GAK-Coach Liendl nach der Machtdemonstration gegen Straß: "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft!"

Die GAK 1902 Amateure wohl in der Liga angekommen. Die Jungs von Michael Liendl feierten einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den SV Straß. Das Heimteam dominierte das Spiel von Anfang an und ließ dem Gegner nur wenig Chancen. Mit dieser Form sind die jungen Rotjacken wohl mit Sicherheit ein ernstzunehmender Kandidat für den Meistertitel.

Michael Liendls junge Rotjacken bleiben weiterhin ungeschlagen

Blitzstart und dominantes Spiel der GAK 1902 Amateure

Das Spiel begann mit einem frühen Tor für die GAK 1902 Amateure. Bereits in der vierten Minute konnte Thomas Schiestl seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Nach einem Angriff über die Seite gelangte ein Pass in den Rückraum, welchen der Schütze direkt verwandelte. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den weiteren Verlauf der Partie und zeigte, dass die GAK 1902 Amateure von Anfang an gewillt waren, das Spiel zu dominieren.

Die Gastgeber ließen nicht nach und erhöhten in der 38. Minute durch Tobias Revelant auf 2:0. Nach einem Schuss von Tobias Reiner - diesen ließ Strass-Keeper Kevin-Oliver Neuhold abklatschen - brachte der Stürmer den Ball im Netz unter. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Weiterer Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel machten die GAK 1902 Amateure genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 53. Minute zog Avdullah Shala alleine aufs Tor und besorgte das 3:0. Shala zeigte an diesem Abend eine hervorragende Leistung und war stets ein Unruheherd für die Abwehr von SV Straß - mit ihm waren sie schlichtweg überfordert.

Doch damit nicht genug, in der 66. Minute war es Moritz Eder, der das 4:0 markierte. Eder konnte sich gekonnt durch die Abwehrreihen der Gäste tanken und die Kugel im Netz versenken. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden, doch die GAK 1902 Amateure hatten noch nicht genug.

Domagoj Beslic war nur der Ehrentreffer vorbehalten

In der 82. Minute gelang es Domagoj Beslic, das Ehrentor für den SV Straß zu erzielen. Nach einem langen Ball konnte er zumindest den Ehrentreffer zum 4:1 für seine Mannschaft verbuchen. Doch die Freude darüber währte nicht lange, denn in der 90. Minute setzte Avdullah Shala - nach einem schönen Querpass - mit seinem zweiten Tor des Abends den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand. Langer Ball

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie und die GAK 1902 Amateure konnten einen verdienten Sieg feiern. Mit dieser starken Leistung untermauerten sie ihre Ambitionen in der Oberliga Mitte und zeigten, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner im Kampf um den Aufstieg sind.

Michael Liendl, Trainer GAK-Amateure:

"Das war ein absolut verdienter Sieg, der nie in Gefahr war. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft."

Oberliga Mitte: GAK Amateure : SV Straß - 5:1 (2:0)

90 Avdullah Shala 5:1

82 Domagoj Beslic 4:1

66 Moritz Eder 4:0

53 Avdullah Shala 3:0

38 Tobias Revelant 2:0

4 Thomas Schiestl 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

