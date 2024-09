Spiel der Woche: SV Pachern siegt souverän gegen SC Unterpremstätten: 3:0-Heimerfolg bringt weitere Punkte

Details Samstag, 21. September 2024 11:38

Der SV Pachern hat am Freitagabend mit einem eindrucksvollen 3:0-Heimsieg gegen den SC Unterpremstätten seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Oberliga Mitte eindrucksvoll untermauert. Vor heimischem Publikum überzeugte Pachern über die gesamte Partie hinweg und setzte sich klar gegen die Gäste durch, die sich weiterhin in einer sportlichen Krise befinden. Mit diesem Erfolg zog der SV Pachern in der Tabelle mit dem USV Leibnitz gleich und steht nun punktgleich auf Rang zwei. Für Unterpremstätten hingegen wird die Lage immer ernster: Der Aufsteiger der letzten Saison rutschte nach dieser Niederlage auf den letzten Platz ab.

Nach dem 3:0 gegen den SCU feierte das Team aus Pachern und ist weiterhin in bester Form!

Frühe Führung gibt Pachern Sicherheit

Die Mannschaft von Trainer Mario Innerhofer-Ambros begann die Partie von Anfang an mit einem klaren Ziel vor Augen: die drei Punkte in Pachern zu behalten. Bereits in der 8. Minute zahlte sich dieser offensive Ansatz aus, als Sebastian Skaper eine Unaufmerksamkeit in der Defensive der Gäste ausnutzte. Nach einem schnellen Angriff fand er die Lücke in der Abwehr und brachte den SV Pachern früh in Führung. Dieses Tor gab der Heimmannschaft die notwendige Sicherheit, das Spiel nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Trotz des Rückstands versuchte der SC Unterpremstätten, defensiv stabil zu bleiben und durch Konter gefährlich zu werden. Der Plan der Gäste, tief zu stehen und auf Fehler des Gegners zu warten, funktionierte zeitweise gut, da Pachern zunächst Schwierigkeiten hatte, weitere klare Chancen zu erspielen. Allerdings gelang es Unterpremstätten nur selten, die Pacherner Abwehr wirklich in Bedrängnis zu bringen. So ging es mit einer 1:0-Führung für den SV Pachern in die Halbzeitpause.

Ribo und Strauß machen alles klar - 3:0 am Ende des Spiels

Nach dem Seitenwechsel setzte Pachern seinen Offensivdruck weiter fort und suchte nach dem entscheidenden zweiten Tor. In der 62. Minute war es schließlich Sami Ribo, der mit einer starken Einzelleistung auf 2:0 erhöhte. Der Verteidiger ließ sich nicht aufhalten und traf sicher ins Netz. Dieser Treffer schien den Widerstand der Gäste endgültig zu brechen.

Während Unterpremstätten weiterhin defensiv kämpfte und versuchte, über Konter gefährlich zu bleiben, ließ der SV Pachern nicht locker. In der 90. Minute sorgte der eingewechselte Alexander Strauß schließlich mit einem platzierten Treffer für den 3:0-Endstand und besiegelte damit den hochverdienten Sieg der Gastgeber.

Unterpremstätten in der Krise: Sechs Spiele, nur ein Punkt

Für den SC Unterpremstätten setzt sich eine schwierige Saison fort. Der Aufsteiger aus der letzten Spielzeit, der vergangenes Jahr noch positiv überraschte und lange in der Spitzengruppe mitmischte, befindet sich nun in einer veritablen Krise. Die Mannschaft von Trainer Thomas Neuhold konnte in den ersten sechs Spielen noch keinen Sieg holen und steht mit nur einem Zähler Partien auf dem letzten Platz der Tabelle. Trotz einer kämpferischen Leistung gegen Pachern und einiger moralischer Stärke in der Defensive fehlten erneut die entscheidenden Ideen und das nötige Spielglück.

Trainer Innerhofer-Ambros lobt disziplinierte Leistung

Nach dem Spiel zeigte sich Mario Innerhofer-Ambros, Trainer des SV Pachern, sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben diszipliniert gespielt und den Gegner aus einer massiven Abwehr heraus kontrolliert“, erklärte er nach dem Spiel. Er lobte vor allem die Konzentration seiner Spieler: „Meine Jungs haben sehr fokussiert agiert, und es freut mich besonders, dass wir endlich wieder zu null gespielt haben.“ Trotz des deutlichen Sieges warnte er davor, den SC Unterpremstätten zu unterschätzen: „Premstätten ist definitiv besser, als es der aktuelle Tabellenplatz zeigt. Sie haben gut verteidigt und waren lange Zeit ein unangenehmer Gegner.“

Pachern punktgleich mit Leibnitz – Anspruchsvolle Aufgaben für beide Teams

Mit diesem Sieg schließt der SV Pachern nach Punkten zum USV Leibnitz auf und steht nun gemeinsam mit ihnen auf dem zweiten Platz der Oberliga Mitte. Der Spitzenplatz ist damit in Reichweite, doch bereits nächste Woche wartet eine neue Herausforderung auf Pachern. Die Mannschaft reist ins nahegelegene Kainbach, wo sie auf eine ebenfalls ambitionierte Mannschaft trifft.

Für den SC Unterpremstätten hingegen steht eine enorm wichtige Partie an. Nach dem enttäuschenden Saisonstart empfängt das Team von Thomas Neuhold den SU Rebenland im eigenen Stadion. Auch wenn die aktuelle Formkurve der Gäste besser aussieht, wird Unterpremstätten alles daransetzen, den Negativtrend zu durchbrechen und die ersten drei Punkte der Saison einzufahren.

Es wird sich zeigen, ob Unterpremstätten das Potenzial hat, sich aus dieser schwierigen Lage zu befreien, während Pachern weiterhin mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Partien gehen kann.

Aufstellungen:

SV SMB Pachern:

Marcel Volinz – Oliver Weitzer (K), Sami Ribo, Marco Foda, Manuel Sidar – Klemens Grabler, Sebastian Skaper, Florian Pinnitsch – Christoph Fuchs, Paul Jury, Dean Slisko

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Philipp Kasch, Robin Friesenbichler, Enis Bashotaj, Alexander Karl Strauß, Leonit Krasniqi

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SC PORR Unterpremstätten:

Daniel Stoiser – Enis Pajalic, Moritz Beck, Florian Rupp, Safet Tadzic – Stefan Kirchberger (K), Fabian Maurice Neuhold, Adrian Ofner, Roland Hartmann, Philipp Pagger – Dominic Summer

Ersatzspieler: Constantin Lorber, Amer Habibovic, Ammar Parlic, Alhassan Ahmed, Felix Carstensen, Aleksander Domjanic

Trainer: Thomas Neuhold

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Pachern : Unterpremstätten - 3:0 (1:0)

91 Alexander Karl Strauß 3:0

62 Sami Ribo 2:0

8 Sebastian Skaper 1:0

