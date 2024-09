Der Nächste, bitte: 1. FC Leibnitz serviert auch Großklein ab!

Details Montag, 02. September 2024 08:18

Der 1. FC Leibnitz-Express fährt auch in der Oberliga Mitte weiter. Die Klampfer-Elf zeigte gegen den FC Diesel Kino Großklein eine beeindruckende Leistung und gewann mit einem klaren 4:1. Mirza Malagic und Jaka Bizjak glänzten für die Heim-Mannschaft und erzielten je einen Doppelpack.

Frühe Führung und spektakuläre Tore

Von Beginn an zeigte der 1. FC Leibnitz, dass sie die Kontrolle über das Spiel übernehmen wollten. Schon in der 5. Minute konnte Mirza Malagic das erste Tor für die Gastgeber erzielen. Nach einem Ball in die Tiefe zog Kevin Pirker in den Strafraum und legte ihn auf Malagic ab - er brauchte die Kugel nur mehr ins leere Tor schieben. Doch die Antwort des FC Großklein ließ nicht lange auf sich warten.

Nur vier Minuten später, in der 9. Minute, gelang es Tim Ciganovic, das Spiel auszugleichen. Nach einem schnellen Dribbling von Perger auf der linken Seite, wurde der Ball zu Ciganovic gepasst, der den Stanglpass erfolgreich verwertete. Es stand somit 1:1, und die Partie war wieder offen.

Die spannende Anfangsphase setzte sich fort, und in der 29. Minute gelang den Gastgebern ein spektakuläres Tor. Wieder war es Malagic, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Diesmal gelang ihm ein herrlicher Fallrückzieher, der das Publikum begeisterte und die Heim-Mannschaft erneut in Führung brachte. Mit diesem „Tor des Jahres“ zum 2:1 endete eine packende erste Halbzeit.

VIDEO: Fallrückzieher-Tor von Malagic

Die zweite Halbzeit begann ebenso temporeich, wie die erste endete. Die Gastgeber dominierten das Spiel pressten sehr früh an und ließen den Gästen aus Großklein kaum Zugriff. Nach einer Pressingsituation in der gegnerischen Hälfte schnappte sich Pirker den Ball und zog Richtung Tor. Dort legte er den Ball auf Jaka Bizjak quer, er wurde gefoult - und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Bizjak schoss den Elfmeter selbst und traf zur 3:1 die Führung.

Jetzt war die Partie entschieden. Das Spiel blieb zwar weiterhin intensiv, Leibnitz kontrollierte - die Gäste fanden keine Mittel, um die gut organisierte Verteidigung zu durchbrechen. In der 59. Minute setzte Bizjak dann den Schlusspunkt der Partie. Nach einem Vorstoß über die linke Seite brachte Mitja Rezek den Ball in den Rückraum, dort lauerte Bizjak und traf mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:1.

Jure Perger (hier im Dress von Bad Gleichenberg) traf in Minute 88 nur die Stange

Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse - einzige Ausnahme bildete ein Stangenschuss vom Ex-Leibnitz-Kicker Jure Perger in der 88. Minute. Das war es dann auch schon gewesen. Der 1. FC Leibnitz konnte sich über einen überzeugenden Erfolg freuen und damit wichtige Punkte in der Tabelle der Oberliga Mitte sammeln.

Die Zuschauer sahen ein spannendes und unterhaltsames Spiel, bei dem besonders Mirza Malagic und Jaka Bizjak herausragten. Mit diesem eindrucksvollen Sieg hat der 1. FC Leibnitz ein deutliches Zeichen gesetzt und gezeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer FC Leibnitz:

"Wir sind früh in Führung gegangen, haben danach das Spiel kontrolliert. Wir sind dann ein wenig nachlässig in Pressingsituation und im Pass-Spiel geworden, daraus haben sich ein paar Möglichkeiten für Großklein ergeben. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel ein wenig anders angelegt und danach den Gegner total kontrolliert."

Oberliga Mitte: 1. FC Leibnitz : Großklein - 4:1 (2:1)

59 Jaka Bizjak 4:1

47 Jaka Bizjak 3:1

29 Mirza Malagic 2:1

9 Tim Ciganovic 1:1

5 Mirza Malagic 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und RIPU-Sportfotos

VIdeo: zur Verfügung gestellt von 1. FC Leibnitz

