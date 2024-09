Herbert Pieberl nach dem Sieg gegen Rebenland: "Dieser Sieg zählt erst dann, wenn wir beim nächsten Heimspiel auch gewinnen!"

Details Samstag, 07. September 2024 09:22

In einem packenden Derby der Oberliga Mitte trafen die SU Rebenland und SV Straß aufeinander. Die Partie endete mit einem knappen 1:2-Sieg für die Gäste aus Straß. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung, wobei SV Straß in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg legte. Dies war der erste Saisonsieg für den SV Straß und deshalb auch enorm wichtig.

Niko Tisaj (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) traf vom Elfmeterpunkt

Starker Beginn für SV Straß

Der Start ins Spiel verlief temporeich, die Hausherren starteten wie die Feuerwehr und kamen in den ersten zehn Minuten zu drei hundertprozentigen Chancen. Die beste Möglichkeit verzeichnete Samuel Rich Oteng - er lief alleine aufs Tor zu, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei.

Das erste Tor der Partie fiel in der 18. Minute für die Gäste. Niko Tisaj verwertete einen Strafstoß und brachte SV Straß mit 0:1 in Führung. Ab diesem Zeitpunkt fanden die Gäste besser ins Spiel - gefährliche Chancen kamen aber dabei nicht heraus.

Kurz vor der Halbzeitpause überschlugen sich die Ereignisse. In der 44. Minute bekamen die Gastgeber einen Hands-Elfmeter zugesprochen, doch der ersehnte Treffer blieb aus - Rok Koren scheiterte vom Punkt. Im Gegenzug nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit aus und erzielten in der 45. Minute das 0:2 durch Domagoj Beslic. Der Stürmer machte am 16er-Eck einen Haken nach innen und schlenzte die Kugel mit dem rechten Fuß ins lange Eck - Traumtor! Mit diesem Stand gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und spannendes Finale

In der zweiten Halbzeit versuchte SU Rebenland alles, um das Spiel zu drehen. Doch die Defensive von SV Straß stand zunächst stabil und ließ kaum Chancen zu. In der 71. Minute war es dann endlich soweit: Marcel Pusnik erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 für Rebenland und weckte damit neue Hoffnung bei den Heimfans. Der linke Verteidiger tankte sich durch, ließ sich auch von einem Foul nicht aufhalten und schloss diese Aktion mit einem Schuss mit der Innenseite ab.

Die verbleibenden Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und Angriffsbemühungen der Heimmannschaft. SU Rebenland drängte auf den Ausgleich, während SV Straß versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Trotz aller Anstrengungen und der Unterstützung der Fans gelang Rebenland kein weiterer Treffer. Ein vermeintlich regulärer Treffer der Heimischen wurde aberkannt. Zu allem Überfluss wurde Raphael Hassmann auch noch wegen Torchancenverhinderung ausgeschlossen - auch mit dieser Entscheidung waren die Gastgeber nicht ganz einverstanden.

In der 90. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem knappen 1:2-Sieg für SV Straß. Die Gäste konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während SU Rebenland trotz einer starken Leistung ohne Punkte blieb.

Stimme zum Spiel:

Markus Rosenberger, Trainer Rebenland:

"Wir haben dieses Spiel leider in der ersten Halbzeit hergegeben. In den ersten zehn Minuten haben wir zwei Großchancen liegen gelassen und vor der Pause einen Elfmeter verschossen. Gegen den Ball waren wir leider zu passiv und haben wenig Zugriff gefunden.

Zweite Halbzeit war es dann eine 180 Grad Wende und Straß ist gefühlt nicht mehr über die Mittellinie gekommen. Nur leider schaffen es wir noch nicht unsere Leistung über 90 Minuten zu halten bzw. schon von Beginn weg so eine Energie auf den Platz zu bringen. Einige Entscheidungen waren sehr fraglich. Über das aberkannte Tor können wir diskutieren und auch die rote Karte war mehr als schmeichelhaft. Das kommt dann halt auch noch dazu…

Aber alles was wäre wenn lassen wir zurück und hauen gegen Pachern alles raus! Wir haben gesehen, dass wir keinesfalls chancenlos sind, egal gegen wen es geht in der Liga"

Herbert Pieberl, sportlicher Leiter Straß:

"Das war ein notwendiger und sehr wichtiger Sieg für uns. Nach dem verpatzten Start haben wir jetzt endlich angeschrieben. An diese Leistung gilt es anzuknüpfen, damit wir auch in den nächsten Runden voll punkten. Dieser Sieg zählt erst dann, wenn wir beim nächsten Heimspiel auch gewinnen!"

Oberliga Mitte: Rebenland : SV Straß - 1:2 (0:2)

71 Marcel Pusnik 1:2

45 Domagoj Beslic 0:2

18 Niko Tisaj 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

