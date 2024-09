Gelungener Trainereinstand: SU Rebenland gewinnt Derby gegen FC Diesel Kino Großklein mit 2:1

Details Montag, 23. September 2024 20:15

Nach dem Trainerwechsel am vergangenen Montag (Bericht) waren alle Augen nach Arnfels gerichtet. Die SU Rebenland empfing den Lokalrivalen FC Diesel Kino Großklein zum großen Derby. Vor 400 Besuchern setzten sich die Gastgeber am Ende mit 2:1 durch. Ein knapper aber mehr als verdienter Sieg - der Einstand des neuen Trainerduos Jürgen Schautzer und Markus Kapun ist gelungen.

Die SU Rebenland feierte den zweiten Saisonsieg

Kurioser Zwischenfall - der Linienrichter wurde K. O. geschossen

Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Mannschaften ihren Willen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 10. Minute hatte Roland Weber von SU Rebenland die erste gute Möglichkeit des Spiels, schob den Ball jedoch einige Meter am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später war es Marcel Pusnik, der Mittelfeldspieler von Rebenland, die mit einem Kopfball den gegnerischen Torwart zur Ecke zwang.

Der FC Großklein konnte in der 15. Minute ihren ersten Eckball verzeichnen, der jedoch keine Gefahr für das Tor von SU Rebenland darstellte. Trotz dieser ersten Aktionen blieb das Spiel zunächst ohne Treffer. Ein kurioser Zwischenfall ereignete sich in der 41. Minute, als der Linienrichter k.o. geschossen wurde. Das Spiel wurde kurz unterbrochen, konnte aber schnell fortgesetzt werden.

Führung für Rebenland und späte Spannung

In der 30. Minute war es dann soweit: Anej Horvat von SU Rebenland erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach einem Angriff über die Seite wurde ein Rebenland-Spieler gefoult, Marcel Pusnik reagierte schneller als die Gegner und spielte den Ball perfekt auf den Schützen auf. Dies blieb auch der Halbzeitstand, da keine weiteren nennenswerten Chancen bis zum Pausenpfiff erspielt wurden.

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls spannend, ohne dass eine der Mannschaften klare Torchancen herausspielen konnte. In der 68. Minute gelang es schließlich Rok Koren, nach einem Konter über die linke Seite das zweite Tor für SU Rebenland zu erzielen und die Führung auf 2:0 auszubauen. Es schien, als sei das Spiel entschieden, doch die Gäste gaben nicht auf.

Nur zwei Minuten später, in der 70. Minute, verkürzte Tim Ciganovic für den FC Großklein auf 2:1 und brachte somit wieder Spannung in die Partie. Nach einer Flanke von rechts stand der Stürmer ganz alleine vor dem Tor. Die letzten 20 Minuten waren von intensivem Kampf geprägt, jedoch konnte keine der Mannschaften weitere Tore erzielen.

Verdienter Sieg für SU Rebenland

Die Schlussphase der Partie war hart umkämpft, jedoch ohne weitere nennenswerte Chancen. Nach 94 Minuten war die Partie vorbei, und SU Rebenland konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte vor heimischem Publikum wichtige Punkte in der Oberliga Mitte sammeln. Der FC Großklein wird hingegen die fehlenden Chancen bedauern, während sie sich auf ihre nächsten Aufgaben vorbereiten.

Statements:

Jürgen Schautzer, Trainer Rebenland:

"Die Mannschaft hat sich das, was wir uns vorgenommen zu Herzen genommen und umgesetzt. Auch hat sie alle Attribute, die man für ein erfolgreiches Fußballspiel benötigt auf den Platz gebracht. Der Sieg verdient. So werden wir auch in den nächsten Spielen auftreten."

Kein fussballerischer Leckerbissen hier in Arnfels, aber Rebenland mit den doch größeren Tormöglichkeiten und somit verdient gewonnen, Grossklein mit keiner wirklich heraus gespielten Torchance! Info news, Ticker-Reporter

Oberliga Mitte: Rebenland : Großklein - 2:1 (1:0)

70 Tim Ciganovic 2:1

68 Rok Koren 2:0

30 Anej Horvat 1:0

by René Dretnik

Foto: SU Rebenland

