Erfolgslauf prolongiert - 4 Spiele in Serie gewonnen: SV Frauental triumphiert über USV Gabersdorf mit 3:0

In der sechsten Runde der Oberliga Mitte (STMK) trafen der USV Gabersdorf und der SV Frauental aufeinander. Nach einer spannenden ersten Halbzeit, in der keine Tore fielen, konnten die Gäste aus Frauental in der zweiten Hälfte dominieren und das Spiel letztlich mit einem deutlichen 3:0-Sieg für sich entscheiden. Für die Elf von Patrick Rieger war dies nun bereits der vierte Sieg im vierten Spiel.

Thomas Fauland traf per Weitschuss

Torlose erste Halbzeit

Vom Start weg zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Gabersdorf agierte sehr defensiv und lauerte auf Konter. Die Gäste wollten schnell zum Erfolg kommen, taten sich aber anfangs sehr schwer gegen die gut stehende Defensive der Heimischen.

Die erste Hälfte blieb somit ohne wesentliche Tormöglichkeiten und endete torlos. Die Defensivarbeit der Teams war beeindruckend und es schien, als könnte das Spiel in der zweiten Hälfte in jede Richtung kippen.

SV Frauental dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause kamen die Gäste aus Frauental deutlich besser ins Spiel und erhöhten den Druck auf die Gastgeber. Frauental hatte aber auch das nötige Quäntchen Glück, als ein Schuss von David Katzianschütz an die Stange knallte. Die aktive Spielweise der Gäste wurde in der 70. Minute erstmals belohnt. Thomas Fauland erzielte aus der Distanz das 0:1 für den SV Frauental und setzte damit ein klares Zeichen. Dieser Treffer brachte einen Schub an Selbstvertrauen für die Gäste, die das Spiel nun immer mehr an sich rissen.

Nur sieben Minuten später folgte der nächste Höhepunkt. Simon Lenz gelang ein Traumtor, ebenfalls aus der Ferne, das die Führung der Frauentaler auf 0:2 erhöhte. Dieses Tor zeigte die individuelle Klasse und das technische Können des Spielers und brachte den USV Gabersdorf weiter in die Defensive. Die Hausherren hatten nun sichtlich Mühe, den immer stärker werdenden Offensivbemühungen des SV Frauental Stand zu halten.

Christian Dengg traf per Kopf

In der Schlussphase der Partie war es dann Christian Dengg, der in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte und mit seinem Treffer zum 0:3 den klaren Auswärtssieg der Frauentaler perfekt machte. Er traf nach einem Eckball mit dem Kopf. Die Heimmannschaft konnte in den letzten Minuten keine entscheidenden Akzente mehr setzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der SV Frauental konnte sich über einen verdienten 3:0-Erfolg freuen. Die drei Tore in der zweiten Halbzeit spiegelten die Dominanz der Gäste wider, die sich damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sicherten. Für den USV Gabersdorf gilt es nun, die Niederlage schnell zu verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Wir hatten mehr Spielanteile, Gabersdorf ist durch Umschaltmomente gefährlich gewesen. Das Ergebnis ist vielleicht zu hoch ausgefallen, der Sieg war aber verdient!"

Oberliga Mitte: Gabersdorf : Frauental - 0:3 (0:0)

95 Christian Dengg 0:3

77 Simon Lenz 0:2

70 Thomas Fauland 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

