9:3-Tor-Festival in Pachern: Rebenland schlittert in ein Debakel

Details Freitag, 13. September 2024 21:42

In einem packenden Spiel der Oberliga Mitte setzte sich der SV Pachern mit einem beeindruckenden 9:3 gegen die SU Rebenland durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams mit einem 2:2 in die Pause gingen, drehte SV Pachern in der zweiten Hälfte mächtig auf und ließ den Gästen keine Chance. Vor allem die Offensive der Gastgeber zeigte sich in überragender Form.

Frühe Tore auf beiden Seiten

Das Spiel startete furios. Bereits in der 5. Minute gelang Paul Jury der Führungstreffer für den SV Pachern. Nur zwei Minuten später antwortete Rok Koren mit dem Ausgleich für SU Rebenland, was das Spiel sofort wieder spannend machte. Die Zuschauer wurden von Beginn an mit Offensivfußball belohnt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause nahm das Spiel wieder Fahrt auf. In der 21. Minute erzielte Sebastian Skaper das 2:1 für den SV Pachern, was die Gastgeber erneut in Führung brachte. Dieser Treffer zeigte die Spielstärke der Heimischen, nach einer Aktion über vier Stationen brachte der Schütze im Tor unter. Doch die Freude währte nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, gelang Anej Horvat der Ausgleichstreffer für SU Rebenland. Mit einem 2:2 ging es schließlich in die Kabinen.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ebenso temporeich wie die erste. Bereits in der 48. Minute traf Paul Jury zum zweiten Mal und stellte auf 3:2 für SV Pachern. Der Doppeltorschütze zeigte sich in Bestform und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr von SU Rebenland. In der 52. Minute erhöhte er sogar auf 4:2.

Doch SU Rebenland gab sich noch nicht geschlagen. In der 65. Minute verkürzte Marcel Pusnik auf 4:3 und brachte sein Team wieder in Schlagdistanz. Dieser Treffer schien die Gastgeber jedoch nur weiter anzustacheln. Nur 13 Minuten später, in der 78. Minute, erhöhte Christoph Fuchs für den SV Pachern auf 5:3 und setzte damit ein klares Zeichen.

Der Ex-Köflacher Christoph Fuchs spielte nur 45 Minuten, traf aber dreimal

Es folgte ein regelrechtes Torfestival in den letzten Minuten der Partie. Sebastian Skaper traf in der 82. Minute zum 6:3 und legte damit die Grundlage für den Sieg. Christoph Fuchs zeigte erneut seine Klasse und erzielte in der 85. und 88. Minute seine weiteren Treffer zum 7:3 und 8:3. Philipp Kasch setzte schließlich mit einem Weitschuss aus 30 Meter in der 90. Minute den Schlusspunkt mit seinem Tor zum 9:3.

Der reine Wahnsinn was sich heute im Walter Niederkofler Stadion des SV SMB PACHERN dar geboten hat. Und Fuchs steuerte einen lupenreinen Hattrick zu dem fulminanten Sieg der "Pacherner" bei. "Der Zug hat keine Bremsen". Danke für den tollen Fußball Abend. Johannes Unger, Pachern-Fan auf Facebook

Die Gäste aus Rebenland hatten dem Offensivfeuerwerk des SV Pachern in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen. Mit diesem deutlichen Sieg festigte SV Pachern seine Position in der Liga und zeigte, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Titelanwärter sind. Die zahlreichen Tore und die starke Leistung beider Teams sorgten für ein aufregendes Fußballspiel, das den Zuschauern lange in Erinnerung bleiben wird.

Stimmen zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Erste Halbzeit haben wir zwei unnötige Tore kassiert. Zuvor hatten wir aber fünf gute Torchancen, da waren im Abschluss zu inkonsequent und der Gegner hat es auch gut wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit war es dann aber ein unglaublicher Auftritt meiner Jungs. Das ist aber trotzdem nur eine Momentaufnahme, denn die nächsten schweren Gegner stehen vor der Tür."

Oberliga Mitte: Pachern : Rebenland - 9:3 (2:2)

93 Philipp Kasch 9:3

88 Christoph Fuchs 8:3

85 Christoph Fuchs 7:3

82 Sebastian Skaper 6:3

78 Christoph Fuchs 5:3

65 Marcel Pusnik 4:3

52 Paul Jury 4:2

48 Paul Jury 3:2

46 Anej Horvat 2:2

21 Sebastian Skaper 2:1

7 Rok Koren 1:1

5 Paul Jury 1:0

by René Dretnik

Foto: SV Pachern und RIPU-Sportfotos

