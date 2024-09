Pirker trifft doppelt - 1. FC Leibnitz gewinnt deutlich gegen SK Werndorf

Details Montag, 23. September 2024 19:16

Der 1. FC Leibnitz hat sich in der 6. Runde der Oberliga Mitte klar mit 4:0 gegen den SK Werndorf durchgesetzt. Von Anfang an zeigte der 1. FC Leibnitz eine dominante Leistung und ließ den Gastgebern kaum eine Chance. Schon in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und führten bereits zur Pause mit 3:0. Im zweiten Durchgang setzte der Aufsteiger noch einen Treffer drauf und sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg.

Kevin Pirker traf zweimal und legte den vierten Treffer auf

Nach 22 Minuten war die Partie entschieden

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den 1. FC Leibnitz. Bereits in der 8. Minute fiel das erste Tor der Partie. Kevin Pirker stand nach einer Flanke von Mitja Rezek alleine auf der 2. Stange und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung von Torhüter Thomas Maierhofer ins Tor. Der SK Werndorf schien noch nicht richtig im Spiel angekommen zu sein und wurde von dem frühen Rückstand überrascht.

Nur zehn Minuten später war es erneut Kevin Pirker, der seine Mannschaft jubeln ließ. In der 18. Minute erzielte er das 0:2 und sorgte damit für eine beruhigende Führung des 1. FC Leibnitz. Er überhob den Goalie von der Strafraumgrenze aus ins lange Eck. Die Abwehr des SK Werndorf wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte die Angriffe der Gäste nicht stoppen.

Der 1. FC Leibnitz setzte seine dominante Spielweise fort und erhöhte in der 22. Minute auf 0:3. Dieses Mal war es Marco Paulitsch, der sich in die Torschützenliste eintrug. Nach einem kurz abgespielten Korner, der lang an die zweite Stange ging, versuchte ein Werndorfer Verteidiger den Ball aus der Gefahrenzone zu köpfen und der Ball gelangte genau zum Torschützen. Die Gastgeber fanden weiterhin keinen Zugriff auf das Spiel und mussten zusehen, wie die Gäste einen Treffer nach dem anderen erzielten.

Kontrollierte zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit verwaltete der 1. FC Leibnitz geschickt seine Führung. Die Gäste ließen den Ball gut laufen und ließen dem SK Werndorf kaum Raum für eigene Angriffe. Die wenigen Offensivaktionen der Gastgeber konnten nicht zu hundertprozentig fertiggespielt werden oder wurden von der Abwehr des 1. FC Leibnitz souverän abgewehrt.

In der 52. Minute setzte Jaka Bizjak den Schlusspunkt der Partie. Doppeltorschütze Pirker tankte sich links durch und spielte den Ball flach auf die 16er Linie rein und der Schütze bewies Übersicht und Ruhe und drückte die Kugel mit der Innenseite ins Gehäuse. Mit einem weiteren Treffer zum 0:4 machte er den deutlichen Sieg des 1. FC Leibnitz perfekt. Auch in der Folgezeit blieben die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und ließen nichts mehr anbrennen.

Der SK Werndorf bemühte sich zwar, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Abwehr des Aufsteigers stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. So blieb es letztlich beim verdienten 4:0-Auswärtssieg für die Gäste, die damit ihre gute Form in der Oberliga Mitte (STMK) unterstrichen.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0 für den 1. FC Leibnitz. Die Mannschaft von Trainer setzte damit ein weiteres Ausrufezeichen und bleibt in der Tabelle auf Kurs. Der SK Werndorf hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Statement:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Nach einem sehr guten Start haben wir in Hälfte Zwei ein wenig nachgelassen und den Vorsprung nur mehr verwaltet. Der Sieg war dennoch haushoch verdient."

Uwe Strgar, Teambetreuer Werndorf:

"Wenn du in 22 Minuten drei Tore kassierst, ist es schwer, wieder ins Spiel zu kommen. In der zweiten Hälfte haben wir dann brav gespielt uns auch aufgeopfert, aber leider war es nicht mehr möglich den Rückstand aufzuholen. Gratuliere dem 1. FC Leibnitz."

Oberliga Mitte: Werndorf : 1. FC Leibnitz - 0:4 (0:3)

52 Jaka Bizjak 0:4

22 Marco Paulitsch 0:3

18 Kevin Pirker 0:2

8 Kevin Pirker 0:1

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

