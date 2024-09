SK Werndorf mit perfekter Defensivleistung und Plattner - drei Punkte gegen Kainbach

Details Samstag, 07. September 2024 22:39

In einer knappen Begegnung der 4. Runde der Oberliga Mitte setzte sich der SK Fliesen Garber Werndorf gegen den USV A-TEC OFNER Kainbach mit 1:0 durch. Trotz einer roten Karte in den Schlussminuten konnten die Gastgeber den knappen Vorsprung verteidigen und sich über drei wichtige Punkte freuen.

Nach wenigen Minuten musste Capitano Alter verletzt vom Feld - es schaut nach einer längeren Pause aus

Führung durch Tobias Plattner - der Torjäger wird jetzt auch zum Schrecken in der Oberliga

Im Sommer wechselte Plattner vom GSC in der Gebietsliga in die Oberliga nach Werndorf. Satte 45 Tore hatte der Stürmer in der letzten Saison erzielt. Natürlich gab es gleich die bekannten Skeptiker, die einen Sprung über zwei Klassen als zu hoch betrachteten. Seit Freitag hat der Angreifer für das Ende der Diskussion gesorgt, denn er hat dem SK Werndorf drei Punkte beschert.

In der 28. Minute gelang es Tobias Plattner, die Gastgeber in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Treffer setzte die Gäste unter Druck, die nun gefordert waren, einen Rückstand aufzuholen.

Der SK Werndorf agierte nach dem Führungstor mit viel Selbstvertrauen. Die Defensive der Gastgeber stand stabil und ließ nur wenige Chancen zu. Auf der anderen Seite versuchte der Gast, mehr Offensivaktionen zu starten, fand jedoch kein Mittel, um die gut organisierte Abwehr des SK Werndorf zu überwinden. Die Heimmanschaft sicherte vor dem Strafraum mit zwei Abwehrketten und machte das richtig gut. So ging es mit einer knappen Führung in die Kabinen - nicht mehr auf dem Feld war Hansjörg Alter, der kurz nach Beginn der Begegnung schon ausgewechselt werden musste.

Spannung bis zur letzten Minute- am Ende bleiben die Punkte in Werndorf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball und schenkten sich nichts. Der SK Werndorf versuchte die Führung auszubauen, während der USV Kainbach weiterhin auf den Ausgleich drängte. Man konzentrierte sich weiterhin auf die perfekte Abwehrarbeit und setzte immer wieder Nadelstiche.

Die Schlussminuten der Partie wurden noch einmal besonders dramatisch. In der 88. Minute sah Daniel Pinnitsch vom SK Werndorf die rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Diese Unterzahl setzte die Gastgeber noch einmal unter enormen Druck, da der Gast nun alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen.

Doch die Verteidigung des SK Werndorf zeigte eine starke Leistung und hielt dem Ansturm stand. Auch in der dreiminütigen Nachspielzeit ließ das Team keinen Treffer mehr zu und konnte somit den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den 1:0-Erfolg für die Gastgeber, die sich über einen hart erkämpften Sieg freuen konnten.

Mit diesem wichtigen Sieg festigt der SK Werndorf seine Position in der Oberliga Mitte und sammelt wertvolle Punkte - man überholte den Gast in der Tabelle. Der USV Kainbach hingegen muss nach dieser knappen Niederlage auf den nächsten Erfolg warten.

René Glashüttner, Co-Trainer Kainbach

"Werndorf nutzte eine einzige Torchance und erzielte das entscheidende Tor. Danach konzentrierte sich die Mannschaft auf die Defensive und machte hinten dicht. Wir konnten den Abwehrriegel nicht knacken und so gehen die Punkte verdient an die Heimischen."

Aufstellungen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - David Sapljivi, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Andreas Fejan, Daniel Pinnitsch, Christof Hamma - Kliton Stavri Bozgo, Tobias Andreas Plattner

Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Alexander Franz Kienleitner, Mario Sommer, Mario Fina, Maximilian Elroy Schark, Nico Früstük

Trainer: Christoph Maurer

- USV A-TEC OFNER Kainbach I: Lorenz Feldbaumer - Elias Mauz, Robin Moroder, Leo Hamminger, Nico Neuhold - Christian Edlinger, Christoph Glashüttner (K), Martin Tatschl, Fabian Koch, Kevin Masser - Bilal Hamzic

Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Christian Lieb, Simon Pansy, Benjamin Schweighofer, Gernot Oberwinkler, Stefan Wenter Trainer: Marcelo Zeiner Bericht Florian Kober Foto SK Werndorf

Oberliga Mitte: Werndorf : Kainbach I - 1:0 (1:0)

28 Tobias Andreas Plattner 1:0

