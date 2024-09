TuS Rein holt ein 0:2 auf und dreht das Spiel gegen den SCU auf 3:2

Details Samstag, 07. September 2024 15:35

In einem ungewöhnlichen Match in der 4. Runde der Oberliga Mitte konnte sich TuS Rein gegen SC Unterpremstätten mit 3:2 durchsetzen. Die Gastgeber zeigten dabei eine beeindruckende Moral, indem sie einen 0:2-Rückstand aufholten und das Spiel in der ersten Halbzeit drehten. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und torreiches Duell, das bis zur letzten Minute fesselnd blieb. Am Ende stand der Gast ohne Punkte auf dem Feld und der Gastgeber hatte den ersten Saisonsieg eingefahren.

Endlich der erste Sieg für TUS Rein - dies nach einem 0:2 Rückstand

2:0 Führung für Unterpremstätten nach einer halben Stunde

Das Spiel begann mit einer ersten Chance für die Heimmannschaft, als Daniel Krenn in der zweiten Minute an Torhüter Stoiser scheiterte. Doch SC Unterpremstätten ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete mit einem starken Angriffsspiel in den folgenden MInuten. In der 16. Minute verpassten die Gäste eine Riesenchance, die ihnen beinahe die Führung eingebracht hätte. Nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, setzte sich Unterpremstätten erfolgreich durch. Nach einem schnellen Konter war es Roland Hartmann, der den Ball perfekt im Tor versenkte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte - nur Augenblicke zuvor war Rauscher am Keeper des SCU gescheitert.

Die Gäste setzten ihren Offensivdrang fort und konnten in der 31. Minute erneut jubeln. Wieder war es Roland Hartmann, der mit einem präzisen Abschluss das 2:0 für SC Unterpremstätten erzielte. Die Partie schien bereits früh in die Richtung der Gäste zu laufen, doch TuS Rein gab nicht auf und zeigte Kampfgeist.

Die Wende vor der Halbzeit - aus 0:2 auf 3:2 - Rein führt zur Pause

Es schien nun so, dass dies das Match ist, in dem der Gast endlich den ersten Sieg einfahren würde. Aber es kam ganz anders. Rein zeigte eine moralisch tolle Leistung, unterstützt von schwachem Abwehrverhalten des SCU.

Nur zwei Minuten nach dem zweiten Treffer der Gäste gelang TuS Rein der Anschluss. Benjamin Hadzic erzielte in der 33. Minute mit einem beeindruckenden Schuss von der Außenbahn das 1:2. Der Ball prallte von der Stange ins Tor und brachte den Gastgeber zurück ins Spiel.

Nun witterte TuS Rein seine Chance und drängte weiter nach vorne. In der 40. Minute war es dann Michael Stoimaier, der den Ausgleich erzielte. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und brachte das 2:2 auf die Anzeigetafel. Der Druck der Gastgeber zahlte sich weiter aus, und kurz vor dem Pausenpfiff gelang Daniel Krenn der Führungstreffer. In der 45. Minute erzielte er das 3:2 für TuS Rein, nachdem er sich gekonnt durch die Abwehr der Gäste gespielt hatte. Rein hatte binnen weniger Minuten das Spiel gedreht - ein deutliches Lebenszeichen der bis dahin ebenso sieglosen Mannschaft.

Spannung bis zum Schluss - am Ende bleiben die Punkte in Rein

Nach der spektakulären ersten Halbzeit ging es auch im zweiten Durchgang spannend weiter. TuS Rein setzte seine Angriffe fort und kam in der 63. Minute zu einer weiteren guten Gelegenheit durch Michael Stoimaier, dessen Schuss nur knapp am Tor vorbeiging. Die Gastgeber verteidigten ihre knappe Führung mit großem Einsatz und ließen den Gästen nur wenig Raum für gefährliche Angriffe.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal richtig spannend. SC Unterpremstätten versuchte nun alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von TuS Rein hielt stand. Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht mehr, den Ball im Tor unterzubringen. Die Reiner zeigten eine kämpferische Leistung und sicherten sich am Ende einen verdienten 3:2-Sieg.

So steht es um die beiden Teams, so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem Ergebnis feiert TuS Installationen Beranek Rein einen wichtigen Heimsieg und bewies, dass sie auch nach einem Rückstand nicht aufgeben. SC PORR Unterpremstätten hingegen muss sich nach einer starken Anfangsphase mit einer Niederlage abfinden. Den Saisonstart hat sich das Team von Trainer Neuhold sicherlich anders vorgestellt - nach Jahren der Erfolge, fast am Stück, heißt es nun in die Spur zu kommen. Nächste Woche empfängt das Team Gleinstätten, Rein reist nach Kainbach.

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SC Unterpremstätten

"Es ist bitter, wenn man mit 2:0 führt und dann die Partie so aus der Hand gibt. Wir haben nächste Woche gegen Gleinstätten die nächste Möglichkeit - ich kann TUS Rein nur gratulieren!"

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Valentin Strommer, Tadej Pirtovsek, Kenan Iljazovic - Benjamin Hadzic, Rauscher Paul, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Daniel Krenn, Martin Kupfner - Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Sebastian Hannes Prettenhofer, Christopher Jantscher, Mateo Cosic, David Greimel, Kilian Teissl, Felix Weber

Trainer: Gerald Tödtling

- SC PORR Unterpremstätten: Daniel Stoiser - Enis Pajalic, Moritz Beck, Florian Rupp, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger (K), Fabian Maurice Neuhold, Adrian Ofner, Roland Hartmann, Philipp Pagger - Amer Habibovic

Ersatzspieler: Constantin Lorber, Ammar Parlic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Aleksander Domjanic

Trainer: Thomas Neuhold Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: TuS Rein : Unterpremstätten - 3:2 (3:2)

46 Daniel Krenn 3:2

40 Michael Stoimaier 2:2

33 Benjamin Hadzic 1:2

31 Roland Hartmann 0:2

23 Roland Hartmann 0:1

