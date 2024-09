Enges Duell: SV Pachern siegt beim SV Gleinstätten mit 1:0 - Slisko mit dem Tagestreffer

Details Freitag, 06. September 2024 22:11

In einer umkämpften Partie der Oberliga Mitte setzte sich der SV Pachern knapp mit 1:0 gegen den SV Gleinstätten durch. Die Begegnung war geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, doch letztlich war es ein früher Treffer von Dean Slisko, der das Spiel entschied. Trotz intensiver Bemühungen konnte der SV Gleinstätten keinen Ausgleich erzielen, und so endete die Begegnung zugunsten der Gäste.

Früher Treffer entscheidet das Spiel - Slisko trifft für Pachern

Bereits in der 18. Minute fiel das entscheidende Tor des Spiels. Ein gut getimter Pass in die Tiefe erreichte Pinnitsch, der den Ball geschickt auf Slisko weiterleitete. Slisko hatte keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz im Netz unterzubringen. Damit ging der SV Pachern früh in Führung, was sich später als spielentscheidend herausstellen sollte.

In den Anfangsminuten zeigte der SV Gleinstätten jedoch, dass sie keinesfalls gewillt waren, das Spiel kampflos aufzugeben. Zier setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte einen scharfen Ball in die Mitte, doch der misslungene Klärungsversuch der Abwehr konnte von Tormann Volinz auf der Linie pariert werden. Diese Szene zeigte, dass es weiterhin eine umkämpfte Partie werden würde.

Die Gäste blieben weiterhin gefährlich. In der 34. Minute versuchte Slisko erneut sein Glück, doch der Torhüter der Heimmannschaft sicherte den Ball im Nachfassen.

Skaper vom 16er Eck aber der Heimtormann mit einer Flugeinlage zum Eckball. Gerd Zirngast, Ticker-Reporter

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Duricic eine gute Möglichkeit für den SV Gleinstätten, als er eine Flanke von Zier nur knapp neben das Tor setzte.So blieb es bei der knappen Führung der Gäste zur Pause.

Gleinstätten erhöht den Druck nach der Pause, macht auf

In der zweiten Halbzeit erhöhte der SV Gleinstätten den Druck und erspielte sich einige gute Chancen. In der 57. Minute zeigte Koinegg seine Übersicht mit einem schönen Seitenwechsel auf Emwemghare, der jedoch im 1-gegen-1 am starken Gästetormann scheiterte. Kurze Zeit später versuchte Koinegg den Torwart aus spitzem Winkel zu überraschen, doch der Keeper reagierte glänzend und lenkte den Ball über die Latte.

Der SV Pachern blieb durch Konter gefährlich. In der 66. Minute setzte sich Fuchs gegen zwei Verteidiger durch, doch sein Stangelpass fand keinen Abnehmer im Strafraum. Auch in der 73. Minute war Fuchs im Mittelpunkt des Geschehens, als er per Kopf nur knapp am Tor vorbeizielte. Vier Minuten später tauchte er erneut gefährlich vor dem Tor auf, doch der Heimtormann konnte seinen Schuss nach einem Konter mit einer Glanzparade entschärfen.

In den letzten Minuten des Spiels war es ein ständiges Auf und Ab. Der SV Gleinstätten warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. In der 85. Minute versuchte Koller aus der Distanz, doch sein Schuss war zu ungefährlich und kein Problem für den Gästetormann. Nur zwei Minuten später tanzte Koinegg einen Verteidiger aus, doch sein Abschluss ging direkt auf den Tormann.

Die Anzeigetafel zeigte bereits die 89. Minute, als der Schiedsrichter acht Minuten Nachspielzeit anzeigte. In diesen letzten Minuten warf der SV Gleinstätten alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten tapfer und ließen keinen Treffer mehr zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 98 Minuten und besiegelte den knappen Sieg für den SV Pachern.

Damit entführt der SV Pachern drei wichtige Punkte aus Gleinstätten und setzt sich in der Tabelle der Oberliga Mitte weiter oben fest. Für den SV Gleinstätten bleibt nur die Erkenntnis, dass trotz guter Leistung und zahlreicher Chancen am Ende das nötige Quäntchen Glück fehlte, um zumindest einen Punkt zu retten.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

„Wir sind super in die Partie gestartet, und das Tor zum Sieg fiel nach einer guten Viertelstunde. Gleinstätten stand in der ersten Halbzeit sehr tief, was es uns schwer machte, richtig durchzukommen. Trotzdem haben wir uns ein paar Chancen herausgespielt, konnten diese aber nicht nutzen. Nach der Pause wurde der Gegner offensiver, was uns einige Konterchancen eröffnete, die wir jedoch nicht konsequent verwertet haben. Mit nur einem Tor Vorsprung auf unserer Seite, wurde Gleinstätten immer motivierter und hat uns in der Schlussphase stark unter Druck gesetzt.

Heute hatten wir einen Altersschnitt von nur 21 Jahren, da fünf Spieler coronabedingt ausfielen und wir deshalb fünf Veränderungen im Vergleich zur letzten Woche vornehmen mussten. Trotz dieser Umstellungen haben alle Spieler, die auf dem Platz standen, mich voll und ganz überzeugt. Jetzt bereiten wir uns intensiv auf das kommende Wochenende vor.“

Aufstellungen: SVU Tondach Gleinstätten: Anej Milic - Luca Cuscito, Leon Koller, Sanel Hodzic, Mirza Ramic, Julian Lamprecht - Yannick Koinegg, Igor Tkalcic, Sebastian Zier (K), Aldo Llambi - Diter Duricic

Ersatzspieler: Enej Ornik, Uwayemi Emwenghare, Eldin Hodzic, Felix Kager, Gabriel Martin Katzbeck, Benedikt Sackl

Trainer: Samir Jasarevic

- SV SMB Pachern: Marcel Volinz - Oliver Weitzer (K), Sami Ribo, Hillary Chisom Umedi - Klemens Grabler, Sebastian Skaper, Florian Pinnitsch, Leonit Krasniqi - Paul Jury, Dean Slisko, Martin Ulmer

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Robin Friesenbichler, Christoph Fuchs, Enis Bashotaj, Alexander Karl Strauß, Lukas Matasovic

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros Bericht Florian Kober / Fotos SV Pachern

Oberliga Mitte: Gleinstätten : Pachern - 0:1 (0:1)

18 Dean Slisko 0:1

