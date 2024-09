SV Pachern macht gegen Rein 0:2-Rückstand wett

In einem spannenden und von hohem Tempo geprägten Spiel zwischen dem SV Pachern und TuS Rein endete die Partie in der Oberliga Mitte mit einem 2:2-Unentschieden. Die Hausherren schafften es, einen Rückstand von zwei Toren aufzuholen und sich somit einen Punkt zu sichern.

Gäste mit früher Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo und der ersten Chance für Rein in der 10. Minute. Daniel Krenn nutzte eine präzise Flanke und traf aus gut 11 Metern volley ins Kreuzeck, was den Gästen die frühe Führung brachte. Trotz des Rückstands ließ sich Pachern nicht entmutigen und versuchte, das Spielgeschehen zu dominieren. In der 17. Minute hatte Pachern durch Kasch die Chance zum Ausgleich, doch der Nachschuss von Fuchs ging über das Netz.

Die erste Trinkpause erfolgte in der 21. Minute aufgrund der hohen Temperaturen. Nach der kurzen Unterbrechung kam Rein wieder besser ins Spiel und es entwickelten sich viele kleine Fouls auf beiden Seiten. In der 30. Minute zeigte sich, dass der Schiedsrichter die Partie gut unter Kontrolle hatte. Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte der SV den Druck, aber es blieb bei der 0:1-Führung für Rein zur Pause.

Pachern macht Rückstand wett - TUS-Keeper Beer hält Jury-Elfer

Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatte Rein sofort eine dicke Möglichkeit, doch Stoimaier kam nicht mehr an den Ball. Pachern zeigte sich weiterhin kämpferisch und hatte in der 48. Minute eine große Chance durch Fuchs, der jedoch knapp vorbeirutschte. In der 53. stellten die Gäste durch einen sehenswerten Schuss ins Kreuzeck von Paul Rauscher auf 0:2. Doch wenige Minuten später war Pachern zurück im Spiel, als Oliver Weitzer nach einem Freistoß aus 40 Metern den Ball ins Netz beförderte.

Die Partie blieb weiterhin spannend und war von vielen intensiven Zweikämpfen geprägt. In der 79. Minute stach ein Pacherner Joker, als der ebenerst eingewechselte Martin Ulmer den Ball eiskalt im kurzen Eck versenkte. Kurz danach hatten die Hausherren die große Chance, das Spiel zu drehen, als Martin Valtingoier einen SV-Angreifer niedergerissen hatte. Doch beim fälligen Elfmeter fand Paul Jury in Gästegoalie Markus Beer seinen Meister.

In den letzten Minuten des Spiels war Pachern dem Siegtreffer näher, aber die Gäste warfen alles in die Zweikämpfe, um den Punkt zu retten. Nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Bauernfeind die Partie ab, und die Mannschaften teilten die Punkte in einem hochintensiven und spannenden Spiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andreas "Lutscher" "Herzal" Herzog (2873 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andreas "Lutscher" "Herzal" Herzog mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.