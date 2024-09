Punkteteilung im Spitzenspiel: GAK 1902 Amateure und 1. FC Leibnitz trennen sich Unentschieden

Details Montag, 09. September 2024 22:01

Im Aufsteigerduell der Oberliga Mitte trennten sich die GAK 1902 Amateure und der 1. FC Leibnitz mit einem 1:1-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Während die Gäste zur Halbzeit mit 1:0 führten, gelang es den Hausherren in der zweiten Halbzeit, den Ausgleich zu erzielen. Beide Mannschaften bleiben somit in der Liga ungeschlagen.

Frühe Führung für 1. FC Leibnitz

Die Begegnung begann mit hohem Tempo, und bereits in der 12. Minute erzielten die Gäste ein Abseitstor, das jedoch korrekt nicht gegeben wurde. Nur elf Minuten später, in der 23. Minute, war es dann aber soweit: David Lonzaric brachte die Klampfer-Elf nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung gab dem 1. FC Leibnitz zusätzlichen Auftrieb, und sie dominierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit.

Die GAK 1902 Amateure hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und produzierten viele Fehlpässe. Ihre erste nennenswerte Chance ergab sich erst kurz vor der Pause, als Tobias Revelant mit einem gut gesetzten Kopfball den Torwart der Gäste prüfte. Dennoch ging der 1. FC Leibnitz verdient mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

GAK-Amateure gleichen aus

In der zweiten Halbzeit versuchten die GAK 1902 Amateure, das Blatt zu wenden. Die Gäste aus Leibnitz drängten jedoch zunächst auf den zweiten Treffer und hatten mehrere gute Chancen, darunter eine gefährliche Einschussmöglichkeit in der 50. Minute und eine schön herausgespielte Riesenchance in der 62. Minute.

Doch in der 69. Minute gelang den GAK 1902 Amateuren der Ausgleich. Tobias Rumpl nutzte einen schnellen Konter und traf ins lange Eck zum 1:1. Dieser Treffer brachte die Hausherren zurück ins Spiel und sorgte für eine spannende Schlussphase. In der 75. Minute hatte Rumpl erneut eine gute Gelegenheit, doch Gäste-Torwart Miha Kristovic war zur Stelle.

Spannende Schlussphase

In den letzten Minuten des Spiels drängten beide Teams auf den Sieg. Der Aufsteiger aus Leibnitz traf in der 85. Minute durch Dominik Diviak die Querlatte, und nur Minuten später scheiterten sie erneut am Torhüter der Hausherren, Juri Kirchmayr. Auf der anderen Seite hatten die GAK 1902 Amateure in der Nachspielzeit gleich zwei Riesenchancen, doch auch hier hielt der Torwart der Gäste großartig.

Schließlich endete die Partie nach 94 spannenden Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und bleiben somit in der Oberliga Mitte weiterhin ungeschlagen.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer 1. FC Leibnitz:

"Es war das erwartete schwere Spiel gegen eine sehr lautstarke Mannschaft. Wir haben über weitere Strecken des Spieles unsere aufgaben gut gelöst. Mit einen Punkt beim GAK können wir gut leben."

Oberliga Mitte: GAK Amateure : 1. FC Leibnitz - 1:1 (0:1)

69 Tobias Rumpl 1:1

23 David Lonzaric 0:1

Foto: Christian Fauland

