Knappe Angelegenheit: SV Frauental prolongiert den Erfolgslauf und gewinnt gegen Großklein

In einem hart umkämpften Spiel der 4. Runde der Oberliga Mitte trafen der FC Diesel Kino Großklein und der SV Ceram Austria Frauental aufeinander. Aufgrund der Siegesserie (zwei Siege in Folge) traten die Gäste mit viel Selbstvertrauen auf. Am Ende gelang es der Rieger-Elf, die Partie mit einem knappen 1:0 für sich zu entscheiden. Der entscheidende Treffer fiel in der ersten Halbzeit und blieb bis zum Schlusspfiff der einzige des Spiels. Trotz der Bemühungen des FC Großklein konnten sie die gut organisierte Defensive von Frauental nicht überwinden.

Frauental geht in Führung

Bereits in der 30. Minute zeigte sich die Qualität von SV Frauental, als Christian Dengg das entscheidende Tor des Spiels erzielte. Der schnelle Spielzug der Gäste führte zu einem präzisen Abschluss von Dengg, der den Ball unhaltbar im Netz des FC Großklein versenkte. Dieses Tor markierte den Höhepunkt der ersten Halbzeit und setzte die Hausherren unter Druck, die nun auf eine Antwort drängten.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischem Geschick auf beiden Seiten. Der FC Großklein versuchte immer wieder, gefährliche Angriffe zu initiieren, scheiterte jedoch häufig an der robusten Abwehr von SV Frauental. Die Gäste hingegen zogen sich nach dem Führungstreffer etwas zurück und konzentrierten sich auf schnelle Konter, die jedoch ohne weiteren Torerfolg blieben.

Vergebliche Bemühungen des FC Großklein

In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen und setzten alles daran, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Trotz zahlreicher Angriffe und einigen vielversprechenden Torchancen wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Die Abwehr von SV Frauental zeigte sich äußerst diszipliniert und ließ den Spielern des FC Großklein nur wenig Raum zur Entfaltung.

Die letzten Minuten des Spiels waren besonders spannend, da der FC Großklein alles nach vorne warf, um doch noch einen Punkt aus dieser Partie mitzunehmen. Doch die Abwehrreihe von SV Frauental hielt stand und verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Willenskraft. Trotz der fünfminütigen Nachspielzeit, in der die Gastgeber noch einmal alles versuchten, blieb es beim 0:1.

Mit diesem Ergebnis sicherte sich der SV Ceram Austria Frauental drei wichtige Punkte in der Oberliga Mitte (STMK) und konnte den FC Diesel Kino Großklein in einem engen Spiel besiegen. Die Mannschaft von FC Großklein zeigte zwar eine engagierte Leistung, doch fehlte am Ende das nötige Quäntchen Glück, um den Ausgleich zu erzielen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Über 90 Minuten gesehen ein absolut verdienter Sieg, da wir über den Großteil des Spiels die Spielkontrolle hatten! Wir haben es nur leider verabsäumt das Spiel vorzeitig zu entscheiden, aber was zählt sind die drei Punkte und ein weiteres Mal ohne Gegentor geblieben zu sein."

Oberliga Mitte: Großklein : Frauental - 0:1 (0:1)

30 Christian Dengg 0:1

Details

