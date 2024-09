Derbysieg: SV Gleinstätten holt ein 0:1 auf und besiegt SU Rebenland mit 3:1

Details Samstag, 31. August 2024 15:54

In einem rassigen Derby der dritten Runde der Oberliga Mitte konnte sich SV Gleinstätten gegen SU Rebenland mit einem überzeugenden 3:1-Sieg durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand zeigten die Gastgeber eine starke Leistung und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Während die Hausherren die Tabelle empor klettern, geht es für die Gäste bergab. Das war der erste Heimsieg für Gleinstätten seit ca. einem Jahr.

Gleinstätten dreht die Partie und gewinnt am Ende verdient mit 3:1

Früher Rückstand für die Gastgeber

Das Spiel begann mit einer guten Möglichkeit für die Hausherren. Yannik Koinegg versuchte es mit einem Schuss aufs kurze Eck, aber Gäste-Keeper Alexander Hofer packte sicher zu. Nur wenige Minuten später - in der 11. Minute - machten es die Auswärtigen besser und konnten die Führung übernehmen. Nach einem Eckball landete der Ball am 16-Meter-Raum, und Marcel Pusnik verwandelte den direkten Abschluss unhaltbar im Tor von SV Gleinstätten. Dieser frühe Treffer brachte die Gäste in eine vielversprechende Ausgangsposition und sorgte für Jubel auf der Bank von SU Rebenland.

SV Gleinstätten zeigte sich jedoch unbeeindruckt und startete sofort mit der Jagd nach dem Ausgleichstreffer. Das Team von SV Gleinstätten erhöhte den Druck kontinuierlich und erarbeitete sich mehrere Chancen.

Gleinstätten dreht das Spiel

Der erlösende Ausgleich fiel schließlich in der 33. Minute. Igor Tkalcic brachte eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite, der erste Abschluss wurde noch geblockt, doch beim Nachschuss von Lukas Pichler war die Abwehr von SU Rebenland chancenlos. Pichler traf zum verdienten 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Nur wenige Minuten später, in der 38. Minute, gelang der Truppe von Coach Samir Jasarevic der Führungstreffer. Diter Duricic setzte sich am 16-Meter-Raum durch und schoss unhaltbar unter die Latte. Dieser Doppelschlag innerhalb von nur fünf Minuten ließ die Gastgeber zur Halbzeit mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabine gehen.

Ramic sichert den Sieg

In der zweiten Halbzeit begann SV Gleinstätten erneut druckvoll und zeigte deutlich, dass sie den Sieg wollten. Bereits in der 49. Minute fiel die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber. Nach einem Eckball hielt Mirza Ramic den Fuß hin und traf zum 3:1. Dieses Tor brachte weitere Sicherheit in das Spiel von SV Gleinstätten und setzte die Gäste zusätzlich unter Druck.

In den verbleibenden Minuten versuchte SU Rebenland, nochmals heranzukommen, doch die Abwehr von SV Gleinstätten stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Trotz aller Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Rückstand zu verkürzen. Die Gastgeber spielten konzentriert weiter und sicherten sich so den verdienten 3:1-Sieg.

In der Nachspielzeit von zwei Minuten passierte nichts Erwähnenswertes mehr, und das Spiel endete schließlich mit einem klaren Erfolg für SV Gleinstätten. Dieser Sieg in der dritten Runde der Oberliga Mitte zeigt, dass SV Gleinstätten bereit ist, um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen und setzt ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

Stimmen zum Spiel:

Samir Jasarevic, Trainer Gleinstätten:

"Wir sind sehr motiviert in die Partie gestartet und haben gut begonnen, leider aus einem Standard ein blödes Tor bekommen. Danach haben wir besser ins Spiel reingefunden, wollten den Rückstand unbedingt aufholen und das ist uns noch vor der Halbzeit gelungen. In der zweiten Hälfte haben wird das Spiel aus der Hand gegeben und hätten noch höher gewinnen können. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft - wir werden unsere Ziele weiter fortsetzen."

Jürgen Pronegg, Sektionsleiter Rebenland:

"Wir haben die ersten 25 Minuten sehr gut begonnen und sind auch verdient in Führung gegangen. Danach haben wir zum Fußballspielen aufgehört, dann ist der Gegner immer mehr ins Spiel gekommen. Gleinstätten hat die entscheidenden Situationen für sich gewonnen und ist auch noch vor der Halbzeit in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte war die Partie sehr schnell, mit Chancen auf beiden Seiten. Wir konnten leider aus unseren Möglichkeiten kein Kapital schlagen, dadurch ist Gleinstätten als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

Oberliga Mitte: Gleinstätten : Rebenland - 3:1 (2:1)

49 Mirza Ramic 3:1

38 Diter Duricic 2:1

33 Lukas Pichler 1:1

12 Marcel Pusnik 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.