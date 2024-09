Gleinstätten siegt in Unterpremstätten - Gastgeber wartet weiterhin auf den ersten Sieg

Details Mittwoch, 18. September 2024 19:42

In einem Nachtragsspiel der Oberliga Mitte West setzte sich der SV Gleinstätten mit 3:2 gegen den SC Unterpremstätten durch. Die Gäste gingen bereits in der ersten Halbzeit in Führung und konnten diese bis zur 65. Minute auf 3:0 ausbauen. Trotz einer starken Aufholjagd der Gastgeber in den letzten 20 Minuten reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn. Gleinstätten festigt damit seine Position in der Tabelle, während Unterpremstätten weiterhin im Tabellenkeller verbleibt.

Gleinstätten gewinnt auch in Premstätten und klettert auf den 4. Tabellenrang.

Ausgeglichener Beginn mit später Führung für Gleinstätten

Das Spiel zwischen dem SC Unterpremstätten und dem SV Gleinstätten begann ausgeglichen. In den ersten 10 Minuten zeigten beide Teams Offensivaktionen, jedoch ohne klare Torchancen. Die erste Top-Chance des Spiels gehörte dann den Gastgebern: In der 17. Minute landete ein Schuss an der Strafraumgrenze an der Stange, der Nachschuss wurde vom Gleinstättener Schlussmann MIlic pariert.

Die Gäste kamen in der 22. Minute zu ihrer ersten Möglichkeit. Ein Schuss wurde zur Ecke gelenkt, der darauf folgende Kopfball konnte auf der Linie geklärt werden. Gleinstätten erhöhte den Druck und traf in der 23. Minute nur die Latte nach einem Weitschuss. Schließlich gelang den Gästen in der 43. Minute die Führung. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite traf Igor Tkalcic ins lange Eck zum 1:0 für den SV Gleinstätten. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, in der Gleinstätten aufgrund der höheren Spielanteile verdient führte.

Gleinstätten baut Führung aus, Unterpremstätten startet Aufholjagd

In der zweiten Halbzeit zeigte Gleinstätten weiterhin seine Offensivstärke. In der 52. Minute hatte Duricic für die Gäste eine gute Chance, wurde aber entscheidend gestört. Nur eine Minute später erhöhte Igor Tkalcic mit einem Weitschuss auf 2:0 für Gleinstätten. Die Gäste blieben am Drücker und konnten in der 65. Minute durch Diter Duricic nach einer schönen Flanke das 3:0 erzielen - jetzt hatte der Torschütze mehr Glück als bei seinem Versuch kurz davor.

Doch Unterpremstätten gab sich nicht geschlagen. In der 73. Minute gelang Fabian Maurice Neuhold der erste Treffer für die Gastgeber, als er plötzlich frei vor dem Tor stand und souverän verwandelte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wurde es nochmals spannend: Neuhold erzielte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 2:3-Anschlusstreffer. In den verbleibenden Minuten versuchte Unterpremstätten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg.

Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem Endstand von 2:3 zugunsten des SV Gleinstätten. Trotz der starken Aufholjagd konnte Unterpremstätten keine Punkte mitnehmen und bleibt damit am Tabellenende der Oberliga Mitte West. Gleinstätten hingegen klettert weiter nach oben und nimmt die drei Punkte verdient mit nach Hause.

Stimme zum Spiel:

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

"Leider ist aktuell der Wurm drinnen. Wir müssen das 1:0 machen, der Ball geht aber an die Stange statt ins Tor und wir bekommen im Gegenzug den Treffer. In der 2. Halbzeit haben wir nach dem 0:3 Rückstand taktisch umgestellt und konnten fast noch den Ausgleich erzielen.

Jetzt müssen wir weiter ruhig bleiben und gegen den Titelanwärter Pachern alles abrufen."

Aufstellungen:

SC PORR Unterpremstätten: Daniel Stoiser - Enis Pajalic, Florian Rupp, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger (K), Ammar Parlic, Fabian Maurice Neuhold, Adrian Ofner, Roland Hartmann, Philipp Pagger - Amer Habibovic

Ersatzspieler: Constantin Lorber, Alhassan Ahmed, Moritz Beck, Felix Carstensen, Dominic Summer, Aleksander Domjanic

Trainer: Thomas Neuhold

- SVU Tondach Gleinstätten: Anej Milic - Luca Cuscito, Leon Koller, Sanel Hodzic, Mirza Ramic - Yannick Koinegg, Igor Tkalcic, Sebastian Zier (K), Aldo Llambi - Uwayemi Emwenghare, Diter Duricic

Ersatzspieler: Enej Ornik, Felix Kager, Gabriel Martin Katzbeck, Julian Lamprecht, Florian Weber, Benedikt Sackl

Trainer: Samir Jasarevic Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Unterpremstätten : Gleinstätten - 2:3 (0:1)

90 Fabian Maurice Neuhold 2:3

72 Fabian Maurice Neuhold 1:3

65 Diter Duricic 0:3

53 Igor Tkalcic 0:2

43 Igor Tkalcic 0:1

