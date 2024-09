"Sag zum Abschied leise Servus": Die SU Rebenland und Trainer Rosenberger gehen getrennte Wege

Details Montag, 16. September 2024 18:57

Der erste Trainerwechsel in der laufenden Saison ist vollzogen. Die Sportunion Rebenland und Coach Markus Rosenberger trennen sich einvernehmlich. Aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs in dieser Saison war der Verein gezwungen zu handeln. Mit ihm verlässt auch Co-Trainer Manuel Stranz den Verein. Der Nachfolger bereits fest. Neuer Chef an der Seitenlinie wird Jürgen Schautzer, er kommt aus der Sturm-Akademie und war zuletzt als Co-Trainer beim SV Frauental engagiert.

Nach fünf Runden ist für das Duo Markus Rosenberger und Manuel Stranz Schluss

Nach der verkorksten Vorjahressaison, bei der der Verein erst in der letzten Runde den Klassenerhalt sicherte, wollten die Verantwortlichen in Rebenland heuer mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Markus Rosenberger wurde deshalb im Sommer geholt - er zuvor beim USV Wies tätig. Die Ansprüche waren höher, mit nur mageren drei Punkten aus fünf Spielen ist man in Rebenland klarerweise nicht zufrieden. Zuletzt setzte es gegen den SV Pachern sogar eine 3:9-Schlappe (Spielbericht). Der Verein musste reagieren, die einvernehmliche Trennung mit dem Trainerteam wurde vollzogen.

Bei der Trainersuche ist man bereits fündig geworden. Jürgen Schautzer wird ab sofort als Trainer in Rebenland arbeiten. Er gilt guter Analytiker, akribischer Arbeiter mit viel Ideen und Innovationen. Mit ihm soll der Abstiegskampf so schnell als möglich ad acta gelegt werden. Als Co-Trainer wird in Markus Kapun, der zuvor beim SV Gralla tätig war, unterstützen.

Statements zum Trainerwechsel:

Markus Rosenberger, Ex-Coach:

"Ich bin niemanden böse und habe damit schon am Freitag gerechnet. In dieser Phase der Saison, ist der Tausch des Trainerteams, der einzige Impuls den der Vereins setzen kann. „That‘s part of the game“ sagt man so schön. Wir können uns auch nach Rücksprache mit dem Obmann nichts vorwerfen und haben in der kurzen Zeit alles getan um erfolgreich zu sein. Das hat leider einfach nicht gereicht. Trotzdem war die Zeit sehr lehrreich und wertvoll für uns und wir sind der SU Rebenland dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen."

Jürgen Pronegg, Sektionsleiter Rebenland:

"In unserer Situation mussten wir reagieren. Das Spielsystem vom Trainer hat nicht optimal zu den Spielern gepasst. Wir mussten deshalb einen anderen Weg einschlagen. Wir wünschen ihm für seine weiteren Tätigkeiten viel Erfolg. Jetzt müssen wir uns so schnell als möglich, von den Abstiegsplätzen entfernen. Jürgen Schautzer soll es möglich machen, mit dem jungen Team wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen."

Neo-Coach Jürgen Schautzer:

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auf die Zusammenarbeit mit einer intakten Mannschaft in einem äußerst positiven Vereinsumfeld."

Christian Stibler, Obmann Rebenland:

"Nach dem verdienten Auftaktsieg in Rein konnten wir in den darauffolgenden Runden leider keine Punkte nachlegen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir teilweise durch unglückliche Spielverläufe die Punkte liegen gelassen haben und auch durch viele Langzeitausfälle einen sehr dünnen Kader zur Verfügung hatten! Es war aber immer mehr zu spüren, dass der Plan des Trainerteams nicht mit der Mannschaft konform ging und bei vielen Spielern auch die letzten Prozent - die es benötigt, um erfolgreich zu sein - gefehlt haben. Beide wollten für das Team und den Verein immer alles rausholen, leider passen die gesammelten Punkte nicht mit dem gezeigten Einsatz des Trainerteams überein. Wir trennen uns nun aber im Guten, wünschen Markus und Manuel für ihre weitere Trainerlaufbahn und auch privat nur das Beste!"

by René Dretnik

Foto: SU Rebenland

