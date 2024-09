Derbysieg: Der 1. FC Leibnitz-Express macht auch gegen Gabersdorf nicht halt

Details Samstag, 14. September 2024 20:37

In der 5. Runde der steirischen Oberliga Mitte trafen der 1. FC Leibnitz und der USV Gabersdorf aufeinander. Der Tabellenführer aus Leibnitz wollte seine Spitzenposition verteidigen, während Gabersdorf nach einem durchwachsenen Start in die Saison auf einen Erfolg hoffte. Vor heimischem Publikum gelang es Leibnitz schließlich, sich mit 3:1 durchzusetzen und einen weiteren Sieg einzufahren.

Die Leibnitzer Torschützen: Jaka Bizjak und Marcel Musger

Blitzstart für Leibnitz

Von Beginn an zeigte der 1. FC Leibnitz, warum er an der Tabellenspitze steht. Bereits in der 8. Minute brachte Jaka Bizjak die Hausherren mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck, doch Gabersdorf ließ sich nicht entmutigen und zeigte sich in der Folgezeit bemüht, die Partie auszugleichen. In der 19. Minute wurde den Gästen ein Abseitstreffer aberkannt.

In der 32. Minute kamen die Gäste zu einer weiteren Großchance. Marco Luttenberger stand allein vorm Tor, konnte den Ball jedoch nur gegen den Leibnitzer Torhüter schießen. Kurz darauf, in der 37. Minute, gelang es Gabersdorf schließlich, den Ausgleich zu erzielen. David Katzianschütz blieb vor dem Tor ruhig und markierte das 1:1. Nach einem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung der Leibnitzer, schnappten sich die Gabersdorfer die Kugel und spielten dem Torschützen genau in den Lauf.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, obwohl Klemen Bolha kurz vor der Halbzeitpause noch eine riesige Möglichkeit durch einen Lupfer hatte, der jedoch über das Tor ging. Beide Mannschaften kämpften auf Augenhöhe und es war ungewiss, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen würde.

Spannende zweite Halbzeit

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren in der 55. Minute wieder besser ins Spiel. Mirza Malagic knallte einen Schuss an die Latte. Nur fünf Minuten später war es erneut Jaka Bizjak, der den Doppelpack schnürte und die Hausherren mit 2:1 in Führung brachte. Gabersdorf-Keeper Andreas Steirer wollte den Ball wegschießen, rasierte ihn aber nur und legte ihn dem Schützen genau vor die Beine. Der erneute Führungstreffer schien den Gastgebern weiteren Auftrieb zu geben, während Gabersdorf zunehmend Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zurückzufinden.

Kaum nennenswerte Aktionen in den ersten 15 Minuten der 2. Hälfte. MS98, Ticker-Reporter

In der 72. Minute zog Marcel Musger von der rechten Angriffseite nach links ins Zentrum und setzte die Kugel genau ins rechte Kreuzeck ein. Dieser Treffer brachte Leibnitz endgültig auf die Siegerstraße. Gabersdorf machte jetzt auf, versuchte mit langen Bällen in den Strafraum zu gelangen - aber die Hausherren verteidigten mit Mann und Maus. Einmal wurde es noch gefährlich. In der 84. Minute zelebrierte die Klampfer-Elf einen Konter, den Bizjak nicht erfolgreich abschließen konnte. Das wäre sein Hattrick gewesen!

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für den 1. FC Leibnitz. Die Mannschaft von Leibnitz konnte somit ihre Spitzenposition in der Liga behaupten und einen weiteren wichtigen Sieg einfahren, während Gabersdorf weiterhin nach Konstanz sucht.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer 1. FC Leibnitz:

"Es war ein schweres Spiel auf schwierigen Terrain mit einem sehr tiefen Platz. Der Gegner hat sich zurückgezogen und auf Konter gelauert, welche auch ein paar Mal gefährlich waren. Ausschlaggebend war einfach die höhere Qualität auf dem Platz, welche wir heute gehabt haben."

Oberliga Mitte: 1. FC Leibnitz : Gabersdorf - 3:1 (1:1)

72 Marcel Musger 3:1

61 Jaka Bizjak 2:1

37 David Katzianschütz 1:1

8 Jaka Bizjak 1:0

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

Details

