutigen und erzielten in der 17. Minute durch "Heimkehrer" David Katzianschütz das 0:1. Die Heimischen sahen dabei eine Abseitsstellung des Schützen - jedoch wie heisst eine alte Fußballregel: "Abseits ist es nur dann, wenn der Schiedsrichter pfeift!".

Jetzt waren die Gastgeber dran und arbeiteten sich nach und nach ins Spiel zurück. In der 37. Minute gelang dann der Ausgleich: Ein wunderschön getretener Eckball von Kevin Masser fand den völlig freistehenden Christoph Glashüttner, der per Kopfball zum 1:1 traf. Kurz darauf zeigte der Unparteiische wiederum auf den Elfmeterpunkt - diesmal war es Gianluca Kassler, der den Ball neben das Tor schos.. Die Partie blieb bis zur Halbzeit unterhaltsam und ausgeglichen.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann erneut mit Chancen auf beiden Seiten. USV Gabersdorf war sofort hellwach und kam in Minute 49 zu einer ganz dicken Möglichkeit. Marko Ferk kam von der Seite in den 16er, wurde dort gelegt und im Fallen spitzelte er den Ball zu seinem Kollegen Luttenberger - er vertändelte die Chance. Auch hier wäre ein Elfmeterpfiff zu pfeifen gewesen - ob dieser bei diesem Spiel von Gabersdorf verwertet worden wäre, das steht in den Sternen. Auf der Gegenseite schafften es aber die Hausherren, die Führung auszubauen. Kevin Masser stellte mit einem sehenswerten Schuss auf 2:1 (55.) Der Druck auf die Gäste nahm zu, doch diese gaben nicht auf und belohnten sich in der 76. Minute mit dem 2:2-Ausgleich durch Martin Holler.

In den letzten 20 Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Der USV Kainbach hatte zahlreiche Chancen, doch Gästetorhüter Maximilian Schreiner hielt seine Mannschaft im Spiel. Die Heimischen drückten weiter und wurden schließlich in der 87. Minute belohnt: Robin Moroder erzielte das entscheidende 3:2, sehr zur Freude der heimischen Fans, die daraufhin begeistert jubelten.

Robin Moderer traf zur Entscheidung

Die Schlussphase war von Dramatik geprägt. USV Gabersdorf warf alles nach vorne, doch die Defensivabteilung der Heimischen stand stabil und verteidigte geschickt. In der 90. Minute wurde ein Kainbacher wegen Abseits zurückgepfiffen - auch mit dieser Entscheidung waren die Hausherren nicht einverstanden. Nach insgesamt 95 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für USV Kainbach I.

Der packende Schlagabtausch in Kainbach bot alles, was das Fußballherz begehrt. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten sich ein intensives Duell, das den Zuschauern sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Leitgeb, Sektionsleiter Kainbach:

"Gabersdorf ist sehr stark ins Spiel gestartet und hat offensiv hervorragenden Fußball gezeigt. Sie haben uns in den ersten Minuten ordentlich unter Druck gesetzt, aber wir haben uns nicht beirren lassen. Trotz zweier vergebener Elfmeter von Gabersdorf haben wir ab der 30. Minute das Spiel in die Hand genommen. Dank der herausragenden Leistung unserer gesamten Mannschaft haben wir uns Schritt für Schritt zurückgekämpft und am Ende die 3 Punkte absolut verdient erkämpft. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft und das Trainerteam, die erneut alles gegeben und ein beeindruckendes Spiel abgeliefert hat. Diese Teamleistung war außergewöhnlich."

Thomas Luttenberger, Funktionär Gabersdorf:

"Das war ein klassischer Selbstfaller. So gewinnt man keine Spiele. Ein Kompliment an Kainbach, die Gegner haben nach 30 Minuten ins Spiel zurück gekämpft. Zweite Halbzeit war es eine Partie auf Augenhöhe - ein dritter klarer Elfmeter wurde uns vorenthalten!"

Oberliga Mitte: Kainbach I : Gabersdorf - 3:2 (1:1)

87 Robin Moroder 3:2

76 Martin Holler 2:2

55 Kevin Masser 2:1

37 Christoph Glashüttner 1:1

17 David Katzianschütz 0:1

by René Dretnik

Foto und Video: Johannes Tunner

